上周北美市场有数部新片登场，但实力都并不算强，周末冠军之争在两部老片中展开。影片北美累计票房已达2.77亿美元，全球累计票房更是已逼近8.5亿美元，

北美周末票房前十名 2019.10.25- 10.27（单位：万美元）





































点映三周后，影片在北美累计票房已达411万美元，已成为北美票房最高的韩国电影之一。影片还将代表韩国参与本届奥斯卡的“最佳国际电影”评选，在颁奖季效应助攻下，其北美票房或有望冲击1000万美元大关。截止目前，影片全球票房已经突破1亿美元大关。

















印度宝莱坞喜剧《真爱满屋4》上周在北美315家影院开画，开画三天录得88万美元，排在周末榜第15位。《真爱满屋》系列前三部作品都“叫好叫座”，这部续集延续了前作的成功，不过北美开画成绩对于印度片只算一般。









国产献礼电影《我和我的祖国》仍维持在数家影院上映，截止周日累计票房已达232万美元，后续增长余量已经不多。