













导演张艺谋认为“她像一张白纸，对现实社会中的很多人情世故全然不懂，不仅长得干净清纯，甚至表情、性格，都像山泉一样，清澈透明，几乎就是现实生活中的原版静秋”。2011年，她受张艺谋导演的推荐，顺利考上北京电影学院表演系。