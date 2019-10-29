提姆·米勒透露，在卡梅隆不断挑战自我的超高要求之下，影片动作场面“高潮不断”，“非常壮观，绝对让你大呼过瘾”。





在特辑中，提姆·米勒对IMAX的视听体验推崇备至，并直言IMAX是欣赏《终结者：黑暗命运》这样精彩大片的上佳选择。提姆·米勒这样生动形容IMAX效果：“当你走进IMAX影院，你会觉得仿佛步入一座殿堂，被高质量的电影所深深折服。”“唯有去看IMAX，你才能获得更身临其境的体验，这是一般影厅所做不到的。”提姆·米勒透露，在卡梅隆不断挑战自我的超高要求之下，影片动作场面“高潮不断”，“非常壮观，绝对让你大呼过瘾”；而要充分感受个中魅力，IMAX是不二的选择：“如果不看IMAX，你无法完整感受到电影画面所带来的震撼体验。”提姆·米勒最后更真情流露怒赞力荐：“这部电影在IMAX银幕上一定帅炸！”





《终结者：黑暗命运》IMAX海报 《终结者》系列是最具影响力的科幻IP之一，数十年来风靡全球，是公认的经典。该系列以震撼惊艳的特效动作场面、发人深思的末世危机主题和施瓦辛格等群星的魅力出演获得全球几代观众喜爱。本片导演提姆·米勒也正是系列铁粉，在特辑中对观影记忆如数家珍。在《终结者2》问世整整28年之后，系列的缔造者卡梅隆和男女主角再续经典，本身就是“活久见”式的影坛大事件。而在保留诸多经典元素的同时，《终结者：黑暗命运》的各个环节全面升级，为观众带来新意十足的创意故事和震撼加倍的视听享受，在上映之前就已跻身众多海内外知名媒体的年度期待榜单，是不容错过的观影之选。





对于《终结者：黑暗命运》这样的视听大片，IMAX经过全环节定制增强的放映系统将助力影片加倍释放魅力。IMAX的超大银幕顶天立地，可更大范围地丰富观众视野，再加上纤毫毕现的细节表现力、鲜艳明亮的悦目画质和还原度超高的强劲音响系统，能为观众营造出非凡的沉浸式观影体验，震撼难忘。在IMAX影院欣赏《终结者：黑暗命运》，观众将如同亲身参与到火爆刺激的枪战、飞车、追逐之中，上天入地、极尽嗨爽；而无论是施瓦辛格的凌厉眼神还是终结者变身的每一细节，都将清晰如触手可及，成为回味无穷的光影记忆。