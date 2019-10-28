多个主体活动异彩纷呈





苏菲·玛索 第二届海南岛国际电影节将于12月1至8日在海南省三亚市举行,本届电影节共包括开幕式、竞赛单元“金椰奖”评奖、电影展映、H!Action创投会、H!Market市场、专题论坛、闭幕式暨“金椰奖”颁奖典礼多个主体活动。区别于其他各大国内电影节，电影展映是海南岛国际电影节自首届以来便广受好评的一大特色版块。





在常规影院放映外，组委会充分利用海南岛的海滩地貌，创意开设“户外沙滩放映”，并在一年四季进行全岛影片巡展，在呈现展映形式多种可能的同时，也将高端艺术惠及更多普通市民，让更多人感受到电影和电影节的独特魅力。





本届电影节共设立 “天涯海角” 、“采珠拾贝” 、“万象中国”、“焦点影人”、“经典重现”、“浮世图景”、“冬日暖阳”、“另辟新径”等八大展映单元，精选全年各大国际电影节备受瞩目的口碑佳作，以更加广阔的视野关注全球电影创作动态，展现电影艺术形式的层次和丰富性。









此外，本届电影节组委会还着力增设产业向单元，通过创投会、市场展会、国际最佳拍摄景区推介大会等系列活动，带动电影产业、文旅产业及各相关产业链的延伸和发展，真正实现“全年展映、全岛放映、全民观影、全产业链”的发展目标。







关锦鹏





本届电影市场自7月12日展商招募通道正式开启以来，得到了来自全球21个国家和地区上百家企业的关注。包括国际影视机构26家，国内优质企业100余家、国内影视拍摄景点30余家。





中共海南省委宣传部常务副部长、省电影局局长、海南岛国际电影节组委会秘书长符宣国在情况介绍中称：本届海南岛国际电影节将以文化艺术的方式、电影的视角向世界展现海南进一步扩大开放的崭新格局、和合共生的发展理念和求同存异的包容态度。海南的这一张“文化名片”，将为“美丽中国”书写别具特色的“海南篇章”。



（中共海南省委宣传部常务副部长、省电影局局长、

海南岛国际电影节组委会秘书长 符宣国）





“金椰奖”首次发布

力显专业含金量与文化影响力





第二届海南岛国际电影节首次增设竞赛单元“金椰奖”评奖。发布会上，中央广播电视总台国广副总编辑兼影视翻译制作中心主任任谦发布了本届 “金椰奖”具体奖项的设置情况。第二届海南岛国际电影节在延续第一届电影节活动的同时，将首次增设竞赛单元——“金椰奖”评奖。“金椰奖”评奖活动致力于21世纪海上丝绸之路建设，增强文明交流互鉴，推动电影产业发展，促进电影创作繁荣。





“金椰奖”评奖由中央广播电视总台主办，设置了剧情长片、纪录长片和剧情短片三大类别，突出国际性、专业性和包容性的评选态度，尊重并鼓励多元的表达，展现电影艺术的丰富性；另外金椰奖还将对台前幕后优秀电影人和作品予以奖励，助力他们未来的创作；在题材方面，金椰奖特别设立“最佳儿童片”奖项，鼓励用镜头追踪儿童的视角，关注每一个生命个体，让金椰奖保持了一份真挚的童真。



（图 中央广播电视总台国广副总编辑兼影视翻译制作中心主任任谦）





重磅影人云集三亚

各环节实施、执行工作有序进行





随后，三亚市委常委，宣传部部长尚林主要发布了三亚市针对海南岛国际电影节的各项落地筹备情况。他讲到，三亚市委市政府高度重视办好本届电影节活动。本届开幕式活动拟定于三亚海棠广场，将呈现热带海滨、热情浪漫的视觉元素。闭幕式主会场场地拟定于三亚市风景如画的凤凰岛上，该场地曾为2018年春晚分会场场地，是亚洲最大的国际邮轮港。









（图 中共三亚市委常委、宣传部部长、海南岛国际电影节组委会副秘书长尚林）





同时，中共海南省文联作协党组书记、省文联主席、海南岛国际电影节组委会副秘书长孙苏首次发布了本届海南岛国际电影节形象大使——法国著名导演、演员苏菲·玛索。会上，苏菲·玛索通过VCR为本届电影节的成功举办送上了祝福。苏菲·玛索在视频中称赞海南岛国际电影节是积极推动世界艺术、文化和电影产业的交流平台，能够担任第二届的形象大使，她感到非常荣幸。



（图 中共海南省文联作协党组书记、省文联主席、

海南岛国际电影节组委会副秘书长孙苏）





随后，阿里影业副总裁何弭作为本届电影节官方首席战略合作伙伴“优酷X淘票票”方代表上台致辞。他表示，海南岛国际电影节基于自身定位与发展优势，努力构建国际平台，推动中国电影产业发展以及中外电影业界交流合作，充分展示出海南特色、海南风采、海南水平。此外，优酷还为本届电影节特别提供全程直播、网络电影单元协作、影展线上购票等多项服务。





「拾光·共生」 主视觉海报惊艳曝光





本次发布会上，由海南岛国际电影节有限责任公司董事长白穆迪正式发布第二届海南岛国际电影节主视觉海报。







（图 第二届海南岛国际电影节·主视觉海报「拾光·共生」）





海报以「拾光·共生」为主题，描绘了一位仰望的儿童在椰树下收集光束的画面，象征着广大电影创作者孩童般对光影世界充满好奇、不断探索的初心。





同时，海报还采用最具海南地域特色的植物椰树枝叶作为主元素，以枝叶苍翠、繁盛生长之姿，象征第二届海南岛国际电影节的茁壮成长；植物与光影间的有机互动，点出电影节的独特气质：与自然环境紧密结合，共融共生。色调上，辅色金色在深绿这一沉稳大气的主色中，灵动跳脱而出，令第二届电影节的整体视觉更添绚丽夺目。