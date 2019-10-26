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A24《别告诉她》划归金球奖外语片类

讲述中国故事奥卡菲娜领衔 DC"小丑"划归剧情类

2019-10-26 14:53:33 来源：Mtime时光网

HFPA将会在11月中旬敲定一个正式的初选名单。

《别告诉她》划归外语片

      时光网讯 《好莱坞报道者》独家曝光了部分报名金球奖的类别划定。有大量中文台词的A24影片《别告诉她》确定被划归到了最佳外语片奖项一栏。《乔乔兔》《舞女大盗》《好莱坞往事》这几部背景相对没那么欢乐的影片被算作了音乐喜剧类。DC口碑票房兼收的《小丑》和经典改编电影《小妇人》都被算作了剧情类。

      其实大多数电影都是很好区分喜剧和剧情类别的，但也有一些不太好界定，所以这件事件就交由好莱坞外国记者协会（HFPA）来完成。今年的报名截止时间是当地时间10月25日晚上11:59分。HFPA将会在11月中旬敲定一个正式的初选名单。 



      两天前来自金球奖的官方消息是共有4部华语电影报名了本届金球奖，分别是王小帅的《地久天长》、泷田洋二郎执导的华语片《闻烟》、徐誉庭和许智彦共同导演的《谁先爱上他的》以及年轻导演管曦的《梅朵与月光》。但在今天曝光的这份片单中并没有出现。

剧情类：
《1917》《星际探索》《银行家》《邻里美好的一天》《性感炸弹》《宽宥》《黑水》《唐顿庄园》《极速车王》《谎言大师》《哈里特》《隐秘的生活》《宝贝男孩》《爱尔兰人》《小丑》《朱迪》《正义的慈悲》《兰凯斯特之王》《灯塔》《小妇人》《婚姻故事》《皇后与瘦子》《酷刑报告》《理查德·朱维尔的哀歌》《教宗的承继》《我们》《浪潮》

音乐喜剧类：
《高材生》《猫》《我叫多麦特》《好小子们》《舞女大盗》《乔乔兔》《利刃出鞘》《深夜秀》《洗钱风云》《全民追女王》《好莱坞往事》《花生酱猎鹰》《火箭人》《原钻》《倾听男人心》《伯纳黛特你去了哪》《昨日奇迹》

外语片：
《别告诉她》《寄生虫》《痛苦与荣耀》

   编辑：ruo

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关键词： 别告诉她 金球奖
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