









由于《少年的你》是易烊千玺担当主演的第一部电影，不少他的粉丝异常兴奋，在影院里拿起手机疯狂摄屏，并晒在社交网站上。小编随手一搜，就能搜到不少类似的晒图。这种观影陋习不仅让其他观众不胜其扰，甚至可能涉嫌违法！









根据17年3月1日起实行的《电影产业促进法》规定，未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像，影院有权要求不听劝阻的盗录者离场。盗录影片是违法行为，但看电影时拿起手机摄屏录下精彩片段，回头发个微博或朋友圈也有麻烦。赶快放下您的手机，认真欣赏电影吧！





在今年10月举行的平遥国际电影节上，《咒怨》导演清水崇恐怖片《犬鸣村》举办首映礼，有观众当场向导演展示自己手机录下的片段，还说：“我很喜欢这个电影！”清水崇直接回应说：“如果你带视频回家，今晚，也许就会带你去犬鸣村（日本著名灵异地点）。”随后，电影展创始人贾樟柯也多次呼吁观众不要屏摄，“电影工作者与制片公司的创造跟劳动，需要得到尊重，谢谢大家的理解”。





你在观看《少年的你》时身边有没有人摄屏？一起聊聊吧！