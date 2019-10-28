《六欲天》在北京举办首映礼，祖峰导演讲述了自己拍摄这部电影的初衷，同时解答观众的疑惑。该片是一部聚焦抑郁症人群的电影，祖峰直言“抑郁症就应该跟感冒一样，生病吃药不该被另眼相看。”











在《六欲天》首映观影环节结束后，导演祖峰、制片人李锐携演员张倩如、田雨、侯秋海现身活动现场，与在场媒体和观众倾情分享了不少《六欲天》背后的故事，讲述了自己拍摄这部电影的初衷，同时解答观众的疑惑。











导演兼主演祖峰表示，《六欲天》是一部在表达上克制冷静的电影，和自己比较内敛性格很相像，这部影片不仅关注抑郁症本身，也更想关注和抑郁症病人朝夕相处的亲人，因为他们的生活也非常不容易。所以《六欲天》着实是一个饱含真情的故事，而制片人李锐也正是被这样一个深刻的故事所打动。





谈起《六欲天》的英文版片名为何是《Summer of Changsha》，祖峰表示，因为全程是在湖南长沙取景拍摄，刚好是长沙最热的时候。但其实主人公阿斌身上发生的事情并不是地域代表性的，它们可以发生在世界上任何一个角落。





在见面会现场，演员张倩如和田雨也大胆爆料了不少关于导演的小细节。比如在拍摄期间的认真和仔细，在每一场戏上花的时间和精力等等。《六欲天》是一部饱含着剧组工作人员和演员们心血与情感的电影，祖峰、黄璐、陈明昊、张倩如、田雨、刘天池等实力演员所展现的不俗演技，都为这部电影增色不少。





电影《六欲天》虽然是祖峰执导的第一部电影，但却是诚意十足的心血之作。祖峰解释影片为何要着重抑郁症情感的描述，因为想让大家更多地了解它。它其实是一个病理的症状，抑郁症就应该跟感冒一样，不应该被另眼相看。生病了就吃药，然后把它稳定好就行了，不该用异样的眼光去看患者。抑郁症需要被理解和正视。





谈到对电影《六欲天》的期待时，导演表示自己作为一个导演新人，最大的希望其实是观众可以喜欢这部电影并且关注到它要表达的东西，能够引发对抑郁症患者及他们家属的关心。





11月1日，《六欲天》将在全国上映。

编辑：隐饮