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"闪灵"续集《睡梦医生》首波口碑爆了

"肖申克"后最佳史蒂芬金电影 盛赞丽贝卡弗格森

2019-10-28 11:28:59 来源：Mtime时光网

《闪灵》的续集《睡梦医生》先期媒体口碑出炉，反响颇佳。获誉“《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影”，丽贝卡·弗格森饰演的反派更是得到交口称赞。

　　时光网讯 根据史蒂芬·金同名小说改编的华纳新片《睡眠医生》将于11月8日在北美地区公映，影片社交媒体口碑日前解禁，反响很好。

　　这部库布里克经典惊悚片《闪灵》的续集获得多家媒体的积极评价。擅长恐怖题材的导演迈克·弗拉纳根拍出了强烈的个人风格，有媒体称赞《睡眠医生》是“《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影”。表演方面，丽贝卡·弗格森扮演的反派获得了媒体的一致好评。


《睡眠医生》媒体社交网络先期口碑
　
　　Slash Film：导演迈克·弗拉纳根最勇敢的决定是没去尝试模仿库布里克。他拍了一部迈克·弗拉纳根的电影：恐怖、情绪化、极其乐观。不仅是一部《闪灵》的续集，还是一次对它的回应，让金与库布里克的世界和睦共存。

　　JoBlo.com：伊万·麦克格雷格与凯丽·卡伦很出色，但丽贝卡·弗格森是最出彩的，她饰演的高帽罗丝加入了史蒂芬·金令人难忘的反派角色宝库，让你情不自禁又爱又恨。

　　Collider：颠覆了不少原著小说内容，但是可以理解，它准确保留了金的内核。强烈要求出丽贝卡·弗格森剪辑版。


　　Daily Dead：今年有许多史蒂芬·金小说改编的电影，但《睡梦医生》是最棒的。让我收获了意想不到的惊喜，让我多次动容，丽贝卡·弗格森太猛了。

　　We Live Entertainment：《睡梦医生》是《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影。迈克·弗拉纳根完美结合了怀旧复古、紧张感、神秘感和悬念感。整个主演班底超级棒。有不少会让史蒂芬·金书迷尖叫的惊喜。


先导中字预告

　　《睡眠医生》以《闪灵》故事里的儿子丹尼为主角，发生在远眺酒店事件的35年后。伊万·麦克格雷格扮演的丹尼现在是一家老年关怀医院中，负责临终危重病人的一名心灵伤痕累累的护理员。

　　影片将展现他是如何被迫监护一名与他有着相似能力的女孩Abra Stone（凯丽·卡伦饰）的。丹尼随后发现自己要从Rose the Hat（丽贝卡·弗格森饰）手中保护Abra，前者是一个邪教头头，以拥有通灵能力的孩子为食。

   编辑：Joker

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关键词： 睡梦医生 闪灵 口碑 史蒂芬·金 丽贝卡·弗格森
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