一网打尽今日重点电影新闻。







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。















02.《血疑》日本女演员八千草薰去世













八千草薰1931年出生于日本大阪，1950年代初踏入演艺圈，她直到去年仍然工作在一线，也是一位艺坛常青树。她的影视代表作品有：《源氏物语》《宫本武藏》《蝴蝶夫人》《雪国》《美丽与悲哀》《血疑》等等，其中，《血疑》作为中国改革开放之后首批引进的日本电视剧，曾经风靡一时。





03.简方达获BAFTA"终身成就奖"时已被捕





今年BAFTA（英国电影学院奖）的斯坦利·库布里克奖——也就是 “终身成就奖”，颁给了美国老牌女演员简·方达。但由于她当日早些时候参与气候变化的抗议活动，在华盛顿DC被捕，就没法来洛杉矶的贝弗利希尔顿酒店亲自接过这一奖杯了。但让颁奖典礼现场嘉宾们没想到的是，简·方达被捕的过程被录了下来，还在颁奖礼现场播放给了大家看。











01.大卫林奇等获奥斯卡终身成就奖











日前，奥斯卡终身成就奖颁奖典礼举行。导演大卫·林奇和里娜·韦特缪勒、演员韦斯·斯塔迪获得学院颁发的终身成就奖。演员吉娜·戴维斯获得琼·赫肖尔特人道主义奖。





02."闪灵"续集《睡梦医生》首波口碑爆了







根据史蒂芬·金同名小说改编的华纳新片《睡眠医生》将于11月8日在北美地区公映，影片社交媒体口碑日前解禁，反响很好。有媒体称赞《睡眠医生》是“《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影”。表演方面，丽贝卡·弗格森扮演的反派获得了媒体的一致好评。











01.拒绝摄屏！《少年的你》官微发声











《少年的你》正在内地影院热映，众多热情的观众走进影院支持这部电影，但也有一些粉丝直接拿起手机在影院摄屏，严重影响了其他人的观影体验。

今日电影《少年的你》官微发布微博，呼吁大家不要在观影时举起手机屏摄。“留住美好，不需要举起手机对准银幕。和身边的人，在黑暗中达成默契。不录不拍，一起守护电影《少年的你》。”





02.《霹雳娇娃》中国定档11.15



中国定档预告 今日《霹雳娇娃》发布定档海报和全新的中国独家超级预告，正式宣布电影内地定档11月15日，北美同步上映。

“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡三大天使组建天使联盟共同拯救世界。











01.童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告









中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄传2》（命名为《魔神英雄》或《魔神英雄坛》）在国内各大电视台播出，共91集。2003年国内再次引进《超魔神英雄传》（命名为《神龙斗士》）。





02.日本著名导演滨口龙介回顾展将在京举办











日本导演滨口龙介作品回顾展——“夜以继日的滨口时光”，将于11月1日至11月3日在北京举行，导演本人也将来到现场，每场放映后与观众进行映后交流。





2018年，滨口龙介的首部商业作品《夜以继日》入围戛纳国际电影节主竞赛单元，日本的院线上映也获得成功，影片入围日本《电影旬报》年度十佳第四名。在影迷中获得广泛好评，被认为展现出了大师级导演的才华。