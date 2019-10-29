一网打尽今日重点电影新闻。







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.“权游”制片人退出“星战”电影项目















据悉，两人原本要参与的“星战”项目是一个全新的三部曲，和之前的故事关联不大，是全新的冒险故事。





02.昆汀《好莱坞往事》12月出蓝光碟





03.超人当爸！DC开发《超人与露易丝》独立剧











DC小荧幕宇宙增添新项目！CW台将打造一部现代背景的独立超级英雄剧集《超人与露易丝》，由《闪电侠》剧集的制作人托德·赫尔宾联手为CW开发DC“绿箭宇宙”的格里格·伯兰蒂制作。

《超人与露易丝》将由泰勒·霍奇林、伊丽莎白·图洛查斯领衔主演，他俩曾在DC《女超人》系列当中分别扮演过超人与露易丝的角色。





04.美版《新咒怨》首曝预告片

中字预告 日前，美版《新咒怨》曝光首款中字预告。出演过《曼蒂》的安德丽亚·瑞斯波罗格在片中饰演一个警察，作为故事的中心人物，她调查案件的过程中，出现了一间被鬼魂诅咒的房子，鬼魂残忍的杀害着那些进入房子的人……

该片由尼古拉斯·佩谢执导，贝蒂·吉尔平、约翰·赵与杰姬·韦弗等人均共同出演。该片将于2020年1月3日在美国上映。











01.汤唯雷佳音《吹哨人》定档12月6日

“抉择”版定档预告 由薛晓路执导，汤唯、雷佳音领衔主演的“吹哨人”题材电影《吹哨人》今日发布了“抉择”版定档预告和海报，宣布正式定档12月6日。





电影中，马柯是一位在海外工作的中国员工，一次意外事故让他发现公司正在推广销售的新型技术背后存在着巨大安全隐患。为了寻找真相，马柯开始调查公司背后的层层黑幕。





02.黄渤新作《被光抓走的人》首曝预告





光来了预告 《被光抓走的人》将于12月13日公映。今日，《被光抓走的人》首曝预告。一道神秘白光降临人间，一部分人被光抓走了，打破了这个城市原本沉静的生活，人们开始纷纷猜测起这束光的缘由及目的。

失踪的人好多都是一对儿一对儿的，有些是男女朋友，有些是夫妻。被剩下的人们则被定义成了没有爱情的人，原来这道光是对爱情最后的审判。由此，怀疑、猜忌、嫉妒等情绪生根发芽，在这座雾蒙蒙的城市中压抑的气息暗流涌动。





03.黄轩杨子姗主演电影《乌海》开机











近日，电影《乌海》在内蒙古乌海湖畔开机，当天导演周子阳，主演黄轩、杨子姗以及出品方代表亮相现场，涂们也将参演该片。





该片是导演周子阳继《老兽》之后的第二部故事长片，电影《乌海》讲述了一个在婚姻生活中失而复得的故事。男主角杨华事业不太顺利，和妻子苗唯关系激化，爱恨纠缠，他在极端境遇下差点编织出一些离奇的事件，最后计划中止，家庭情感矛盾得以解决，杨华最终从中悔悟和成长。





04.《南方车站的聚会》曝国际版预告





国际版预告 今日，由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁、廖凡等主演的电影《南方车站的聚会》曝光 国际版预告。





影片讲述了一位面对诬陷及通缉的逃犯，将求生的逃亡变成求死的折返跑，并自我救赎的故事，将于12月6日上映。











01.日本《咒怨》导演新作曝预告





预告片 不知道是巧合还是约好的，原版《咒怨》导演清水崇新作和好莱坞新版《咒怨》同日发布预告。





清水崇新作《犬鸣村》由周杰伦新歌《说好不哭》MV的女主角三吉彩花主演。电影《犬鸣村》中的“犬鸣村隧道”是真实存在的灵异地点，位于日本九州岛福冈县宫若市，被称为日本最凶险灵异之地，流传着许许多多的恐怖体验。





影片将于明年2月7日日本公映。