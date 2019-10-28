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《终结者:黑暗命运》曝中国独家终极预告

最强终结者回归！T-800施瓦辛格迎末世决战

2019-10-28 15:33:04 来源：Mtime时光网

《终结者：黑暗命运》重磅发布中国区独家终极预告片，全面迎接系列终极一战的到来。
　　时光网讯 经典科幻动作电影《终结者》系列最新篇章《终结者：黑暗命运》发布中国区独家终极预告片，全面迎接系列终极一战的到来。

　　电影《终结者：黑暗命运》重磅发布中国区独家终极预告片,此支预告片是为中国观众的“独家定制”，向苦等28年的《终结者》铁粉们展开了末世之战的完整画卷。客机坠毁，尸骨遍地，审判日之后地球生灵涂炭。

　　预告片更为详细的讲解了REV-9到来的原因和守护者格蕾丝应战的目的，阿诺·施瓦辛格所饰演的T-800愈发的具有人性意识，他像莎拉·康纳一样开始主宰自己的命运。琳达·汉密尔顿饰演的莎拉·康纳则与麦肯兹·戴维斯饰演的战斗力爆表的女守护者格蕾丝从争执分歧到并肩战斗，开始了保护神秘女孩达妮的任务，猎杀终结者的莎拉和她手里的火箭炮，从来就不会向命运屈服。

　　《终结者：黑暗命运》也将是T-800战斗最激烈壮阔、最为夸张的一次，他不仅是队伍的精神领袖，也是几位女性角色的后盾，戴上墨镜象征着他往昔英勇的回归，他们从高速公路打到空中对撞的“银河C5”运输机，再到水坝的涡轮大厅。T-800和REV-9两代终结者石破天惊的碰撞燃烧着整个银幕，一个是公认的“无法战胜的敌人”，一个外表年迈却仍旧是地球最强的战士。导演蒂姆·米勒已明确表示，这次的故事将是施瓦辛格和汉密尔顿的终极一战。

　　科幻动作电影《终结者：黑暗命运》由腾讯影业、Skydance Media、派拉蒙影业、二十世纪福斯公司出品。中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司、华夏电影发行有限责任公司联合发行，中国电影股份有限公司译制。詹姆斯·卡梅隆担任制片人及编剧，蒂姆·米勒执导。琳达·汉密尔顿、阿诺·施瓦辛格经典回归，麦肯兹·戴维斯、娜塔利娅·雷耶斯、加布里埃尔·鲁纳主演，影片将于2019年11月1日全国公映。

   编辑：Joker

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关键词： 终结者 预告 阿诺·施瓦辛格
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