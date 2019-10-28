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时光晚报：章子怡挺孕肚出席东京电影节

《血疑》演员八千草薰去世 《魔神英雄传》出续集

2019-10-28 19:33:15 来源：Mtime时光网

一网打尽今日重点电影新闻。


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.章子怡挺孕肚亮相东京电影节开幕红毯



      今日下午，第32届东京国际电影节开幕。章子怡作为本届主竞赛单元评审团主席携四位评审亮相开幕红毯。

      虽然今日东京细雨微寒，但章子怡看起来状态非常好，一袭黑纱长裙搭配高级珠宝优雅亮相，孕肚明显，气场全开。章子怡在微博自曝孕期已30周，体重116斤，脸完全没有变化依然纤瘦。

02.《血疑》日本女演员八千草薰去世


      日本著名女演员八千草薰于当地时间10月24日逝世，享年88岁。应家属要求，当地媒体今日对外发布讣告。

      八千草薰1931年出生于日本大阪，1950年代初踏入演艺圈，她直到去年仍然工作在一线，也是一位艺坛常青树。她的影视代表作品有：《源氏物语》《宫本武藏》《蝴蝶夫人》《雪国》《美丽与悲哀》《血疑》等等，其中，《血疑》作为中国改革开放之后首批引进的日本电视剧，曾经风靡一时。

03.简方达获BAFTA"终身成就奖"时已被捕



      今年BAFTA（英国电影学院奖）的斯坦利·库布里克奖——也就是 “终身成就奖”，颁给了美国老牌女演员简·方达。但由于她当日早些时候参与气候变化的抗议活动，在华盛顿DC被捕，就没法来洛杉矶的贝弗利希尔顿酒店亲自接过这一奖杯了。但让颁奖典礼现场嘉宾们没想到的是，简·方达被捕的过程被录了下来，还在颁奖礼现场播放给了大家看。



01.大卫林奇等获奥斯卡终身成就奖



      日前，奥斯卡终身成就奖颁奖典礼举行。导演大卫·林奇和里娜·韦特缪勒、演员韦斯·斯塔迪获得学院颁发的终身成就奖。演员吉娜·戴维斯获得琼·赫肖尔特人道主义奖。

02."闪灵"续集《睡梦医生》首波口碑爆了



      根据史蒂芬·金同名小说改编的华纳新片《睡眠医生》将于11月8日在北美地区公映，影片社交媒体口碑日前解禁，反响很好。有媒体称赞《睡眠医生》是“《肖申克的救赎》之后最好的史蒂芬·金改编电影”。表演方面，丽贝卡·弗格森扮演的反派获得了媒体的一致好评。



01.拒绝摄屏！《少年的你》官微发声



      《少年的你》正在内地影院热映，众多热情的观众走进影院支持这部电影，但也有一些粉丝直接拿起手机在影院摄屏，严重影响了其他人的观影体验。
      
      今日电影《少年的你》官微发布微博，呼吁大家不要在观影时举起手机屏摄。“留住美好，不需要举起手机对准银幕。和身边的人，在黑暗中达成默契。不录不拍，一起守护电影《少年的你》。”

02.《霹雳娇娃》中国定档11.15

中国定档预告

      今日《霹雳娇娃》发布定档海报和全新的中国独家超级预告，正式宣布电影内地定档11月15日，北美同步上映。

       “小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡三大天使组建天使联盟共同拯救世界。



01.童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告

预告

      日前，经典日本动画《魔神英雄传》（神龙斗士）系列新作《魔神英雄传：七魂的龙神丸》曝光首款预告片。据悉，该动画计划于2020年春播出。

      中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄传2》（命名为《魔神英雄》或《魔神英雄坛》）在国内各大电视台播出，共91集。2003年国内再次引进《超魔神英雄传》（命名为《神龙斗士》）。

02.日本著名导演滨口龙介回顾展将在京举办



      日本导演滨口龙介作品回顾展——“夜以继日的滨口时光”，将于11月1日至11月3日在北京举行，导演本人也将来到现场，每场放映后与观众进行映后交流。

      2018年，滨口龙介的首部商业作品《夜以继日》入围戛纳国际电影节主竞赛单元，日本的院线上映也获得成功，影片入围日本《电影旬报》年度十佳第四名。在影迷中获得广泛好评，被认为展现出了大师级导演的才华。

   编辑：羊羊

关键词： 时光晚报 章子怡 东京电影节 八千草薰 大卫林奇
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