终极预告曝光了《越域重生》的主要故事情节：麦克和中国医生夫妇林亮罗兰在度假的森林别墅内遭遇越狱成功的悍匪，麦克在抢夺武器后，被残忍杀害……













终极预告曝光了《越域重生》的主要故事情节：麦克和中国医生夫妇林亮罗兰在度假的森林别墅内遭遇越狱成功的悍匪，麦克在抢夺武器后，被残忍杀害，林亮在与匪徒的斗争中被匕首插入心脏，命悬一线。为了营救同被劫持的妻子罗兰，为了捍卫生命的尊严，林亮开始了绝地反击。





森林深处的木屋别墅，犹如孤岛般的幽闭空间，既古典又现代，同时也充满了危险和神秘的气氛。火炉，起居室，车库，淋浴室，小径和森林构成了电影故事的主场景，也是医生林亮从普通人转变为以暴制暴拯救妻子罗兰的战场。弓弩、狩猎、枪战、撞车、偷情等刺激性元素无缝融合进各个场景中，同时又巧妙参与了故事悬念的推进。劫囚车、射杀警察、“越狱天团”集合、毁车坠崖等场面，也是一处犯罪片的大手笔。





据悉，《越域重生》由荣信达（上海）文化发展有限公司、闳馗影视传媒（上海）有限公司、捷成世纪文化产业集团有限公司、霍尔果斯江山如画影视文化传媒有限公司、浙江科地影业有限公司、上海倾成时代影业有限公司、北京酱油熊动漫文化有限公司共同出品，11月1日将与观众见面。