八千草薰在2017年查处身患胰腺癌，在2018年1月接受了手术。康复后重返舞台录制了舞台剧《黄昏》。但是在今年，她又被查出肝癌，最终没有战胜病魔而辞世。

1955年，八千草薰在日本和意大利合作拍摄的电影《蝴蝶夫人》，影片在欧美轰动一时，她也成为日本战后最早扬名国际影坛的女明星之一。





1957年，八千草薰嫁给了导演谷口千吉，她比丈夫小17岁，但是两人的婚姻持续了50年，直至谷口千吉逝世。





1975年，八千草薰出演了电视剧《血疑》，在剧中饰演三浦友和的母亲。这部电视剧在1984年引进中国内地，一经播出就引发万人空巷之势。这部剧讲述了山口百惠和三浦友和这对青年男女曲折且悲伤的爱情故事，当年也是赚取了无数观众的眼泪，是很多观众记忆中的经典。





八千草薰在步入老年之后，也一直没有停止演艺工作，虽然角色戏份都不多，但她的表演仍然可圈可点，是一位举手投足都是戏的好演员。