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《霹雳娇娃》定档11.15曝中国独家预告

小K性感亮相气场强！领衔天使联盟力破危局

2019-10-28 15:46:58 来源：Mtime时光网

《霹雳娇娃》中国定档11月15日同步北美上映，“小K”茉莉公主”和“黑美人”都身穿黑衣性感亮相。
       

《霹雳娇娃》中国定档预告

时光网讯 好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》今日发布定档海报和全新的中国独家超级预告，正式宣布电影内地定档11月15日，北美同步上映。

       “小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡一身黑色皮衣性感亮相，变身“战斗天使”，致命武器与诱惑制服充斥着整间天使衣橱，充满致命诱惑的同时尽显极致奢华，三大天使集勇敢、时尚、智慧与力量于一体，组建天使联盟共同拯救世界！

       

《霹雳娇娃》定档海报

电影《霹雳娇娃》讲述了“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，所研发的一款黑科技产品能够改变全球能源产业，但因具有被改造成杀伤力武器的可能性，被数股势力所觊觎。为避免产品落入邪恶势力手中，艾琳娜在三位博斯利的安排下变身“智慧天使”，与“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简组成天使联盟，直面全球危机共抗邪恶势力。

       在天使联盟中，“叛逆天使”萨拜娜出身神秘，率性而叛逆的性格和可盐可甜的美貌为她所加持的无限魅力，总是行动在任务的最前线；“智慧天使”艾琳娜凭借其天才的头脑和激萌可爱的表现，成为团队中人见人爱的团宠和智慧担当；“力量天使”简作为前军情六处特工，不仅精通各种武器装备，同时身手矫健战力惊人，堪称团队战力输出。

       预告中三位天使多次性感变装，出现在全球各地执行任务。无论是灯光璀璨的晚宴上，天使们与对手上演短兵相接，拳脚肉搏的搏击大战，还是街头追车枪战的惊险刺激，亦或是热舞和自拍间大秀美腿的性感诱惑，各种激燃画面的高能呈现让人心跳加速。

       作为一部以女性角色为主的好莱坞时尚动作大片，《霹雳娇娃》除了集结枪战、爆破、飙车、跳伞等各种经典的动作片元素，在对女性魅力多样性的诠释方面也做出许多突破常规，具有开创意味的尝试。

       电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演，国内正式定档11月15日，同步北美上映，不容错过。

   编辑：隐饮

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关键词： 霹雳娇娃
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