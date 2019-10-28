“我非常荣幸，不敢相信，充满感恩。很激动，很抱歉我不能到现场，但你们也许已经听说了，我被逮捕了，”今年72岁的简·方达在大银幕上说，“我决定要为气候变化做得更多，我已经搬到华盛顿DC四个月了，希望提高大家对于这一问题的警醒程度。”







当年的“河内简”





视频然后切到了简·方达在国会山前面抗议的镜头，“这是一场危机，不止是在美国，全世界都是。”视频中简·方达双手被锁在了一起，和同行的抗议者们共同被捕，还在冲着镜头喊道，“谢谢你BAFTA，谢谢你给我颁斯坦利·库布里克奖，很抱歉我不在现场，我非常荣幸。”简·方达的“获奖致辞”获得了颁奖典礼现场的欢呼和掌声，嘉宾们纷纷起身向她致敬。





要说会玩儿还是方达奶奶会玩儿，她著名的行为是在1972年越战时期，简·方达来到河内，坐在一架高射炮上，为了反战，获得了“河内简”的称号，这段时间她还被好莱坞拉黑了。