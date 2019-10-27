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迈克尔基顿加盟"小雀斑与"囧瑟夫"

艾伦索金新片"芝加哥七君子审判"群星闪耀

2019-10-27 11:45:33 来源：Mtime时光网

小雀斑、囧瑟夫、迈克尔·基顿等人将共同出演阿伦·索金自编自导的新片《芝加哥七君子审判》。
　　时光网讯　迈克尔·基顿威廉·赫特最新加盟了艾伦·索金自编自导、群星闪耀的新作《芝加哥七君子审判》，影片宣布在芝加哥与新泽西开拍，将由派拉蒙负责北美发行，定档2020年9月25日限制上映，10月2日大规模上映。

　　影片改编自1969年臭名昭著的“芝加哥七君子审判”真实历史事件，1968年美国民主党在芝加哥召开会议时，反越战组织申请举行和平抗议集会，申请被拒绝后，“嬉皮士”和“雅皮士”们依然于会议当天举行了抗议。抗议活动中，他们与警方发生了大规模冲突，上千人受伤，一人死亡，有8人被捕，后来其中鲍比·西尔（黑人组织“黑豹党”的创始人）先被判了刑，八君子变成了“七君子”。



　　被告在法庭上怎么搞怪怎么来，辩护律师们也相当随意，“芝加哥七君子”的审理变成了美国历史上最滑稽的一场审判。1972年，被判有罪与无罪的“七君子”们全部被释放，推翻了大法官的判决。这起案件引起了全美对司法伦理和法庭秩序的反思，美国也因此案件，更加注重司法独立的重要性，本案成为美国著名的民权运动案例。


　　“小雀斑”埃迪·雷德梅恩、“波拉特”萨莎·拜伦·科恩吉瑞米·斯特朗艾利克斯·夏普饰演“七君子”中的四人，“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁饰演前文中提到被单独审判的鲍比·西尔。新加盟的迈克尔·基顿饰演总统林登·约翰逊指派的司法部长，威廉·赫特饰演尼克松总统就职后的司法部长，“囧瑟夫”约瑟夫·高登-莱维特饰演公诉人，马克·里朗斯饰演辩护律师。


囧瑟夫，《7500》

　　本片原定由斯皮尔伯格来执导，索金的剧本本来也是为他写的，后来斯皮尔伯格导演由于预算方面的担心，于去年退出。


萨莎·拜伦·科恩，迷你剧集《特工科恩


迈克尔·基顿，《小飞象》


叶海亚·阿卜杜勒-迈丁，美剧《守望者》（左一）


马克·里朗斯，《等待野蛮人》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迈克尔·基顿 小雀斑 囧瑟夫 艾伦·索金 芝加哥七君子审判
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