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《长安道》焦俊艳反差出演"狂野少女"

"高调卧底"特辑曝光 范伟领衔主演11.15上映

2019-10-28 11:20:59 来源：Mtime时光网

《长安道》焦俊艳反差出演"狂野少女"，戏外的她又能秒变“小女孩”，吐舌头的样子极具“反差萌”。
       时光网讯 今日，即将于11月15日上映的强剧情犯罪电影《长安道》发布一支“高调卧底”版特辑，只见饰演赵红雨的焦俊艳迈着大步气势汹汹走到陈数面前，对戏里的“后妈”林白玉大放狠话，而除了在镜头前打斗、追击、徒手抓人这样“狂野”的一面，戏外的焦俊艳又能秒变“小女孩”，吐舌头的样子极具“反差萌”，宛若赵红雨本人。



       据悉，电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，由李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数联袂主演，将于11月15日全国上映。

       在电影最新发布的“高调卧底”版特辑中，焦俊艳从扮相到行为都活脱脱一副叛逆少女的模样，在电影《长安道》中，她饰演的赵红雨既是一名被父亲抛弃过的女儿，也是一名受命卧底的警察，因此叛逆女儿只是她的“保护色”，除此之外，她也是性格飒爽内心善良的“正义使者”，面对罪犯无惧无畏，会“像个小豹子一样冲出去”。

       戏中的赵红雨不止一面，戏外的焦俊艳也是可盐可甜。在视频中，虽然她要和陈数拍一场火药味十足的对手戏，开拍前后她们之间的氛围却异常和谐，前一秒还是拿枪对峙的俩人后一秒就十分默契地对着镜头说“完美”，打完人会马上说“对不起”，在监视器里看自己时会搞怪吐舌头，焦俊艳用她的古灵精怪为剧组带去不少欢乐。无处不在的反差，一人多面的角色，相信在电影《长安道》中，焦俊艳将为观众带来颠覆性的演绎。

       电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数主演，电影将于11月15日全国上映。




   编辑：隐饮

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关键词： 长安道
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