在手冢治虫之前，日本的漫画主要有多格漫画、四格漫画，更早一些还有浮世绘。1946年，手冢治虫凭借四格漫画《小马日记》出道。但是，他年轻时代看过中国动画电影《铁扇公主》，同时也看过欧美漫画，他希望打开日本漫画的新格局。在经过欧美漫画和各类真人电影、动画电影的熏陶之后，手冢治虫开始将电影叙事手法融入漫画，在他之前，日本也有人这样做过。漫画中使用分镜头的手法，虽不是手冢治虫首创但他起到普及作用。





在漫画工作越来越繁重的前提下，他最终选择放弃医学事业全职从事漫画工作。1953年，手冢治虫搬到了东京的常盘庄公寓，开始了全职漫画家的生涯。