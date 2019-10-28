《闪灵》的续集《睡梦医生》先期媒体口碑出炉，反响颇佳。获誉“《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影”，丽贝卡·弗格森饰演的反派更是得到交口称赞。















《睡眠医生》媒体社交网络先期口碑

Slash Film：导演迈克·弗拉纳根最勇敢的决定是没去尝试模仿库布里克。他拍了一部迈克·弗拉纳根的电影：恐怖、情绪化、极其乐观。不仅是一部《闪灵》的续集，还是一次对它的回应，让金与库布里克的世界和睦共存。





JoBlo.com：伊万·麦克格雷格与凯丽·卡伦很出色，但丽贝卡·弗格森是最出彩的，她饰演的高帽罗丝加入了史蒂芬·金令人难忘的反派角色宝库，让你情不自禁又爱又恨。





Collider：颠覆了不少原著小说内容，但是可以理解，它准确保留了金的内核。强烈要求出丽贝卡·弗格森剪辑版。









Daily Dead：今年有许多史蒂芬·金小说改编的电影，但《睡梦医生》是最棒的。让我收获了意想不到的惊喜，让我多次动容，丽贝卡·弗格森太猛了。





We Live Entertainment：《睡梦医生》是《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影。迈克·弗拉纳根完美结合了怀旧复古、紧张感、神秘感和悬念感。整个主演班底超级棒。有不少会让史蒂芬·金书迷尖叫的惊喜。









先导中字预告 《睡眠医生》以《闪灵》故事里的儿子丹尼为主角，发生在远眺酒店事件的35年后。伊万·麦克格雷格扮演的丹尼现在是一家老年关怀医院中，负责临终危重病人的一名心灵伤痕累累的护理员。





影片将展现他是如何被迫监护一名与他有着相似能力的女孩Abra Stone（凯丽·卡伦饰）的。丹尼随后发现自己要从Rose the Hat（丽贝卡·弗格森饰）手中保护Abra，前者是一个邪教头头，以拥有通灵能力的孩子为食。