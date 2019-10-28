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易烊千玺《少年的你》终极预告&新剧照

与周冬雨一起呼吁守护少年反欺凌

2019-10-28 11:07:55 来源：Mtime时光网

电影《少年的你》释出新预告。预告中揭开了暗涌压抑的青春世界，随着音乐的激昂节奏渐起

终极预告片

　　时光网讯 由许月珍监制、曾国祥执导、《七月与安生》原班团队打造的电影《少年的你》正在全国各大影院热映中。影片自公映后，深受观众喜爱，不仅同档期口碑第一，更被观众评为“2019年最好看的华语电影”、“无论是从艺术、从技术、还是从社会责任感的良知，都无可比拟的好”、“值得所有家长都看一遍”。众多官媒纷纷撰文肯定影片立意，呼吁“对校园欺凌说不”。

　　10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议举行分组审议，审议未成年人保护法修订草案和预防未成年人犯罪法修订草案。电影主创也于近日齐发“守护少年”倡导视频，共同呼吁守护少年。目前社会各方力量都在积极行动，“就像电影的英文名‘BETTER DAYS’一样，一切都会越来越好。”

　　作为一部有意义有力量的现实青春题材电影，电影《少年的你》直指“校园欺凌”等社会现象，坚持“反欺凌、反暴力”。《少年的你》公映以后，央视新闻、《人民日报》、人民网等官媒撰文支持电影立意，反对校园欺凌，“要有零容忍的态度、切实有力的行动”。央视新闻表示“我们也注意到有不少侵害未成年权益的案件，比如校园欺凌时有发生，让这些受害的青少年心灵受到了灼伤，青春更是充满伤痛。一个法治社会，一部公平的法律，不仅仅是一剂预防药，更是一服镇痛药。呵护每一个青少年，国家在行动，社会也有期待。”





　　10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议举行分组审议，审议未成年人保护法修订草案和预防未成年人犯罪法修订草案。

　　10月27日电影《少年的你》监制许月珍、导演曾国祥、主演周冬雨、易烊千玺、尹昉、黄觉、吴越、周也、张耀、张艺凡、赵润南等齐发“守护少年”倡导视频，共同呼吁守护少年，“当家庭、社会、法律、以及你我他，每一个人都贡献力量，我们就能保护少年，保护世界”。目前社会上各方力量都在努力保护未成年人的成长，网友感慨道，“少年健康快乐地成长是所有人的愿望，就像电影的英文名‘BETTER DAYS’一样，一切都会越来越好。”

　　日前，电影《少年的你》释出新预告。预告中揭开了暗涌压抑的青春世界，随着音乐的激昂节奏渐起，在高考宣誓呐喊的铺陈下，少年和成人世界的冲突层层迭起。长大成人的过程里美好与残酷并存，也许一句“我和你不会，但他们还是少年”能揭开所有故事的谜题。当喧嚣过后，“陈念，你长大以后，我们还会再见的对不对”，温柔约定之下，少年的命运令人揪心。看似甜蜜的画面和悲伤的告别相互穿插，如果笑靥如初是彼此最后的祝愿，那么和你一起迎接希望才是最好的结局。

　　据悉，该片由好孩子制作及胖小孩影视制作摄制，河南电影电视制作集团有限公司、拍拍文化传媒（无锡）有限公司、深圳市中汇影视文化传播股份有限公司、天津磨铁娱乐有限公司、我们制作有限公司、喀什嘉映文化传媒有限公司出品，诸神联盟影业（天津）有限公司、上海阿里巴巴影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、优酷电影有限公司、天津联瑞影业有限公司、非洋娱乐传媒(北京)有限公司、鋆砚（北京）影业有限公司、北京金逸嘉逸电影发行有限公司、大地时代文化传播（北京）有限公司、浙江横店影业有限公司、霍尔果斯磨铁影视娱乐有限公司，胖小孩影视制作（天津）有限公司、好孩子制作有限公司联合出品。目前，影片正在全国各大影院热映中。

   编辑：汀

关键词： 少年的你
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导演：曾国祥

主演：周冬雨 易烊千玺

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