李淳携主演电影《武动天地》亮相平遥国际影展，时光网与他聊了聊中国传统文化、表演和父亲李安。





导演张之亮，主演李淳携闭幕片《武动天地》出席平遥国际影展





时光网讯 在这个月刚刚结束的第三届平遥国际电影展上，由张之亮导演、李淳主演电影《武动天地》作为闭幕片在平遥举行了首映，电影中，李淳饰演的“天佑”与戏外作为“异乡人”的身份相互碰撞融合，这部讲述中国传统文化消逝与继承的电影也与平遥电影节的气质颇为契合。





《武动天地》海报





对李淳来说，平遥并不陌生，去年的平遥国际影展上，李淳作为罗西里尼荣誉评审团成员参与竞赛片评审，他形容那时的心情是轻松且新鲜的，“像度假一样”，时隔一年，再次归来已经是作为电影主创的身份出席，电影新闻发布会后，李淳接受了时光网的专访。





李淳接受时光网专访





从两岁在父亲李安导演的电影《喜宴》客串起，李淳似乎就与演员这个身份产生了某种奇妙的关联，中学时期，偶然的一次莎士比亚的话剧演出经历让李淳爱上了表演，于是高中毕业后，李淳申请了与父亲李安同一所大学纽约大学学习表演。





大三时，第一次作为男主角的李淳出现在舞台上，每周8场，连演4周，正在纽约做电影后期的李安几乎每场必到，李淳在接受媒体采访时zhiyan非常紧张。不过，身为著名导演之子，大学毕业后的李淳在行业里并没有因此受到“优待”。





李淳在父亲李安导演的电影《喜宴》中





不管是大学时期与同学跑组试镜争取到的《宿醉2》中的小角色“泰迪”，还是国产电影《妖猫传》中的执事官，如今被大多数观众看到的还是配角甚至是龙套角色。甚至在自己父亲导演的片子中，李淳也只“露脸”了戏份很少的两部电影——《喜宴》和《比利林恩的中场战事》。





尽管如此，李淳对表演还是充满了热忱并不断为此努力付出，为了塑造好《目击者追凶》的阿玮，李淳翻遍了心理学研究的相关书籍，被导演程伟夸赞功课做得最足，比任何人进入角色都快。这个角色也让李淳得到了金马奖最佳男配的提名。





《比利林恩的中场战事》中，李淳尽管戏份不多，李淳向时光网回忆李安导演对自己的要求还是很严格，“完全隔离”的情况下，自己也完全进入了士兵的生存情境，那段经历让李淳觉得特殊且难忘。





李淳与父亲李安出席《比利林恩的中场战事》宣传活动





《武动天地》拍摄前，已经26岁的李淳为出演影片中的京剧戏份和动作戏苦练了十个月，“26岁，筋已经硬了，过程有点困扰”，李淳对那段时间的训练还不忘感激，“自己的精神得到了很大的提升”。





如今，普通话已经说得非常流利的李淳很难让人相信4年前的他才开始学习中文，从第一部华语片《对风说爱你》让李淳从海外第一次踏上故土时，新鲜与归属感让李淳就确信自己的根还是在这里。









李淳坦言吸引自己出演《武动天地》也是因为其中的中国传统文化元素。如今，李淳除了拍戏，仍在坚持每天训练学习武术，异乡人的身份似乎反而让李淳传统文化更痴迷。





而对于“李安之子”的标签，李淳坦言，从最初的不愿意和父亲一起拍摄杂志封面的排斥到慢慢“不逃避”“不拒绝”，他将“李安之子”看作是一个压力，这个压力对自己来说也是一种激励。





小时候的李淳与父亲合照





而谈到与父亲的关系，李淳表示与影片中父子关系激烈对峙不同，现实中的他与父亲更像是朋友一样，“他会从导演角度给我一些表演的建议”“但具体的揣摩角色更多的还是要找到自己的一个方式”。





接下来，观众将会有机会看到更多李淳主演的影片，类型丰富多元，不管是在first电影节引发高关注的文艺电影《郊区的鸟》，还是青春爱情片出演痴情备胎的《爱你很久很久》，以及这部与欧阳娜娜、徐向南、计春华合作的年代戏《武动天地》，李淳的演艺事业看起来正在起飞。





他说，“表演的好处就是你永远学不会或者永远不可能变成师傅，都是每天都有很多收获”，相信对表演抱着探索热情的李淳，将会带给我们更多惊喜。



