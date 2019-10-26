《恋恋不舍》主创日前现身北京路演。这是导演李珈西的第二部电影作品。











正如制片人李雪婷所说：“我也经历过亲人的生死离别，就是影片中这样的。”据李珈西透露，电影故事很大程度来源于她的真实经历，她的姥姥、姥爷都是在她家中去世，当时由于忙于电影拍摄，早上匆忙出门，晚上回到家，老人“已经睡了”。











“现在想起来，如果有机会再选一次，可能会晚一点拍电影，先抽多一点时间陪他们。” 李珈西不无遗憾地说。但她同时鼓励观众，亲人其实并未真正离开，他们依然会以另一种方式陪伴在我们身边，毕竟记忆永不会磨灭。





正如片名《恋恋不舍》一样，故事以离别为主题，讲述一位文艺女青年泽清在家乡筹备画展的同时，在高考美术班教书，深受学生喜爱，一个冬日，就在画展筹备接近尾声的时候，她的姥爷永远离开了她，在不愿告别的告别中，泽清的生活完成了另一种意义的交接。











《恋恋不舍》自面世以来，获得多次奖项肯定。2018年10月，影片入围第二届平遥国际电影展，并作为“华语新生代”单元开幕影片亮相；同年12月，李珈西凭借这部影片获得第十届澳门国际电影节最佳新锐导演奖；2019年1月，《恋恋不舍》受邀参加达卡国际电影节，在孟加拉国家博物馆放映；3月30日，《恋恋不舍》受邀参加亚非拉国际电影节。











当天活动由《看电影》主编阿郎主持，到场嘉宾除了导演李珈西，还有电影剧本中心策划室主任苏毅、制片人岳冠廷以及李珈西导演的电影《大河向东流》主演、98版《水浒传》李逵扮演者赵小锐，李珈西执导影片《幸福的她》联合出品人张辉等。