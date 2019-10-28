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DC《小丑》重返北美周末票房冠军

"沉睡魔咒2"退居次位 "双子杀手"不理想

2019-10-28 08:13:55 来源：Mtime时光网

已经上映四周的《小丑》逆袭《沉睡魔咒2》，重回北美周末票房冠军宝座。新片普遍不给力，只有小成本惊悚片《死期倒计时》勉强挤入前五。


　　时光网特稿 上周北美市场有数部新片登场，但实力都并不算强，周末冠军之争在两部老片中展开。DC漫改电影《小丑》上映第四周末再收近1900万美元，逆袭晚其上映的《沉睡魔咒2》，重返周末冠军宝座。影片北美累计票房已达2.77亿美元，全球累计票房更是已逼近8.5亿美元，已经刷新R级电影全球票房纪录。

　　迪士尼的真人童话续集《沉睡魔咒2》次周末再收1850余万美元，退居周末榜亚军。影片比开画周末下跌五成，两周累计票房已超6500万美元。

　　新片补给的能量不到位，而部分老片也走势崩盘，市场热度显著下滑。2019年第43个周末的票房榜前十名影片累计票房仅报8990万美元，周末大盘环比暴跌31%，大盘比《万圣节》蝉联冠军的去年同期（大盘9100万美元）也微跌1%。

　　本周末是“万圣节”周末，以《终结者：黑暗命运》为首的新片将让市场格局重新洗牌，在10月大盘几乎创造历史纪录后，11月市场也有望盼来“开门红”。

北美周末票房前十名 2019.10.25- 10.27（单位：万美元）



　　联美发行的动画新片《亚当斯一家》周末再收1170万美元，险胜《僵尸之地2》，回升至周末票房季军。影片仅比上周下跌不到三成，累计票房已超7000万美元。

　　索尼发行的恐怖喜剧续集《僵尸之地2》次周再收1160万美元，表现领先两部大规模开画的新片，退居周末票房第四。

　　STX娱乐发行的恐怖片《死期倒计时》开画首周进账900余万美元，挤进周末票房前五；而同时上映的犯罪动作片《黑与蓝》首周三天仅收830余万美元，仅排在周末票房第六。



　　101工作室发行的历史传记片《电力之战》上周五在北美的1022家影院起片，周末三天收获票房273万美元，排在周末榜第九位。影片由《我和厄尔以及将死的女孩》导演阿方索·戈麦兹-瑞洪掌镜，由“奇异博士”本尼迪克特·康伯巴奇和“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德等人主演，讲述直流电的发明者爱迪生和西屋电气的创办人威斯汀豪斯之间争相成为美国最大供电商的故事。

　　《电力之战》于2017年9月就已在多伦多电影节举行首映礼，原定于2018年在北美上映，后因为韦恩斯坦创办人哈维·韦恩斯坦卷入丑闻而搁置发行，在更换发行公司后，终于才在上周开画。影片此前已在不少海外市场上映，目前累计仅收不到500万美元，以其北美的开画表现，最终也基本无望收回3000万美元的制作成本。《电力之战》在北美发行的是导演剪辑版，虽然剧情比海外版本更加完善，但还是只得到58%的媒体好评率。



　　奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》加馆至129家影院点映，周末三天斩获182万美元，仍排在周末榜第11位。由韩国“国民影帝”宋康昊主演的这部“金棕榈奖”得奖影片得到韩裔观众以及其他亚裔观众的捧场，在影院数增加三倍的情况下，馆均票房仍高达1.4万美元。

　　点映三周后，影片在北美累计票房已达411万美元，已成为北美票房最高的韩国电影之一。影片还将代表韩国参与本届奥斯卡的“最佳国际电影”评选，在颁奖季效应助攻下，其北美票房或有望冲击1000万美元大关。截止目前，影片全球票房已经突破1亿美元大关。



　　福斯探照灯发行的《乔乔兔》次周末加馆至55家影院继续点映，周末三天再收104万美元，挤进周末票房前15位。由《雷神3》导演塔伊加·维迪提掌镜的这部新片较前一周末暴涨近200%，馆均票房也维持在1.9万美元的高位，扩映效果比较理想。由斯嘉丽·约翰逊和山姆·洛克威尔的这部战争喜剧虽然媒体评价不算拔尖，但是观众口碑非常优异，后续扩映表现也值得期待。

　　印度宝莱坞喜剧《真爱满屋4》上周在北美315家影院开画，开画三天录得88万美元，排在周末榜第15位。《真爱满屋》系列前三部作品都“叫好叫座”，这部续集延续了前作的成功，不过北美开画成绩对于印度片只算一般。

　　佩德罗·阿莫多瓦执导的新作《痛苦与荣耀》扩至117家影院点映，周末再收43万美元，累计点映票房已达168万美元。

　　国产献礼电影《我和我的祖国》仍维持在数家影院上映，截止周日累计票房已达232万美元，后续增长余量已经不多。

作者：沉默的橄榄   编辑：飒飒

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关键词： 小丑 北美票房 周末票房 沉睡魔咒2

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