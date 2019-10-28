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时光早报：《少年的你》首周票房破5亿

"小丑"创R级片全球票房纪录 Netflix"德古拉"曝预告

2019-10-28 08:46:32 来源：Mtime时光网

时光早报：《少年的你》首周票房破5亿，《小丑》刷新R级片全球票房纪录，Netflix《德古拉》首曝预告。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《少年的你》上映三天总票房破5亿


      据专资办票房数据，10月27日周日，由周冬雨和易烊千玺主演的电影《少年的你》《少年的你》再入1.9亿票房，连续三天单日票房过亿，周日更是单日逼近2亿。影片首周上映三天总票房突破5亿大关。该片是一部青春与现实主义题材结合的影片，聚焦高考、家庭教育、少年犯罪等社会话题热点，从成人角度反思能为正青春的少年可做的事。


01.《小丑》刷新R级电影全球票房纪录


      由华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》上映第四周末再收近1900万美元，逆袭晚其上映的《沉睡魔咒2》，重返周末冠军宝座。这部剧情独立于“DC扩展宇宙”的DC电影上映24天后北美累计票房已达2.77亿美元，已经轻松超过《宿醉》（2.77亿美元），成为导演托德·菲利普斯票房最高的作品。与此同时，《小丑》还超过《地心引力》的2.74亿美元，成为北美10月影史票房最高的影片。此外该片的全球累计票房已逼近8.5亿美元，已经刷新R级电影全球票房纪录。迪士尼的真人童话续集《沉睡魔咒2》次周末再收1850余万美元，退居周末榜亚军。

02.《黑暗物质》曝"一美"角色海报


      即将于11月4日播出的HBO新剧《黑暗物质》曝光一张主演詹姆斯·麦卡沃伊的角色海报，他在剧中饰演冒险家阿斯瑞尔勋爵（丹尼尔·克雷格曾在2007年的电影《黄金罗盘》中饰演同一角色)。该剧改编自菲利普·普尔曼奇幻史诗，被HBO寄予厚望，希望可以成为下一部《权力的游戏》。剧集将围绕女主角Lyra Belacqua（“小狼女”达芙妮·基恩饰）和她的“灵神”潘拉蒙间的旅程展开。该剧由汤姆·霍珀执导，共8集。

03.《极速车王》首曝角色海报


      《极速车王》首曝一组角色海报，马特·达蒙饰演的福特GT40赛车设计师卡罗尔·谢尔比、克里斯蒂安·贝尔饰演的英国知名车手肯·迈尔斯、”罚叔“乔·博恩瑟饰演的李·艾科卡等角色亮相。本片改编自A·J·贝米的纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》。背景设定于1960年代中期，讲述美国汽车生产商福特试图在法国著名的勒芒24小时拉力赛中，撼动意大利高档汽车公司法拉利霸主地位的故事。

《德古拉》预告片

04.Netflix剧集《德古拉》首曝预告

      由《神探夏洛克》史蒂文·莫法特、马克·加蒂斯操刀剧本并制作的BBC/Netflix剧集《德古拉》首曝预告。剧集根据亚伯拉罕·布兰姆·斯托克小说改编，故事围绕1897年吸血鬼德古拉倾覆伦敦的计划展开。该剧共3集，每集90分钟。 《自由广场》男主角克拉斯·邦饰演的德古拉，在这只预告片中秀出尖牙。该剧尚未定档。

迪士尼+预告

05.Disney+11月12日上线再发宣传片

      为了11月12日正式上线这一天，迪士尼已经做了一年多的准备工作，近日，迪士尼再发该流媒体最新宣传片，迪士尼动画工作室、皮克斯动画工作室、漫威影业、卢卡斯影业等经典作品均在这支短短的宣传片当中亮相。今后欧美观众只能在Disney+这个平台上观看漫威和星战的作品，随着Disney+的平台运营成熟，迪士尼影业的大部分电影相信都会成为Disney+的独家播放。



01.《素媛》原型案件凶犯赵斗淳清晰照片公开

      SBS《想知道真相》节目日前公开了电影《素媛》原型案件的凶犯赵斗淳的清晰照片。该凶犯在2008年性侵一8岁女孩被判有期徒刑12年，2020年12月13日将刑满释放，随后赵斗淳将佩戴电子脚镣接受24小时一对一监视，并公开其身份信息。就在今年3月份，赵斗淳的测试结果显示出狱后再犯案可能性极高，引发热议，韩国60万民众曾联名要求不要释放。 ​据韩媒报道，其身份信息并非完全公开，而是仅对其居住地附近的学生家长们公开地址，如果有需要的话，提交身份信息方可查询，这一做法也引发了公众不安。



01.詹姆斯·麦卡沃伊低调完婚？


      据英国《每日邮报》消息，据詹姆斯·麦卡沃伊的一位密友透露，一美和女友Lisa Liberati已经秘密完婚。俩人此前通过沙马兰执导的电影《分裂》相识，Lisa当时是导演的制片助理。早在今年7月Lisa就被拍到手上戴了婚戒。目前一美方面尚未回应。

   编辑：ruo

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关键词： 时光早报
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导演：汤姆·霍伯

主演：达芙妮·基恩

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主演：薛景求 严智媛

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