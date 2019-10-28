时光网特稿
上周北美市场有数部新片登场，但实力都并不算强，周末冠军之争在两部老片中展开。DC漫改电影《小丑》上映第四周末再收近1900万美元，逆袭晚其上映的《沉睡魔咒2》，重返周末冠军宝座。
影片北美累计票房已达2.77亿美元，全球累计票房更是已逼近8.5亿美元，已经刷新R级电影全球票房纪录。
迪士尼的真人童话续集《沉睡魔咒2》
次周末再收1850余万美元，退居周末榜亚军。影片比开画周末下跌五成，两周累计票房已超6500万美元。
新片补给的能量不到位，而部分老片也走势崩盘，市场热度显著下滑
。2019年第43个周末的票房榜前十名影片累计票房仅报8990万美元，周末大盘环比暴跌31%，大盘比《万圣节》
蝉联冠军的去年同期（大盘9100万美元）也微跌1%。
本周末是“万圣节”周末，以《终结者：黑暗命运》
为首的新片将让市场格局重新洗牌，在10月大盘几乎创造历史纪录后，11月市场也有望盼来“开门红”。
北美周末票房前十名 2019.10.25- 10.27（单位：万美元）
联美发行的动画新片《亚当斯一家》周末再收1170万美元，险胜《僵尸之地2》，回升至周末票房季军。影片仅比上周下跌不到三成，累计票房已超7000万美元。 索尼发行的恐怖喜剧续集《僵尸之地2》次周再收1160万美元，表现领先两部大规模开画的新片，退居周末票房第四。 STX娱乐发行的恐怖片《死期倒计时》开画首周进账900余万美元，挤进周末票房前五；而同时上映的犯罪动作片《黑与蓝》首周三天仅收830余万美元，仅排在周末票房第六。 《电力之战》于2017年9月就已在多伦多电影节举行首映礼，原定于2018年在北美上映，后因为韦恩斯坦创办人哈维·韦恩斯坦卷入丑闻而搁置发行，在更换发行公司后，终于才在上周开画。影片此前已在不少海外市场上映，目前累计仅收不到500万美元，以其北美的开画表现，最终也基本无望收回3000万美元的制作成本。《电力之战》在北美发行的是导演剪辑版，虽然剧情比海外版本更加完善，但还是只得到58%的媒体好评率。 奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》加馆至129家影院点映，周末三天斩获182万美元，仍排在周末榜第11位。由韩国“国民影帝”宋康昊主演的这部“金棕榈奖”得奖影片得到韩裔观众以及其他亚裔观众的捧场，在影院数增加三倍的情况下，馆均票房仍高达1.4万美元。
点映三周后，影片在北美累计票房已达411万美元，已成为北美票房最高的韩国电影之一。影片还将代表韩国参与本届奥斯卡的“最佳国际电影”评选，在颁奖季效应助攻下，其北美票房或有望冲击1000万美元大关。截止目前，影片全球票房已经突破1亿美元大关。
福斯探照灯发行的《乔乔兔》次周末加馆至55家影院继续点映，周末三天再收104万美元，挤进周末票房前15位。由《雷神3》导演塔伊加·维迪提掌镜的这部新片较前一周末暴涨近200%，馆均票房也维持在1.9万美元的高位，扩映效果比较理想。由斯嘉丽·约翰逊和山姆·洛克威尔的这部战争喜剧虽然媒体评价不算拔尖，但是观众口碑非常优异，后续扩映表现也值得期待。
印度宝莱坞喜剧《真爱满屋4》上周在北美315家影院开画，开画三天录得88万美元，排在周末榜第15位。《真爱满屋》系列前三部作品都“叫好叫座”，这部续集延续了前作的成功，不过北美开画成绩对于印度片只算一般。
国产献礼电影《我和我的祖国》仍维持在数家影院上映，截止周日累计票房已达232万美元，后续增长余量已经不多。