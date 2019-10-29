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千面周冬雨：从"静秋"到如今的"陈念"

金马影后的银幕成长史 细数周冬雨经典角色

2019-10-29 16:10:11 来源：Mtime时光网

千面周冬雨：从《山楂树之恋》的"静秋"到如今《少年的你》的"陈念"，细数金马影后的经典银幕形象。
       时光网讯 最近由曾国祥执导，周冬雨易烊千玺主演的电影《少年的你》正在内地热映，截止10月29日该片上映5天，累计票房已接近7亿元。影片不仅票房节节高升，27岁的周冬雨扮演高中生热议的焦点。（陈妍希在《那些年，我们一起追的女孩》里28岁演高中生）



       不少人认为，周冬雨贡献了自《七月与安生》之后，又一个令人印象深刻的角色，她的表演细腻有层次，哭戏更是十分动人。她本人也为拍摄这部电影牺牲不少，去年为防止片中寸头造型曝光，周冬雨曾戴了很长时间假发，当时甚至也有一些声讨造型师的争议出现，如今终于真相大白了。



      回顾周冬雨的成长之路，这位“金马影后”确实是幸运和实力并存的。2010年，周冬雨因在张艺谋导演的电影《山楂树之恋》中饰演女主角静秋踏入影坛。

     导演张艺谋认为“她像一张白纸，对现实社会中的很多人情世故全然不懂，不仅长得干净清纯，甚至表情、性格，都像山泉一样，清澈透明，几乎就是现实生活中的原版静秋”。2011年，她受张艺谋导演的推荐，顺利考上北京电影学院表演系。



      2013年，周冬雨主演古装爱情电影《宫锁沉香》，2014年，她因主演青春爱情电影《同桌的你》获得第15届华语电影传媒大奖年度最受瞩目女演员奖，同年周冬雨在电影《心花路放》中“杀马特少女”的形象，也让人印象颇深。



      2016年是周冬雨的事业转折点，这一年她主演的《七月与安生》让她赢得第53届金马奖最佳女主角等多个奖项。同年，她凭借爱情电影《谎言西西里》获得第8届澳门国际电影节最佳女主角，还主演谍战剧《麻雀》。2018年，周冬雨主演的爱情片《后来的我们》，在内地斩获13.6亿票房，这是她目前主演的票房最高的电影。

       时间来到了2019年，今年周冬雨首次在电影《阳台上》中担任出品人，并出演了这部电影，她还为电影《千与千寻》担任配音工作，但最重要的代表作，还要属这部《少年的你》了。

       从“静秋”到“陈念”，你最喜欢周冬雨的哪个银幕角色呢？一起聊聊吧！

2010《山楂树之恋》周冬雨 饰演静秋


2013《宫锁沉香》周冬雨 饰 兆佳·沉香


2014《同桌的你》周冬雨 饰演周小栀


2015《少年班》周冬雨 饰 周兰


2016《七月与安生》周冬雨饰演 安生


2016电视剧《麻雀》周冬雨饰 徐碧城


2017《喜欢你》周冬雨 饰 顾胜男


2017《指甲刀人魔》周冬雨 饰演林乐诗


2018《后来的我们》周冬雨 饰演方小晓


2018《武林怪兽》周冬雨 饰演熊娇娇


2019《阳台上》周冬雨饰演  陆珊珊


2019《少年的你》周冬雨饰演 陈念

   编辑：YY

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关键词： 周冬雨
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Dongyu Zhou

职业：演员

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