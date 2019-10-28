网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

拒绝摄屏！《少年的你》官微发声

给热情粉丝们提个醒：不录不拍文明观影！

2019-10-28 16:19:40 来源：Mtime时光网

拒绝摄屏！《少年的你》官微发声呼吁影迷文明观影，不录不拍，不要举起手机对准银幕。这种观影陋习不仅让其他观众不胜其扰，甚至可能涉嫌违法！
       时光网讯曾国祥执导，周冬雨易烊千玺主演的电影《少年的你》正在内地影院热映，截止10月28日该片上映4天票房已突破6亿元，众多热情的观众走进影院支持这部电影，但也有一些粉丝直接拿起手机在影院摄屏，严重影响了其他人的观影体验。



       今日电影《少年的你》官微发布微博，呼吁大家不要在观影时举起手机屏摄。“留住美好，不需要举起手机对准银幕。和身边的人，在黑暗中达成默契。不录不拍，一起守护电影《少年的你》。”

       由于《少年的你》是易烊千玺担当主演的第一部电影，不少他的粉丝异常兴奋，在影院里拿起手机疯狂摄屏，并晒在社交网站上。小编随手一搜，就能搜到不少类似的晒图。这种观影陋习不仅让其他观众不胜其扰，甚至可能涉嫌违法！
 



      根据17年3月1日起实行的《电影产业促进法》规定，未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像，影院有权要求不听劝阻的盗录者离场。盗录影片是违法行为，但看电影时拿起手机摄屏录下精彩片段，回头发个微博或朋友圈也有麻烦。赶快放下您的手机，认真欣赏电影吧！

       在今年10月举行的平遥国际电影节上，《咒怨》导演清水崇恐怖片《犬鸣村》举办首映礼，有观众当场向导演展示自己手机录下的片段，还说：“我很喜欢这个电影！”清水崇直接回应说：“如果你带视频回家，今晚，也许就会带你去犬鸣村（日本著名灵异地点）。”随后，电影展创始人贾樟柯也多次呼吁观众不要屏摄，“电影工作者与制片公司的创造跟劳动，需要得到尊重，谢谢大家的理解”。

       你在观看《少年的你》时身边有没有人摄屏？一起聊聊吧！

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 少年的你 摄屏 屏摄
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

少年的你

少年的你 (2019)

8.4

导演：曾国祥

主演：周冬雨 易烊千玺

在线播放

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

“精分片”到底是怎么一回事？

看完这十部电影你就明白

你可能猜不到，“精分片”起源于《第十放映室》
2

《星球大战9》发布北美终极预告（中字）

中文海报同时曝光 12月20日北美上映

《星球大战9》发布美版终极预告，中文海报同时曝光，已..
3

李安与他的电影主角 海量片场照曝光

安叔65岁生日快乐！三十年电影梦未醒

21
李安65岁生日快乐！我们总结了不少他和主演们的珍贵片场..
4

不如跳舞！大批网友cos小丑热舞

《小丑》取景地成为影迷拍照打卡圣地

9
很多热爱这部电影的影迷们已经不满足于在影院里欣赏它，..
5

迪士尼CEO针对"漫威电影是卑劣的"发声

"他们对工作人员不尊重 黑豹难道比不上?"

当被问到“斯科塞斯/科波拉diss漫威电影”的话题，迪士..

查看更多