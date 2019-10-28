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据专资办票房数据，10月27日周日，由周冬雨和易烊千玺主演的电影《少年的你》《少年的你》再入1.9亿票房，连续三天单日票房过亿，周日更是单日逼近2亿。影片首周上映三天总票房突破5亿大关。该片是一部青春与现实主义题材结合的影片，聚焦高考、家庭教育、少年犯罪等社会话题热点，从成人角度反思能为正青春的少年可做的事。



















即将于11月4日播出的HBO新剧《黑暗物质》曝光一张主演詹姆斯·麦卡沃伊的角色海报，他在剧中饰演冒险家阿斯瑞尔勋爵（丹尼尔·克雷格曾在2007年的电影《黄金罗盘》中饰演同一角色)。该剧改编自菲利普·普尔曼奇幻史诗，被HBO寄予厚望，希望可以成为下一部《权力的游戏》。剧集将围绕女主角Lyra Belacqua（“小狼女”达芙妮·基恩饰）和她的“灵神”潘拉蒙间的旅程展开。该剧由汤姆·霍珀执导，共8集。













《极速车王》首曝一组角色海报，马特·达蒙饰演的福特GT40赛车设计师卡罗尔·谢尔比、克里斯蒂安·贝尔饰演的英国知名车手肯·迈尔斯、”罚叔“乔·博恩瑟饰演的李·艾科卡等角色亮相。本片改编自A·J·贝米的纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》。背景设定于1960年代中期，讲述美国汽车生产商福特试图在法国著名的勒芒24小时拉力赛中，撼动意大利高档汽车公司法拉利霸主地位的故事。





《德古拉》预告片

04.Netflix剧集《德古拉》首曝预告





由《神探夏洛克》史蒂文·莫法特、马克·加蒂斯操刀剧本并制作的BBC/Netflix剧集《德古拉》首曝预告。剧集根据亚伯拉罕·布兰姆·斯托克小说改编，故事围绕1897年吸血鬼德古拉倾覆伦敦的计划展开。该剧共3集，每集90分钟。 《自由广场》男主角克拉斯·邦饰演的德古拉，在这只预告片中秀出尖牙。该剧尚未定档。





迪士尼+预告

05.Disney+11月12日上线再发宣传片





为了11月12日正式上线这一天，迪士尼已经做了一年多的准备工作，近日，迪士尼再发该流媒体最新宣传片，迪士尼动画工作室、皮克斯动画工作室、漫威影业、卢卡斯影业等经典作品均在这支短短的宣传片当中亮相。今后欧美观众只能在Disney+这个平台上观看漫威和星战的作品，随着Disney+的平台运营成熟，迪士尼影业的大部分电影相信都会成为Disney+的独家播放。



