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简方达获BAFTA"终身成就奖"时已被捕

双手被锁发表获奖致辞 颁奖礼现场播放视频

2019-10-28 14:21:26 来源：Mtime时光网

简·方达获得了英国学院奖BAFTA的终身成就奖，她没能到现场亲自接过奖杯，而是录了一段自己当日被逮捕的视频，在典礼现场播放。
　　时光网讯　今年BAFTA（英国电影学院奖）的斯坦利·库布里克奖——也就是 “终身成就奖”，颁给了美国老牌女演员简·方达。但由于她当日早些时候参与气候变化的抗议活动，在华盛顿DC被捕，就没法来洛杉矶的贝弗利希尔顿酒店亲自接过这一奖杯了。但让颁奖典礼现场嘉宾们没想到的是，简·方达被捕的过程被录了下来，还在颁奖礼现场播放给了大家看。

　　“我非常荣幸，不敢相信，充满感恩。很激动，很抱歉我不能到现场，但你们也许已经听说了，我被逮捕了，”今年72岁的简·方达在大银幕上说，“我决定要为气候变化做得更多，我已经搬到华盛顿DC四个月了，希望提高大家对于这一问题的警醒程度。”


当年的“河内简”

　　视频然后切到了简·方达在国会山前面抗议的镜头，“这是一场危机，不止是在美国，全世界都是。”视频中简·方达双手被锁在了一起，和同行的抗议者们共同被捕，还在冲着镜头喊道，“谢谢你BAFTA，谢谢你给我颁斯坦利·库布里克奖，很抱歉我不在现场，我非常荣幸。”简·方达的“获奖致辞”获得了颁奖典礼现场的欢呼和掌声，嘉宾们纷纷起身向她致敬。

　　要说会玩儿还是方达奶奶会玩儿，她著名的行为是在1972年越战时期，简·方达来到河内，坐在一架高射炮上，为了反战，获得了“河内简”的称号，这段时间她还被好莱坞拉黑了。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 简·方达 BAFTA
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职业：演员 | 制作人

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