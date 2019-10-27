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"龙妈"过生日 "囧雪""马王"都来庆祝!

33岁的龙妈 收获两位权游昔日"恋人"祝福

2019-10-27 09:57:38 来源：Mtime时光网

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　　时光网讯　上周三，“龙妈”艾米莉亚·克拉克33岁啦！

　　龙妈找来了2位她在《权力的游戏》中的“恋人”，与她一起过生日——“囧雪”基特·哈灵顿，还有“马王”杰森·莫玛，这个“三角关系”看上去异常和谐。“重逢从来没有这么多毛过，#一有机会就要创造莫玛三明治 #生日第二趴”，她在ins上写到。
“生日快乐亲爱的，见到你好开心，”莫玛回复说。



　　在今年春天充满争议的第八季之后，《权游》也正式画上了句号，本剧第四次、也是最后一次获得了今年艾美奖的“最佳剧情类剧集”，龙妈和基特也得以在颁奖典礼上重聚。



　　而自莫玛的“马王”一角在2011年的第一季《权游》中就死掉之后（还是被丹妮莉丝亲手闷死的），他和龙妈就成了好朋友，经常在各种场合重聚，今年7月龙妈还在伦敦给他过了生日，写的tag非常长，



　　“跟你在一块儿我觉得矮了半米多，生日快乐宝贝！愿新的一年你有超级大浴缸能装下的欢乐。@我生命中的月亮我的日与星 #终于有能装下龙的浴缸了 #我破产了因为把所有钱都用来买浴缸了”，看来今年龙妈给莫玛买了个超大号浴缸作为生日礼物。



　　几天前，龙妈和莫玛还在《诺顿秀》上重聚了，她带来了自己的新片《去年圣诞》，而莫玛则是为了宣传自己的苹果新剧《看见》。“我爱你，我的卡丽熙，生日快乐亲爱的，”莫玛在ins上配了两人一起上节目的图。

　　而与他俩一起登上同一期《诺顿秀》的歌手卡米拉·卡贝洛，也激动地分享了自己和龙妈的合影，配文“我tm真的跪了”，龙妈也po了同样的一张照片，“谢谢你让我重新觉得我是卡丽熙了”。



   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 龙妈 艾米莉亚·克拉克 杰森·莫玛 基特·哈灵顿
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