围读那天，易烊千玺问：“我恨我妈妈吗？”许月珍说：“你不恨她，你离家出走不是恨她，是为她牺牲，让她找到幸福，你心里明白，如果她能强大一些，她就可以保护你，但现在只能你来保护她。”











曾国祥：曝光重场戏拍摄幕后，第一次想逃避











曾国祥说，一个创作团队在历时差不多两年的漫长剧本创作过程中，不免会有分歧。比如对小北这个人物的理解，他究竟是个小混混？还是个没上学的问题少年？现在社会上到底还有没有这种人？或是创作组的古惑仔情结？各种争论不知道来回了多少次。尽管意见有时不合，最后大家都会找到能接受的解决方向。





把文字转为影像和表演是导演的责任，可是每个人都会有不同的想象。在现场执行的时候，曾国祥很怕有人打乱自己的构思，因为不希望计划好的调度和分镜会被人改动，在现场，TIME IS MONEY！















本来对拍这场重头戏已经很紧张了，同事这样说，曾国祥更没底。好几次从现场走回查看器房间，看到她们好像对这场戏很担忧和不满意的眼神，他立马就想离开。此前一直认为导演应该冲在一线与工作人员在一起的他，终于有了逃避的念头。曾国祥最后直言：“没有她们，这戏肯定不会是现在这个样子。”











他记得一位名导演说过，拍电影就像是一边坐着游乐场里的踫踫车，一边试着写《战争与和平》。感谢每位为电影出过力的兄弟姐妹，希望能一直继续在这乐园里做着自己喜欢的事。





许月珍：易烊千玺演出了那个读懂苍生的眼神











许月珍对《少年的你》也感触颇多。她曾经有一个很好的朋友，很小就出国读书，不美但很有才华，很努力生活但没有自信心，应付不了社会，某天晚上她给许月珍讲起少年时候的一件事——她的小学老师当着全班同学说她多不好看，某某某多可爱。这是许月珍第一次知道一句话原来可以毁掉一个人往后的人生。





所以很多年后，碰上了陈念和小北的故事，心里很冲动，想为什么就没有一个人可以保护他们？不再问，就把这些事拍出来吧。











开机，七月初，只有女主周冬雨在组里，在拍陈念一个人被欺凌的戏，导演把很多相关视频给她看，她看了很难受，但她说还是抓不住，那两周，导演和她一起找寻那种不是懦弱不是坚强，不是害怕又不是勇敢的脆弱，那种感觉，好难找。





七月中，周冬雨说她心里很难受，演这样的角色实在太难受了，心里一直有个东西在叫她跳出来，她不想直接跳进去，跳进去好难受，这时的陈念好难受但她必需装坚强，不坚强的话就很痛。















围读那天，他问：“我恨我妈妈吗？”许月珍说：“你不恨她，你离家出走不是恨她，是为她牺牲，让她找到幸福，你心里明白，如果她能强大一些，她就可以保护你，但现在只能你来保护她。”拍小北和陈念讲身世的那场戏，易烊千玺讲着讲着就哭了，他说，陈念，你是第一个问我疼不疼的人。





拍结局警车的现场，下着毛毛雨，许月珍问演员，明白“而且我不希望有这样的如果”这话的意思吗？易烊千玺说不知道。许月珍说就是希望这世界不再发生这样的事情，演员深深的点了两下头，于是拍摄的时候，他就把那个读懂苍生的眼神演了出来。











许月珍感叹，可惜她那位好朋友不是陈念，她没有碰上小北，小北是许月珍心里的天使，一个受过苦难的天使。





杀青前一周，她带着覃宏和陈导演（陈可辛？）去岸边的重庆居酒屋吃饭，站在南岸看过去北岸，看着下雨后的重庆，金光里的大楼彷如纽约的曼哈顿天际，她清楚地记得问了别人三次：“你看到吗？太漂亮了！”她希望每个人都在某个时刻能看到自已心中的曼克顿。