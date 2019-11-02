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“漫画之神”手冢治虫30个关键词（上篇）

他是阿童木之父 开创日本战后漫画产业

今年是日本漫画大师手冢治虫逝世30周年，从30个关键词走进他的人生。

2019-11-02 04:09:29 来源：Mtime时光网

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（上篇）

他是阿童木之父 开创日本战后漫画产业

2019-11-02 04:09:29 来源：Mtime时光网

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导语

1989年，日本漫画大师手冢治虫因胃癌逝世，终年60岁，今年是他离开我们30周年。18岁成为漫画家的他直到病榻上还坚持工作，一生手绘漫画手稿超过10万张，出版漫画单行本超400卷，漫画作品仅在日本销量就已过1亿册。制作《铁臂阿童木》《森林大帝》《蓝宝石王子》等经典动画剧集，开创了日本漫画和动画的产业时代。手冢治虫的人生有太多故事可说，我们从30个关键词来回顾这位漫画大师的人生。

关键词01：虫

手冢治虫1928年生于日本大阪，他本名手冢治，姓手冢、名治。手冢治虫上中学之后，疯狂迷恋上了研究昆虫，他不仅仅把昆虫制作成标本，还亲手绘制了各种昆虫的图画，天才就是非同凡响，用画笔绘制的昆虫都好似照片一般细致，记者采访他看到这些图片，仍然要问确认这是画出来。因为特别喜欢昆虫，所以他就给自己起了手冢治虫的笔名。

关键词02：医学博士

手冢治虫在1950年代考取医学博士学位，在1952年也通过了医师考试，是一位有真才实学医学家。手冢治虫学医大概有两个原因，第一是家学渊源，他的曾祖父手冢良仙就是江户时代知名的西医（日本称为兰学医生）；第二是手冢治虫在中学时代曾双手细菌感染，不过后来艰难治愈了，这也让他对医术产生浓厚兴趣。在日本漫画界来说，拥有博士学位，且还是医学博士的人，仅有手冢治虫一人。也难怪他的漫画作品《怪医黑杰克》《向阳之树》对医术的描绘游刃有余。

关键词03：漫画出道

在手冢治虫之前，日本的漫画主要有多格漫画、四格漫画，更早一些还有浮世绘。1946年，手冢治虫凭借四格漫画《小马日记》出道。但是，他年轻时代看过中国动画电影《铁扇公主》，同时也看过欧美漫画，他希望打开日本漫画的新格局。在经过欧美漫画和各类真人电影、动画电影的熏陶之后，手冢治虫开始将电影叙事手法融入漫画，在他之前，日本也有人这样做过。漫画中使用分镜头的手法，虽不是手冢治虫首创但他起到普及作用。


在漫画工作越来越繁重的前提下，他最终选择放弃医学事业全职从事漫画工作。1953年，手冢治虫搬到了东京的常盘庄公寓，开始了全职漫画家的生涯。

关键词04：《新宝岛》

让手冢治虫声名鹊起的第一部漫画作品就是《新宝岛》，他把电影构图和蒙太奇手法运用到漫画中，同时也让一部漫画承载起长篇的故事。今天再看《新宝岛》，算是现代日本漫画的奠基之作。这部作品不仅确定了手冢治虫今后漫画的构图风格，也深远影响了后来的漫画家，藤子·F·不二雄和藤子不二雄A、松本零士、石森章太郎等漫画家都表示被《新宝岛》吸引，打开了漫画的新视界。

关键词05：亲力亲为

日本漫画和美国漫画最大的区别是什么？那就是美漫的作家可以换人，编剧和画师各司其职。《蝙蝠侠》在不同年代有不同的漫画作者，美国漫画是流水线式的工业产品，一个漫画角色在近一个世纪的过程中仍然不断推出新番。但日本漫画不行，你能想象《航海王》不是尾田荣一郎画的吗？

日本漫画家坚持独立原创，这个作风可能也是由手冢治虫开创的，或者说日本漫画家更愿意一部作品在自己手中有始有终。手冢治虫一生创作了数百个故事，超过300部漫画作品，都是由他独立创作完成，他的助手只是负责帮他绘制简单的树木山河等背景。这种亲力亲为的匠人精神，也成就了他作品独一无二的风格。

关键词06：阿童木

阿童木是日本动漫最著名的角色之一，手冢治虫就是阿童木的创作者，没有之一。阿童木诞生于1951年，这位拥有十万马力、七大神力的少年机器人，在21世纪守护世界和平。在漫画中，人类和机器人虽然共存，但是矛盾日益严重，各种纷争不断。阿童木凭借强大的力量匡扶正义，同时他自己也在不断学习成长。

这位善良勇敢的机器人少年很快就风靡日本，之后是风靡亚洲。1960年代，手冢治虫投资制作了《铁臂阿童木》动画剧集，由此也打通了漫画到动画的桥梁，日本动漫产业在此时逐渐成型。

关键词07：动画片《西游记》

手冢治虫第一部参与的动画电影制作是日本东映公司的《西游记》（1960），当时东映公司邀请他参与制作，是因为他的漫画作品《我的孙悟空》热销。不过，参与进去之后手冢才发现，创作空间并不大，而且他没有多少话语权，电影剧本和他的漫画原著已经相去十万八千里。参与创作的过程中，他了解到了动画片的制作过程，他下定决心要开设自己的动画公司。

关键词08：虫制作

手冢治虫在1961年正式成立了“虫制作株式会社”，这是一家专门制作动画片的公司（包括动画电影和动画剧集）。漫画家自己开公司做动画片，在当时的日本还是头一个，之后也是凤毛麟角。

1962年，虫制作推出第一部动画短片《街角物语》，大约40分钟。整部动画对于他来说是耗资巨大，因为数十人的团队都由他来支付报酬，他的资金还都是来自于漫画稿费，他就凭借一笔之力养活了一个动画公司。虽然他的创作力顽强，但也给健康留下隐患。

关键词09：动画每秒12帧

虫制作的第一部动画电视剧集就是《铁臂阿童木》，把自己最热门的漫画角色改编成动画，也是非常保险的商业考量。但虫制作毕竟是小型公司，所以手冢治虫把每一集动画的制作费用压缩到50万日元左右。甚至采取了抽帧的方式，一秒12帧，甚至有的画面一秒8帧，就连手冢治虫后来自己都说：“我不知道该叫初版《铁臂阿童木》是动画片，还是幻灯片。”

虽然不满足，但《铁臂阿童木》作为最早的日本TV动画，一经播出就引发万人空巷，手冢治虫的漫画改编动画的模式也逐渐让日本动漫产业走向成熟。

关键词10：《森林大帝》

《森林大帝》是手冢治虫1950年的漫画，他创作这部漫画的也受到了了迪士尼动画《小鹿斑比》的启发，让丛林里的动物拟人化。1965年，《森林大帝》由虫制作推出了TV版动画，同样是大受欢迎。

1994年迪士尼推出了动画电影《狮子王》，因为都是讲述非洲草原狮子的故事，角色设定和部分画面结构都相似，两部作品也被一些动画迷们指出有抄袭嫌疑。但虫制作的员工以及手冢治虫的生前挚友清水义治认为，这完全是两个故事，《森林大帝》Kimba更像是半人半兽，而狮子王则就是动物。他还说：“如果手冢能活着看到《狮子王》，并且听到传言说迪士尼有可能复制了他作品中的元素，他会感到非常自豪的。”

关键词11：破产负债

1973年，虫制作的动画电影《悲伤的贝拉多娜》在日本公映，影片由山本映一导演，票房惨败。这部影片还是当年的柏林电影节参赛电影，但颗粒无收。也就是在这一年，虫制作宣告破产，手冢治虫负债上亿日元，顺风顺水的手冢治虫遭遇了空前的挫折。

虫制作从1960年代后期，就有意识地转向成年人的动画电影，1969年的《一千零一夜物语》，1970年的《克娄巴特拉计划》都极具实验手法，而且故事内容更适合成年人。但市场不接受，接二连三的商业失败终于让虫制作走向破产。1977年，在手冢治虫的努力下，虫制作才重新运营。

关键词12：赶稿

手冢治虫赶稿达到了拼命的程度，他同时会接下几本杂志的连载需求，每周同时开画几部漫画的连载。高产的时候，不眠不休可以连续画50张。但他的画稿仍然让编辑们等得心急如焚，毕竟手冢治虫的约稿太多。他后期还要同时兼顾动画公司的运营，他几乎是每天睁开眼睛就在画漫画。


一次去欧洲旅行，在去机场的出租车上，手冢治虫也要画几张漫画，以便给编辑交差。出租车上没画完，他要在飞机上继续画，到了欧洲当地传真回来，他走之前细心地问：“传真能保证漫画手稿的质量吗？”

关键词13：工作密室

手冢治虫在东京有一个漫画工作室，更像是一个私人密室。这个房间平时只有他自己能进，他觉得别人进了这个工作室，就把他的灵感赶走了。工作室的装修其实非常简单，不敢相信，在1980年代这样一位漫画大师居然长年累月在这个房间里画漫画。

关键词14：创作灵感

手冢治虫漫画最大的特点就是包罗万象，科幻、神话、爱情、奇幻、犯罪……几乎是无所不包的程度。他的创作灵感很多时候来自于长期的阅读积累，他直接改编过《浮士德》《罪与罚》等经典文学名著，甚至还包括中国《西游记》。


在漫画工作繁忙的时候，他从全球的新闻动态中吸取养分，包括批评种族歧视的《桐人传奇》，都是他在新闻中获得的灵感。此外，电影也是手冢治虫的灵感源泉，1970年代这么忙，他也尽量一年抽出时间看300部电影，所以他的漫画作品也有与时俱进的电影感。

关键词15：漫画家助手

手冢治虫不是一个人画漫画，他有助手。之前也说过，助手主要是帮助他画树木山河等背景的工作，漫画主体都是由他本人完成。作为顶级的漫画家，手冢治虫的助手中有不少后来也成为漫画家，包括藤子•F•不二雄（《哆啦A梦》）和藤子不二雄A（《怪物太郎》）、横山光辉（《三国志》）、石森章太郎（《假面骑士》）等等，这几位的独立作品在日本漫画界也是非常有影响力。


如果还算上当过手冢治虫助手，且之后成为普通漫画家的人，那就数不胜数了。毕竟手冢治虫从事漫画行业40余年，也不难理解他为何被称为“漫画之神”。
作者：崔汀   编辑：汀 关键词： 手冢治虫 阿童木 漫画 动画

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