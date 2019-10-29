新千年以来，新的僵尸题材影视作品开始呈井喷之势，时光网总结了最近十年间，烂番茄新鲜度最高的5部电视剧与10部电影。











《僵尸之地2》





《僵尸之地》讲述全美范围内出现了一种奇怪病毒，人类感染后就会变成僵尸。而续集中，前作中的“逃亡四人组” 来到了白宫，他们需要面对许多新进化的僵尸，一路上还将遇到新的人类幸存者，求生之路也将变得更为艰难。











《行尸走肉》





不过，自第一部《僵尸之地》以来，我们已经被太多太多僵尸电影和美剧养刁了胃口，市面上这个题材的影视作品似乎有些饱和了。纯种恐怖片？早看腻了；讽刺幽默片？又没有那么好笑。僵尸们要么是出没于商场里，要么在机场中徘徊，要么去超市里吃人，要么在田野里群聚，当“活人”和“僵尸”之间的界限越来越模糊，僵尸电影也越来越无法再勾起观众们的兴趣了。











《傲慢与偏见与僵尸》





当然还有无数不入流、就为了撒一撒番茄酱、让漂亮姑娘们裸一裸叫一叫的廉价僵尸电影电视剧们。









虽然技术欠佳、预算低下、满屏的番茄酱和滑石粉惹人瞩目，资方也不愿意多给钱，然而这完全抵挡不住一批又一批导演们创作新僵尸片的热忱，一方面看，这样为传统电影产业的商业模式不断注入新鲜血液，也许是好事，电影拍得多了，基数大了，总会有优秀作品的诞生。









但是另一方面来看，僵尸电影对于“暴力”的容忍和鼓励程度，也比其它类别影片要高。僵尸不是人类，所以砍头、碾碎、四肢撕裂、内脏飞溅什么的戏份简直是家常便饭，比同样情节发生在人类身上的其它恐怖片都要来得直接。不是说“暴力”成分不好看，而是一旦观众们对于暴力的要求越来越高，还有多少人在下功夫琢磨剧情、打造角色呢？





不少僵尸电影也因此变成了“干就完了”的无脑血腥片，越来越卡通化。当然了，你也可以说，老子看僵尸电影就是为了图个爽，谁tm关注剧情啊。













而当下的僵尸电影中，主角们往往都在忙着把僵尸用电锯锯开，或者往人家身上开枪开出个洞，或者干脆像红桃皇后一样，“砍了他们的头！”







《与僵尸同行》





时光网总结了最近的十年中，烂番茄新鲜度排名最高的10部僵尸题材电影，与5部美剧。它们有些是硬核僵尸题材，对于人类大脑的每一口品尝都格外认真；有些是披着僵尸题材外壳的伦理作品，实际上温情得让人涕泪横流；有些影片爆笑程度和僵尸的血腥程度成正比，看完偏偏又能引发观众们在这个题材中一般不容易产生的深思。这里面你看过几部呢？





让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！Long live the undead!

五部僵尸题材电视剧集















烂番茄99% IMDb8.5 美国

剧情梗概：Ash（布鲁斯·坎贝尔饰）花了30年的时间不想成熟，逃避责任，无视恶魔的威胁，直到一场巨大的灾难要将人类毁灭，他成为了人类最后的希望。美剧版《鬼玩人》是老版电影的重启，电影版男主角布鲁斯回归出演。











烂番茄97% IMDb8.2 法国











烂番茄97% IMDb8.0 英国

剧情梗概：年轻人Kieren（卢克·纽贝里饰）四年前死后，变成了僵尸，如今已被“治愈”。他准备回家去，但心里总是忘不掉那些被他活活吃掉的人。家人并不欢迎他——在僵尸危机短暂大爆发的那段时间里，这家人一直与僵尸战斗，并失去了其中的一员。











烂番茄91% IMDb7.9 美国

剧情梗概：丽芙（罗丝·麦克莱弗饰）是一名医科学生，不小心成了僵尸。她为此在验尸所里找到了一份工作，好接触尸体，得到食物。尽管并不情愿，但丽芙必须以人类大脑为食，这样才能保持住她的人性。没想到，每吃下一具大脑，她就继承了死去的人的记忆。丽芙开始利用这些死者的记忆，帮助验尸官和侦探破案。











烂番茄89% IMDb8.3美国/韩国

剧情梗概：在一个充斥着贪腐和饥荒的王国中，已故国王的死而复生，国内出现了一股前所未见的丧尸力量，李氏王朝秒变丧尸国度。成为阴谋牺牲品的朝鲜王世子在调查这起神秘的疫病时，查获了威胁整个国家的巨大阴谋。

十部僵尸题材电影















烂番茄100% IMDb7.7 日本

剧情梗概：一部独立电影剧组正在深山废墟中拍摄一部僵尸电影，谁知真的僵尸袭击了那里。 导演日暮大喜过望继续拍摄，记录下了剧组成员一个接一个成为僵尸……以上便是日暮现场直播所拍的僵尸片，一部“37分钟一镜到底的僵尸逃生剧”就是这样炼成的。











烂番茄100% IMDb6.4 美国

剧情梗概：两位曾经的棒球运动员队友Ben（导演本人饰）和Mickey（Adam Cronheim饰）结伴同行，穿梭在僵尸肆虐的美国新英格兰乡间地区。他们的性格不太合得来，还要应付一路上的不死族们，两人在途中收到了一个看上去安全的社区发来的无线电信号。











烂番茄93% IMDb7.5 韩国

剧情梗概：单亲爸爸石宇（孔侑饰）带着女儿乘坐高速列车前往釜山，列车遭到了丧尸袭击，车上的人们为了活下来，与丧尸以及不明病毒展开拼死较量。这是韩国首部丧尸题材的灾难电影，公映后立刻成为了“明知山有fu，偏向釜山行”的大热电影。











烂番茄89% IMDb6.3 德国

剧情梗概：迈克尔（迈克尔·福思饰）来到柏林拜访自己的前女友加比（安卡·格拉泽克饰），却遭遇一场僵尸病毒的全城大爆发。迈克尔没有在哈比的公寓里找到她，却遇到了修理工学徒哈珀（提奥·特雷博斯饰），两人齐心逃过僵尸的袭击，并且试图找到加比。











烂番茄88% IMDb6.8 日本











烂番茄88% IMDb6.3 澳大利亚

编剧：尤兰达·拉梅克

剧情梗概：世界末日丧尸病毒大爆发，男主角安迪（马丁·弗瑞曼饰）被丧尸妻子咬伤后，意识到自己会在48小时内尸变。身为人父的安迪为了让刚刚降生的女儿免遭厄运，踏上旅途，为宝宝寻找新的监护人和避难所。本片是2013年澳州同名微电影的加长电影版。











烂番茄86% IMDb6.6 英国

剧情梗概：未来世界，人类突然变异成了行尸走肉，一名科学家（格伦·克洛斯饰）和一位教师（杰玛·阿特登饰）踏上逃亡之路。他们身边有一个叫Melanie（森尼娅·纳阿）的小女孩，似乎拥有某种特殊而残忍的技能。











烂番茄82% IMDb6.3 英国/澳大利亚/美国

剧情梗概：一位不得志的音乐家Dave（亚历山大·英格兰饰），对侄子的幼儿园老师（露皮塔·尼永奥饰）产生好感，自愿担任起陪护老师，护送他们参加儿童音乐节。而音乐节主办人也对老师展开爱情攻势，正当三人关系陷入窘境，僵尸来了！











烂番茄81% IMDb6.9 美国/加拿大











烂番茄81% IMDb6.9 挪威/冰岛/美国/英国

剧情梗概：本片是一部续集电影，上一部中唯一存活的马丁（维加·霍尔饰），成功逃脱了纳粹首领赫尔佐格（Ørjan Gamst饰）和手下的追杀，并扯下赫尔佐格一条胳膊。失去胳膊的赫尔佐格恼羞成怒，他唤醒了沉睡在地下的纳粹军团，准备向马丁复仇。

作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏