影片改编自1969年臭名昭著的“芝加哥七君子审判”真实历史事件，1968年美国民主党在芝加哥召开会议时，反越战组织申请举行和平抗议集会，申请被拒绝后，“嬉皮士”和“雅皮士”们依然于会议当天举行了抗议。抗议活动中，他们与警方发生了大规模冲突，上千人受伤，一人死亡，有8人被捕，后来其中鲍比·西尔（黑人组织“黑豹党”的创始人）先被判了刑，八君子变成了“七君子”。











被告在法庭上怎么搞怪怎么来，辩护律师们也相当随意，“芝加哥七君子”的审理变成了美国历史上最滑稽的一场审判。1972年，被判有罪与无罪的“七君子”们全部被释放，推翻了大法官的判决。这起案件引起了全美对司法伦理和法庭秩序的反思，美国也因此案件，更加注重司法独立的重要性，本案成为美国著名的民权运动案例。

















本片原定由斯皮尔伯格来执导，索金的剧本本来也是为他写的，后来斯皮尔伯格导演由于预算方面的担心，于去年退出。



