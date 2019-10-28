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霍建华为何惊呼“我太难了”？

《大约在冬季》曝人物特辑 与马思纯心动初遇

2019-10-28 09:42:19 来源：Mtime时光网

《大约在冬季》曝霍建华人物特辑，他从饰演角色“齐啸”身上解析人物的一路的感情历程。
       时光网讯 王维明执导，黄志明监制，饶雪漫编剧，马思纯霍建华领衔主演；魏大勋张瑶林柏宏文淇主演；侯佩岑、齐秦特别出演的爱情电影《大约在冬季》将于11月15日与全国观众见面了。今日公布了霍建华人物特辑之齐啸“太难了”。霍建华从饰演角色“齐啸”身上解析人物的一路感情历程。 



       电影中齐啸是一位有事业心的帅气青年，一个人从台湾到北京发展，经营了一家很有格调的影楼。一场机缘巧合，在齐秦的演唱会爱上了大学生“安然”，怦然心动。“齐啸肯定是没有见过这样的女孩，这么的活泼、这么的青春洋溢的”霍建华说，“所以在电影中齐啸与安然第一次相遇，就产生了不一样的感觉”。



       在电影拍摄初期，霍建华表示觉得这个剧本很棒，自己也非常喜欢这个角色，与编剧饶雪漫沟真诚地通后，最终与这个角色结缘。值得一提的是，饶雪漫觉得这个角色非常适合霍建华，只有他才能把“齐啸”这个角色演得更加饱满。

       电影中也有不少专门为他设定的台词，比如“有些人见三百次都没用，有些人见三次就够了。”特辑中，齐啸对安然的每一个动作、每一个眼神、每一个动作都传递出满满地爱恋，一种心灵的沟通。而二人在特辑中每一次互动，都十分有默契，让观众直呼“CP感十足”！



       本支特辑中更进一步的向观众说明了那种“爱而不得”的遗憾。视频中，霍建华表示：“齐啸有很大的压力，除了在北京要发展事业，还要回台北照顾他的父亲”。在一个男人生活一塌糊涂的时候，是没有办法专心的恋爱的。同时，在面对“安然”的事业上的成功与自己的不如意，一种“自卑感”也油然而生。这种时间空间以及生活环境都不允许的情况下，他们分开了几十年。究竟以后能否牵手成功，许多观众都进行了猜想，直呼真是“太难了”。

       电影《大约在冬季》已定档于2019年11月15日全国上映。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 大约在冬季 霍建华
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导演：王维明

主演：马思纯 霍建华

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