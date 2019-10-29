黄渤新作《被光抓走的人》首曝预告，在预告中一道神秘白光降临人间，一部分人被光抓走了而被剩下的人们则被定义成了没有爱情的人，原来这道光是对爱情最后的审判。





预告以黄渤一句铿锵有力的台词旁白作为开篇，而后突然一道神秘白光降临人间，一部分人被光抓走了，打破了这个城市原本沉静的生活，人们开始纷纷猜测起这束光的缘由及目的。





随着预告中人物间的对话，“光到底抓走了什么人”的谜题也随之显现——“失踪的人好多都是一对儿一对儿的，有些是男女朋友，有些是夫妻”，被剩下的人们则被定义成了没有爱情的人，原来这道光是对爱情最后的审判，由此怀疑、猜忌、嫉妒等情绪生根发芽，在这座雾蒙蒙的城市中压抑的气息暗流涌动。而预告结尾中一句大胆的猜想“会不会消失的人其实不是他们，而是我们呢？”则将电影的悬念感进一步推强，可谓是吊足了观众胃口。











在此次发布的“光来了”预告中，黄渤、王珞丹、谭卓、白客、黄璐、文淇、宋春丽等主演悉数登场，众人精湛的演技一表无疑，当这束仿佛“爱情验金石”般的光笼罩城市后，黄渤饰演的中学教师武文学神情落寞目光中透露出沧桑，王珞丹饰演的李楠心事重重，谭卓饰演的张燕目光踌躇，白客饰演的筷子哥则充满了硬汉气质。





《被光抓走的人》将于12月13日全国公映。





















