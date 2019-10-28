这是首次在中国举办他的回顾展。





时光网讯 由林象文化主办的日本著名导演 导演本人也将来到现场，每场放映后与观众进行映后交流。 由林象文化主办的日本著名导演 滨口龙介 作品回顾展——“夜以继日的滨口时光”，将于11月1日至11月3日在北京举行，









滨口龙介是日本影坛近些年涌现的导演新星，学生时代就读于东京大学文学部，并与同学合作拍摄了第一部作品《假装没事》。后来进了东京艺术大学读硕士，师从著名导演黑泽清，拍摄了《游击》《记忆之香》等短片。









《欢乐时光》









《夜以继日》





此次，滨口导演带他自己的作品来到了中国，这是首次在中国举办他的回顾展。





展映影片：

《离天堂还很遥远》

天国はまだ遠い

2016年 | 短片 | 日本語 | 38min

雄三跟高中女生三月生活在一起。有一天三月的妹妹给雄三打电话，说她想请雄三参演关于15年前被杀死的姐姐相关的纪录片。此短片原来作为《欢乐时光》众筹的礼品。





不気味なものの肌に触れる

Touching the Skin of Eeriness

2013年 | 短片 | 日本語 | 54min

千寻的父亲去世之后，他搬到他同父异母的哥哥斗吾住的城市来了。虽然有点孤独，但千寻喜欢跟同学直也一起跳舞。不过他们的周围渐渐地发生让人不安的事情。本片为导演即将拍摄的电影《FLOODS》前传。





《欢乐时光》

ハッピーアワー / Happy Hour

2015年 | 剧情 | 日本語 | 317min

2015 第68届洛迦诺国际电影节 金豹奖提名

2015 第68届洛迦诺国际电影节 特别提及奖

已经过了三十五岁的阿明、樱子、芙美和纯，她们一起旅游、一起参加工作坊。虽然4个人的背景不一样，但她们是非常好的朋友，至少她们是这么认为的，到她们知道纯的秘密之前。知道纯的现状之后，她们的平衡有所变化，每个人开始失去自己的重心。





《永远爱着你》

永遠に君を愛す / I Love Thee For Good

2009年 | 短片 | 日本語 | 58min

婚礼当天的新娘·永子，应该在她最幸福的时光，可是她有一个不能告诉新郎的秘密。此片为滨口龙介导演在东京艺大毕业后独立制作的中篇。





《记忆之香》

記憶の香り

2006年 | 短片 | 日本語 | 27min

有一个男人每天上班的时候从公交车上看见不可思议的小女孩。他同事告诉了他这个女孩的不幸故事。第二天早上，他下了公交车，试图跟小女孩聊天。此片为导演在东京艺大在学时候的作业。





親密さ / Intimacies

2012年 | 剧情 | 日语 | 255min

令子和良平都是话剧导演，他们的新作开幕的日子马上到了。原来他们合作很愉快，但随着排练过程，两个人的生活、想法、周围的社会都在慢慢变化。他们的话剧《亲密》开幕了。然后像一场梦一样结束。他们的生活也像两个列车一样，走在一起，然后分开。





《游击》

遊撃

2006年 | 短片 | 日本語 | 17min

惠一暗恋着研究生的师兄·诚。有一天他告白，但被诚拒绝。诚告诉他，这是他性倾向的问题，并不否定惠一的人格。不过惠一还是想不通。此短片为导演刚刚进东京艺大时的作业，老师给的题目是“歧视”。





《假装没事》 （Short Version）

何食わぬ顔 / Like Nothing Happened

2003年 | 短片 | 日语 | 43min

为了参加补习班的暑期课，松井和他的女同学来到了东京。松井暗恋的女孩在东京上学，他成功约她出来，可是还有两个男生也在一起……。此片是导演在东京大学映画研究会的时候制作的处女作。





PASSION

2008年 | 剧情 | 日语 | 115min

快要结婚的一对男女参加派对的时候，意外发现这位男人过去的第三者，派对结束后男女分开过夜。在晚上的横滨展开现代青年轻佻浮薄的爱情故事，又像关于爱情的形而上学的考察。他们最后得到的结论是感动还是嘲笑？





寝ても覚めても / Asako I & II

2018年 | 剧情 | 日语 | 119min

2018 第71届戛纳电影节 主竞赛单元 金棕榈奖提名

2018 第43届报知映画赏 最佳影片提名

自从初恋失踪以后，朝子便失去了生活的目标。两年后，她遇到了一个外形与恋人几乎一模一样的男人。她被这种奇妙的相似所吸引，却逐渐感受到这个年轻男人拥有截然不同的性格。







具体放映信息请关注“林象文化”微信公众号



