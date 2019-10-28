谈到与《越狱》团队的合作，林雨申很感慨：“拍摄了将近一个月，演员之间的合作挺愉快。‘T-1000’罗伯特·帕特里克和‘T-Bag’罗伯特·克耐普虽然都是以阴狠的反面角色被人熟知，





谈到与《越狱》团队的合作，林雨申很感慨：“拍摄了将近一个月，演员之间的合作挺愉快，没有国界感的合作让大家很快进入了状态。‘T-1000’罗伯特·帕特里克和‘T-Bag’罗伯特·克耐普虽然都是以阴狠的反面角色被人熟知，但生活中都是友好、幽默的演员。‘T-1000’在现场酷爱说笑话，一点不影响他瞬间进入角色，这让‘T-Bag’非常抓狂，他是认真思考型的演员，每个镜头他都会提前琢磨设计动作和微表情，代入感非常强。他特别怀念在中国旅游的经历，震撼于中国的长城、兵马俑和古老文化创造的文明奇迹。





影片中其他几位《越狱》演员在林雨申看来也是非常优秀：“阿莫里·诺拉斯科是波多黎各人，会西班牙语，在影片中发挥了语言优势。而乔迪·琳·欧基菲则是一个外表有着进攻性，内心十分柔和的人，有一场浴室的戏，她把第一次裸露的戏献给了中国观众。”





《越域重生》由荣信达（上海）文化发展有限公司、闳馗影视传媒（上海）有限公司、捷成世纪文化产业集团有限公司、霍尔果斯江山如画影视文化传媒有限公司、浙江科地影业有限公司、上海倾成时代影业有限公司、北京酱油熊动漫文化有限公司。影片非常巧妙地将悬疑、剧情、动作、爱情、人性等元素集于一身，既有血脉偾张的殊死搏斗，又不乏为爱重生的温情镜头，再加上“越狱天团”的强大助力，有望成为金秋的一道风景。



















编辑：汀