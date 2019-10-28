作为“坏猴子72变电影计划”推出的又一力作，电影《受益人》
延续了监制宁浩与坏猴子作品一贯的现实主义风格，用一段啼笑皆非的婚姻骗局，聚焦市井小人物的真实生活与情感，该片将于11月8日全国公映。
在宁浩、申奥、大鹏三人拍摄的写真大片中，黑白影像片刻定格“黑色幽默”的喜剧气质，而黑白色调在时尚大片的基础上，又增添了更多电影质感。
电影《受益人》
讲述了代驾司机吴海（大鹏饰）对网络女主播岳淼淼（柳岩饰）展开猛烈的求爱攻势，在好友钟振江（张子贤饰）的唆使下，企图娶妻骗保的故事，这场婚姻骗局的过程却意外频发，笑料不断。
在接受杂志采访中，三位主创分别讲述了这次合作的渊源，分享了电影创作的幕后故事。七八年前，导演申奥凭借广告、短片在国际影展屡获佳绩吸引了宁浩的注意。《受益人》
是申奥加入“坏猴子72变计划”的第一部作品，剧本创作阶段，在监制宁浩的“魔鬼训练”下，申奥将《受益人》
的故事框架和人物设定逐步调整得更为成熟，加大了荒诞喜剧的成分，突出了一条清晰的爱情线。
在故事调性的基础上，申奥选择了大鹏来扮演男主角“吴海”。在人物创作和拍摄过程中，大鹏为吴海构想了剧本外的人物前史，突破自己以往喜剧演员的形象，颠覆塑造一个脱胎换骨的重庆底层小人物。
一位独具“宁式喜剧”风格的监制，一位在高强难度磨砺中暴风成长的导演，一位撕下标签不断挑战自我的男演员，三人一拍即合惺惺相惜，在彼此身上看到了自己想要的东西，在《受益人》
的碰撞和融合中产生了奇妙的化学反应。
由坏猴子影业出品，宁浩监制、申奥导演、魏小蕾担任制片人，大鹏、柳岩、张子贤主演的电影《受益人》将于2019年11月8日全国上映。
编辑：隐饮