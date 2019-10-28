《长安道》焦俊艳反差出演"狂野少女"，戏外的她又能秒变“小女孩”，吐舌头的样子极具“反差萌”。



















戏中的赵红雨不止一面，戏外的焦俊艳也是可盐可甜。在视频中，虽然她要和陈数拍一场火药味十足的对手戏，开拍前后她们之间的氛围却异常和谐，前一秒还是拿枪对峙的俩人后一秒就十分默契地对着镜头说“完美”，打完人会马上说“对不起”，在监视器里看自己时会搞怪吐舌头，焦俊艳用她的古灵精怪为剧组带去不少欢乐。无处不在的反差，一人多面的角色，相信在电影《长安道》中，焦俊艳将为观众带来颠覆性的演绎。





电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数主演，电影将于11月15日全国上映。













