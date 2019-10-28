宁浩、申奥、大鹏携手登上时尚杂志《ELLEMEN》拍摄“黑白风”时尚大片，首次讲述创作电影《受益人》背后的故事。









在宁浩、申奥、大鹏三人拍摄的写真大片中，黑白影像片刻定格“黑色幽默”的喜剧气质，而黑白色调在时尚大片的基础上，又增添了更多电影质感。













在故事调性的基础上，申奥选择了大鹏来扮演男主角“吴海”。在人物创作和拍摄过程中，大鹏为吴海构想了剧本外的人物前史，突破自己以往喜剧演员的形象，颠覆塑造一个脱胎换骨的重庆底层小人物。









由坏猴子影业出品，宁浩监制、申奥导演、魏小蕾担任制片人，大鹏、柳岩、张子贤主演的电影《受益人》将于2019年11月8日全国上映。





























编辑：隐饮