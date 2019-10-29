新裤子乐队献唱电影《两只老虎》主题曲，歌词灵感来源于普希金的名作《假如生活欺骗了你》。





作为电影主题曲，《假如生活欺骗了你》像是葛优与乔杉电影角色的生活自述，唱出了普通人生活中的躁动迷茫与面对未来的生活观，一首熟悉的诗，成为一首治愈的歌，献给正在生活的每个人。





“蠢匪”乔杉遇上“霸总”人质葛优，荒诞的绑架案之下是真实的生活。MV中葛优问乔杉他是干什么的，乔杉回答说“我是绑你的”，葛优再问“那之前呢”，“卖过保险，干过中介干过销售”，生活的艰难和曲折在一开始就成为了歌曲和电影的底色，在荒诞绑架案的过程中绑匪变马仔人质成老板，欢乐与悲伤同在。





MV中赵薇、范伟、闫妮、潘斌龙等各个角色的悲欢离合也一一展现，生活中往往有曲折，但永远要坚强乐观地去面对。正如歌中所唱“假如生活欺骗了你，不要悲伤的哭泣，孤独忧郁的日子里，相信这冬季会远去”。





歌曲摇滚的曲风和丧燃风格用旋律诉说着生活的悲喜，安慰困苦生活中的每个人。回避现实于事无补，只有直面它才能最终和解。歌词灵感来源于俄国诗人普希金的名作《假如生活欺骗了你》复古情怀打造新时代的感性，歌曲与电影在生活上产生共通，将生活谱成歌，希望听后的每个人都可以不再询问“每个孤独的夜里你在哪里”，不再面对“每次崩溃的时候我们又分离”，能最终迎来“生活不过是玩笑，一切都将会过去”。





电影《两只老虎》将于11月29日正式登陆院线。



































