时光网讯
10月27日，日本2019年度票房冠军（暂列）《天气之子》
于北京举办中国发布会及首映礼。“百亿导演”新海诚
再度携新作来到中国；RADWIMPS作为“日本流行音乐风向标”也初次携电影来华。尽管新海诚导演日程忙碌，但仍协调时间从国外飞来参加，且特意学习中文向内地观众问好，表达出对中国观众的重视与感谢。
新海诚导演被称为“少年心事代言人”，其作品总是与青春爱恋有关，RADWIMPS的歌曲也因情感细腻而闻名。此番双方一同来到中传，与现场观众以“恋爱”为话题进行互动。当被请教如何约喜欢的人时，野田洋次郎将影片作为“告白秘籍”向观众推荐：一方面，影片讲述男女主角逐渐靠近的过程，非常适合与关系想要‘更进一步’的人同看；另一方面，片中既有晴天又有雨天，所以在任何天气都可以约重要的人一起看。新海诚导演也表示，影片是一部“笑得很开心，也哭得很彻底”的感动之作，适合与喜欢的人一起看。
此外，此次活动也是RADWIMPS乐队首次通过电影作品来到中国。活动现场，为答谢中国观众从《你的名字。》
到《天气之子》的热情支持，野田洋次郎更是送出“独家福利”——为观众带来《天气之子》主题曲《爱能做到的还有什么》和《你的名字。》插曲《火花》的两首连唱，将现场气氛推至顶点，甚至连新海诚都忍不住感叹“来得太值了”。
当晚，新海诚携RADWIMPS、作画导演田村笃还一同现身首映礼，《天气之子》首次接受内地观众检验。
主题上，新海诚聚焦“年轻人冲破迷茫”，被誉为“城市焦虑治愈神器”。对此，《姜子牙》
导演程腾在观看影片后感同身受，“其实东京与北京一样，年轻人的生活中都有迷茫等待被打破”，引发观众对社会与生活的反思；情感上，《大鱼海棠》
作者梁旋则对片中年轻人所独有的勇敢而奋不顾身的爱情感触极深，“导演能一直保持初恋的心情，令人敬佩”；彩蛋上，影片中《你的名字。》男女主角的惊喜现身，让观众惊叹“新海诚宇宙”或将初现。
除了整体的高质量，影片中多处用心细节同样不可忽视。例如，《大鱼海棠》导演梁旋发现，影片中多次出现的《麦田里的守望者》一书。对此，新海诚解释到，“该书的主角和影片主角帆高一样，都是无法适应社会的年轻人”。
影片收获好评，新海诚导演感动而欣慰，他直言“其实制作过程很痛苦”。据悉，《天气之子》全片有1700余个镜头，比《你的名字。》多了100多个，制作周期却只有一年。新海诚导演不愿降低影片质量，依然要求每一个镜头一帧一帧与团队讨论分析。最终在完全无休的情况下，耗费半年的时间，才最终打造出来。
值得一提的是，《天气之子》将做为日本代表，与《哪吒之魔童降世》
同台竞争奥斯卡最佳国际影片及最佳长篇动画两项奖项。新海诚导演得知这一消息后表示，“我非常期待《哪吒》”，并谦虚地希望日本动画能与中国动画相互学习，一起努力向前。