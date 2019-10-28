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《越狱》班底打造《越域重生》曝角色海报

林雨申&朱珠饰夫妻档在林中小屋被绑架

2019-10-28 11:11:01 来源：Mtime时光网

谈到与《越狱》团队的合作，林雨申很感慨：“拍摄了将近一个月，演员之间的合作挺愉快。‘T-1000’罗伯特·帕特里克和‘T-Bag’罗伯特·克耐普虽然都是以阴狠的反面角色被人熟知，
　　时光网讯 今日，《越域重生》发布全新角色海报，用双字箴言定义了每个人物的性格特点，引发热议。《越域重生》由经典美剧《越狱》导演鲍比·罗斯执导，林雨申、朱珠、罗伯特·帕特里克、罗伯特·克耐普、乔迪·琳·欧基菲、洛克蒙·邓巴、阿莫里·诺拉斯科等主演，将于11月1日全国公映。而不久前，该片主角林雨申也在接受采访时与大家分享了影片拍摄时的趣事，回忆与“越狱天团”的拍戏时光。

　　谈到与《越狱》团队的合作，林雨申很感慨：“拍摄了将近一个月，演员之间的合作挺愉快，没有国界感的合作让大家很快进入了状态。‘T-1000’罗伯特·帕特里克和‘T-Bag’罗伯特·克耐普虽然都是以阴狠的反面角色被人熟知，但生活中都是友好、幽默的演员。‘T-1000’在现场酷爱说笑话，一点不影响他瞬间进入角色，这让‘T-Bag’非常抓狂，他是认真思考型的演员，每个镜头他都会提前琢磨设计动作和微表情，代入感非常强。他特别怀念在中国旅游的经历，震撼于中国的长城、兵马俑和古老文化创造的文明奇迹。

　　影片中其他几位《越狱》演员在林雨申看来也是非常优秀：“阿莫里·诺拉斯科是波多黎各人，会西班牙语，在影片中发挥了语言优势。而乔迪·琳·欧基菲则是一个外表有着进攻性，内心十分柔和的人，有一场浴室的戏，她把第一次裸露的戏献给了中国观众。”

　　《越域重生》由荣信达（上海）文化发展有限公司、闳馗影视传媒（上海）有限公司、捷成世纪文化产业集团有限公司、霍尔果斯江山如画影视文化传媒有限公司、浙江科地影业有限公司、上海倾成时代影业有限公司、北京酱油熊动漫文化有限公司。影片非常巧妙地将悬疑、剧情、动作、爱情、人性等元素集于一身，既有血脉偾张的殊死搏斗，又不乏为爱重生的温情镜头，再加上“越狱天团”的强大助力，有望成为金秋的一道风景。 






   编辑：汀

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关键词： 越域重生
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越域重生 (2018)

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导演：鲍比·罗斯

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