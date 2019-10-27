时光网讯
上周三，“龙妈”艾米莉亚·克拉克
33岁啦！
龙妈找来了2位她在《权力的游戏》
中的“恋人”，与她一起过生日——“囧雪”基特·哈灵顿
，还有“马王”杰森·莫玛
，这个“三角关系”看上去异常和谐。“重逢从来没有这么多毛过，#一有机会就要创造莫玛三明治 #生日第二趴”，她在ins上写到。
“生日快乐亲爱的，见到你好开心，”莫玛回复说。
在今年春天充满争议的第八季之后，《权游》也正式画上了句号，本剧第四次、也是最后一次获得了今年艾美奖的“最佳剧情类剧集”，龙妈和基特也得以在颁奖典礼上重聚。
而自莫玛的“马王”一角在2011年的第一季《权游》中就死掉之后（还是被丹妮莉丝亲手闷死的），他和龙妈就成了好朋友，经常在各种场合重聚，今年7月龙妈还在伦敦给他过了生日，写的tag非常长，
“跟你在一块儿我觉得矮了半米多，生日快乐宝贝！愿新的一年你有超级大浴缸能装下的欢乐。@我生命中的月亮我的日与星 #终于有能装下龙的浴缸了 #我破产了因为把所有钱都用来买浴缸了”，看来今年龙妈给莫玛买了个超大号浴缸作为生日礼物。
几天前，龙妈和莫玛还在《诺顿秀》上重聚了，她带来了自己的新片《去年圣诞》
，而莫玛则是为了宣传自己的苹果新剧《看见》
。“我爱你，我的卡丽熙，生日快乐亲爱的，”莫玛在ins上配了两人一起上节目的图。
而与他俩一起登上同一期《诺顿秀》的歌手卡米拉·卡贝洛
，也激动地分享了自己和龙妈的合影，配文“我tm真的跪了”，龙妈也po了同样的一张照片，“谢谢你让我重新觉得我是卡丽熙了”。
编辑：甄甏甏