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汤唯雷佳音《吹哨人》定档12月6日

遭遇生死威胁！平凡英雄勇敢揭秘行业内幕

2019-10-29 10:53:39 来源：Mtime时光网

由汤唯、雷佳音领衔主演的电影《吹哨人》定档12月6日，将镜头对准了鲜为人知，却又无比英勇的平凡英雄。
       

《吹哨人》“抉择”版定档预告

时光网讯薛晓路执导，汤唯雷佳音领衔主演的华语首部聚焦“吹哨人”题材电影《吹哨人》。今日发布了“抉择”版定档预告和海报，宣布正式定档12月6日。作为华语首部聚焦“吹哨人”题材的电影，《吹哨人》将镜头对准了鲜为人知，却又无比英勇的平凡英雄。

       在此次发布的定档海报中，雷佳音慌张无措地面对媒体的层层围堵；而汤唯则怀抱秘密文件谨慎地躲避背后的危险。可见选择成为“吹哨人”不仅需要巨大的勇气，还将面对无法想象的危机和困难。正如雷佳音所说：“英雄有很多种类，马珂（雷佳音 饰）就是其中一种，他是一个平凡的英雄。”

     

《吹哨人》“抉择”版定档海报

汤唯也认为“吹哨人”们非常勇敢：“周雯（汤唯 饰）对我来讲是一个很复杂的角色。她身边埋藏了许多诱惑，但在性命攸关的时刻，她选择不再沉默，成为一个很勇敢的人。“

       此次发布的“抉择”版定档预告以紧张刺激的氛围调动了每一位观众的情绪。伴随着让人紧张的倒计时音效，一个竞争对手的死亡报告，一份被刻意掩盖的地质环境分析数据，以及接二连三的坍塌和爆炸，让在澳洲工作的华人员工马珂渐渐察觉到其中蹊跷，而神秘女人中方代表周雯带来更多线索，事关中国几百万人性命的巨大阴谋开始浮出水面……“你确定想好了吗？”一声询问也暗示了做出成为“吹哨人”这个抉择的无比艰难。马珂虽身在海外却心系祖国，当同胞生命面临威胁他选择挺身而出，这也展现了华人的爱国情怀。

       导演薛晓路曾用四个字来描述“吹哨人”的内心动机：无法安宁。正如电影《吹哨人》中的马珂与周雯，作为“吹哨人”，他们的内心都经历着煎熬和恐惧。选择说出真相意味着自己将会面临巨大威胁；保持沉默则意味着公众利益会被损害。每一次的挺身而出，其实都凝聚了“吹哨人”们的莫大勇气。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 吹哨人 汤唯 雷佳音
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导演：薛晓路

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