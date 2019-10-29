之后《少年的你》宣布进军6月27日暑期档，临上映前还是撤档。10月22日这一天《少年的你》以重新定档的姿态回归大众视线。甫一上映，票房连连告捷。任何一部电影在这个市场火爆，似乎都会有争议之声相伴。有关《少年的你》原著对东野圭吾的“融梗”之说，还有影片描绘的校园暴力的可信之处，以及影片还存在这样和那样的槽点，都引发了时光网编辑部的讨论。在看过《少年的你》之后，有关影片的优秀和不足之处，每个编辑和记者似乎都有话说，让我们一起来看看。