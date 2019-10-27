“生日快乐亲爱的，见到你好开心，”莫玛回复说。











在今年春天充满争议的第八季之后，《权游》也正式画上了句号，本剧第四次、也是最后一次获得了今年艾美奖的“最佳剧情类剧集”，龙妈和基特也得以在颁奖典礼上重聚。











而自莫玛的“马王”一角在2011年的第一季《权游》中就死掉之后（还是被丹妮莉丝亲手闷死的），他和龙妈就成了好朋友，经常在各种场合重聚，今年7月龙妈还在伦敦给他过了生日，写的tag非常长，











“跟你在一块儿我觉得矮了半米多，生日快乐宝贝！愿新的一年你有超级大浴缸能装下的欢乐。@我生命中的月亮我的日与星 #终于有能装下龙的浴缸了 #我破产了因为把所有钱都用来买浴缸了”，看来今年龙妈给莫玛买了个超大号浴缸作为生日礼物。

















