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张译赞《少年的你》:今年看到最棒的电影

“中国女排”编剧：易烊千玺证明了自己是演员

2019-10-26 13:38:33 来源：Mtime时光网

演员张译连续用数个“好棒”评价电影，“这是我今年看到最棒的电影”；《中国女排》编剧张冀盛赞易烊千玺，“你证明了你是个演员，不是个偶像”。
　　时光网讯  10月25日，电影《少年的你》在北京举行了“成人礼”。监制许月珍、导演曾国祥携主演易烊千玺、张艺凡、赵润南一同亮相。女主周冬雨因工作原因无法，特意在北极录制VCR为电影加油。演员张译、王传君、编剧张冀、女排队员朱婷等一众圈内好友来到现场力挺。演员张译连续用数个“好棒”评价电影，“这是我今年看到最棒的电影”；《中国女排》编剧张冀盛赞易烊千玺，“你证明了你是个演员，不是个偶像”。



　　电影《少年的你》是曾国祥和许月珍两人再度联手奉上的一部佳作。一位是擅长洞察青春现实世界的导演，一位是行业公认的金牌监制。此次电影聚焦少年在成长过程中所面临的现实困境，以写实的风格讲述少年成长的痛点。

　　在被问到当初拍《少年的你》这部戏的原因时，导演表示，“一直以来特别关注与少年有关的题材， 少年最难能可贵的在于有能改变世界，将世界变得好的愿望，这个故事很动人，希望大家爱现在的少年，爱未来的少年”；对于影片想传达的主题，监制许月珍解读道，”希望每个成人都能想一下，我们要留下什么样的世界给少年，因为他们就是我们的未来”。

　　作为第一部大银幕男主作品，易烊千玺很感谢能接到这么丰满的角色，当谈到饰演这个角色的收获，他坦言，“体验了内心不曾有过的情感”，千玺还自认哭戏最有挑战，“需要挖内心，要有细腻的呈现和强烈的表达”。导演赞叹千玺的表现，“重感情的戏千玺很快找到情感的支点在哪里，很容易投入进去”。



　　当被问及看电影时最疼的瞬间，千玺表示，“是与陈念隔窗对望的时刻，看到那里都会忍不住想哭。”对千玺来说，小北是一个非常善良，向往美好向往未来的人，因此易烊千玺希望能传达给观众的是，“如果大家看了之后有自己的思考，希望大家能相信心里选择的那个希望”。

　　主演之一的周冬雨因为工作原因未能出席，不过她还是以另一种方式来到了首映礼现场——自己的人形立牌以及一段VCR。在VCR中，她表达了未能出席首映礼的遗憾，“去年在最热的时候拍摄这部电影，导演就像爸爸，很严格但很关心我，监制就像妈妈一样，特别爱我们。拍摄这部电影期间每个人都有一股少年气，这是一部不一样的青春片，我在北极给电影加油”。

　　当天的现场，主创上台亮相受到了剧组人员的热烈欢呼，剧组幕后团队也分享起了关于这部电影的感受，编剧李媛感叹，“这是一部用我们身体里剩下的少年部分做出来的电影”，编剧许伊萌曾经嘴硬看电影不会哭，现在面对自己付出心血的作品表示，“我认输，我看哭了”。



　　据悉，电影中因为剧情需要，易烊千玺和周冬雨都首次挑战了寸头造型，而当时为了支持两位年轻的主演，整个剧组也一起剃了寸头。首映当天现场也曝光了剧组的寸头集体照，导演表示每次看到这张照片都很感动，称“大家很齐心地拍了这部电影”，主持人透露导演私下手写了一段话表示感谢，“每个人都在守护少年，这是我们所有人一起完成的作品”。

　　当天现场也来了不少明星朋友观影，演员张译连续用数个“好棒”评价电影，“这是我今年看到最棒的电影，无论是从艺术、从技术、还是从社会责任感的良知，都无可比拟的好”；演员王传君希望电影被更多的人看到，并调侃，“导演，有机会我们还是搞一个中年的我们”；

　　女排队员朱婷看完电影表示震撼，“题材选的特别好，演员演得很到位”；编剧张冀盛赞这部电影超过前作《七月与安生》，“这部电影有特别多的特写，它告诉我们要面对这个世界，这部电影有很多背影，它让我们思考人生，谢谢主创用电影告诉我们应该去面对，而不是逃避”，并力挺易烊千玺，“你证明了你是个演员，不是个偶像”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 少年的你
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