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开聊！《少年的你》有哪些优点和槽点

直面校园霸凌事件 “融梗”东野圭吾？

2019-10-29 10:45:37 来源：Mtime时光网

导语

第一个争论焦点

抄袭，是东野圭吾的精选集？

第二个争论焦点

校园霸凌真的会这么严重吗？

BUG和槽点

杀人埋尸之后还能考632分？

看完了《少年的你》，时光网编辑部的同仁们坐不住了！


　　时光网特稿 平地一声雷，10月22日《少年的你》火速宣布定档，影片在三天后10月25日中国内地公映，首日票房宣告突破1.45亿元，之后节节攀高，首周末票房报收5.77亿元，形成票房旺收之势。按照这个票房增速，突破10亿元大关只是时间问题，这样火爆的成绩，让影片成为救市之作。

终极预告片

　　10月25日这个档期原本有莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特主演的《好莱坞往事》内地公映，但这部影片撤档之后影院眼看就要开天窗了。《少年的你》迅速定档，也让影院迎来一个热闹喧嚣的周末。

　　一部影片走了，一部影片又来了……《少年的你》也经历过各种风波。在今年2月的柏林电影节《少年的你》原计划参加，但因为“后期制作原因，无法按时参加展映。”




　　之后《少年的你》宣布进军6月27日暑期档，临上映前还是撤档。10月22日这一天《少年的你》以重新定档的姿态回归大众视线。甫一上映，票房连连告捷。

　　任何一部电影在这个市场火爆，似乎都会有争议之声相伴。有关《少年的你》原著对东野圭吾的“融梗”之说，还有影片描绘的校园暴力的可信之处，以及影片还存在这样和那样的槽点，都引发了时光网编辑部的讨论。

　　在看过《少年的你》之后，有关影片的优秀和不足之处，每个编辑和记者似乎都有话说，让我们一起来看看。

作者：时光网小编们   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 少年的你 牯岭街少年杀人事件 校园暴力 高考 校园霸凌

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