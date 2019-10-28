《天气之子》将做为日本代表，与《哪吒之魔童降世》同台竞争奥斯卡最佳国际影片及最佳长篇动画两项奖项。新海诚表示“非常期待《哪吒》”，希望日本动画能与中国动画相互学习，一起努力向前。













新海诚导演被称为“少年心事代言人”，其作品总是与青春爱恋有关，RADWIMPS的歌曲也因情感细腻而闻名。此番双方一同来到中传，与现场观众以“恋爱”为话题进行互动。当被请教如何约喜欢的人时，野田洋次郎将影片作为“告白秘籍”向观众推荐：一方面，影片讲述男女主角逐渐靠近的过程，非常适合与关系想要‘更进一步’的人同看；另一方面，片中既有晴天又有雨天，所以在任何天气都可以约重要的人一起看。新海诚导演也表示，影片是一部“笑得很开心，也哭得很彻底”的感动之作，适合与喜欢的人一起看。















当晚，新海诚携RADWIMPS、作画导演田村笃还一同现身首映礼，《天气之子》首次接受内地观众检验。





《姜子牙》导演程腾 《大鱼海棠》作者梁旋









除了整体的高质量，影片中多处用心细节同样不可忽视。例如，《大鱼海棠》导演梁旋发现，影片中多次出现的《麦田里的守望者》一书。对此，新海诚解释到，“该书的主角和影片主角帆高一样，都是无法适应社会的年轻人”。





影片收获好评，新海诚导演感动而欣慰，他直言“其实制作过程很痛苦”。据悉，《天气之子》全片有1700余个镜头，比《你的名字。》多了100多个，制作周期却只有一年。新海诚导演不愿降低影片质量，依然要求每一个镜头一帧一帧与团队讨论分析。最终在完全无休的情况下，耗费半年的时间，才最终打造出来。













