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最近十年都有哪些好看的僵尸影视作品?

让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！

2019-10-29 19:25:13 来源：Mtime时光网

新千年以来，新的僵尸题材影视作品开始呈井喷之势，时光网总结了最近十年间，烂番茄新鲜度最高的5部电视剧与10部电影。
　　时光网特稿　2009年，由鲁本·弗雷斯彻执导，《死侍》搭档略特·里斯保罗·韦尼克联合编剧的《僵尸之地》在全美公映，杰西·艾森伯格伍迪·哈里森艾玛·斯通阿比吉尔·布莱斯林饰演了片中的4位主角。《僵尸之地》是弗雷斯彻的导演处女作，该片在上映后好评如潮——在烂番茄网站得到了89%的惊人好评，而且还以2500万美元的成本，换回了全球破亿的不俗票房成绩

　　十年过去，观众们终于赢来了这部僵尸电影的续集——虽然前作4位主演的地位已经今非昔比——自2009年之后，卷西拿了奥斯卡影帝提名，石头姐变成了影后，伍迪·哈里森又获2项提名，但《僵尸之地2》依然是由原班人马打造，还有比尔·默瑞丹·艾克罗伊德罗莎里奥·道森等人的最新加盟。


《僵尸之地2》

　　《僵尸之地》讲述全美范围内出现了一种奇怪病毒，人类感染后就会变成僵尸。而续集中，前作中的“逃亡四人组” 来到了白宫，他们需要面对许多新进化的僵尸，一路上还将遇到新的人类幸存者，求生之路也将变得更为艰难。

　　《僵尸之地2》喜剧效果满满，动作戏也不少，差不多跟第一部一样精彩。但由于首部《僵尸之地》后，无论是电影还是电视剧中，关于僵尸的题材都是激增，这也让《僵尸之地2》显得没有那么惹眼了。别忘了，第一部《僵尸之地》可是在2009年就播出了，那之后才出现了美剧《行尸走肉》和电影《僵尸世界大战》这样近年来的主流爆款作品。


《行尸走肉》

　　不过，自第一部《僵尸之地》以来，我们已经被太多太多僵尸电影和美剧养刁了胃口，市面上这个题材的影视作品似乎有些饱和了。纯种恐怖片？早看腻了；讽刺幽默片？又没有那么好笑。僵尸们要么是出没于商场里，要么在机场中徘徊，要么去超市里吃人，要么在田野里群聚，当“活人”和“僵尸”之间的界限越来越模糊，僵尸电影也越来越无法再勾起观众们的兴趣了

　　新千年以来，僵尸们以各种形式、各种类别、身着各种服装、甚至各种“性格”出现在了我们面前，品种多样，花色齐全，有僵尸古装剧（《傲慢与偏见与僵尸》），有纳粹僵尸片（《死亡之雪》），有反乌托邦僵尸科幻片（《天赐之女》《28周后》），有僵尸喜剧（《僵尸肖恩》），还有僵尸浪漫言情片（《温暖的尸体》）……


《傲慢与偏见与僵尸》

　　当然还有无数不入流、就为了撒一撒番茄酱、让漂亮姑娘们裸一裸叫一叫的廉价僵尸电影电视剧们。

　　2000年以后，僵尸电影其实暗搓搓地经历了一次“复兴”，近来年，这些影片的核心不再是乔治·A·罗梅罗电影中的那些蓝领们了——他们的导演也变成了蓝领。

　　虽然技术欠佳、预算低下、满屏的番茄酱和滑石粉惹人瞩目，资方也不愿意多给钱，然而这完全抵挡不住一批又一批导演们创作新僵尸片的热忱，一方面看，这样为传统电影产业的商业模式不断注入新鲜血液，也许是好事，电影拍得多了，基数大了，总会有优秀作品的诞生


罗梅罗的《活死人之夜》，1968

　　但是另一方面来看，僵尸电影对于“暴力”的容忍和鼓励程度，也比其它类别影片要高。僵尸不是人类，所以砍头、碾碎、四肢撕裂、内脏飞溅什么的戏份简直是家常便饭，比同样情节发生在人类身上的其它恐怖片都要来得直接。不是说“暴力”成分不好看，而是一旦观众们对于暴力的要求越来越高，还有多少人在下功夫琢磨剧情、打造角色呢？

　　不少僵尸电影也因此变成了“干就完了”的无脑血腥片，越来越卡通化。当然了，你也可以说，老子看僵尸电影就是为了图个爽，谁tm关注剧情啊。


　　自有声电影的早期阶段开始，僵尸电影就已经存在了，1932年的《白魔鬼》算是公认的第一部僵尸长片电影；而1943年的《与僵尸同行》，也是这个类别中最早出现的经典之作。在那个年代，美国僵尸电影更多探讨的是奴隶制遗留下来的产物，会提到种族间的张力，和对于异族通婚的恐惧

　　而当下的僵尸电影中，主角们往往都在忙着把僵尸用电锯锯开，或者往人家身上开枪开出个洞，或者干脆像红桃皇后一样，“砍了他们的头！”


《与僵尸同行》

　　时光网总结了最近的十年中，烂番茄新鲜度排名最高的10部僵尸题材电影，与5部美剧。它们有些是硬核僵尸题材，对于人类大脑的每一口品尝都格外认真；有些是披着僵尸题材外壳的伦理作品，实际上温情得让人涕泪横流；有些影片爆笑程度和僵尸的血腥程度成正比，看完偏偏又能引发观众们在这个题材中一般不容易产生的深思。这里面你看过几部呢？

　　让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！Long live the undead!
五部僵尸题材电视剧集

01《鬼玩人》（2015-2018） 



　　烂番茄99%  IMDb8.5 美国
　　剧集创作者：山姆·雷米（老版《蜘蛛侠》）、伊万·雷米（山姆的哥哥）、汤姆·斯皮扎利
　　剧情梗概：Ash（布鲁斯·坎贝尔饰）花了30年的时间不想成熟，逃避责任，无视恶魔的威胁，直到一场巨大的灾难要将人类毁灭，他成为了人类最后的希望。美剧版《鬼玩人》是老版电影的重启，电影版男主角布鲁斯回归出演。
02《魂归故里》（2012-） 



　　烂番茄97%  IMDb8.2 法国
　　剧集创作者：法布里斯·戈波特
　　剧情梗概：山里的小镇上，有几个已经死去的当地人突然重新回到家中，让人大为震惊。尽管他们已经死了好几年，他们还是原本人类的样子，没有变老，也完全不知道自己已死，这些归来的人想要重新掌握自己的生活。本剧改编自2004年的法国电影《回魂》
03《行尸肉心》（2013-2014） 



　　烂番茄97%  IMDb8.0 英国
　　剧集创作者：多米尼克·米切尔
　　剧情梗概：年轻人Kieren（卢克·纽贝里饰）四年前死后，变成了僵尸，如今已被“治愈”。他准备回家去，但心里总是忘不掉那些被他活活吃掉的人。家人并不欢迎他——在僵尸危机短暂大爆发的那段时间里，这家人一直与僵尸战斗，并失去了其中的一员。
04《我是僵尸》（2015-2019） 



　　烂番茄91%  IMDb7.9 美国
　　剧集创作者：黛安·鲁吉洛罗伯·托马斯
　　剧情梗概：丽芙（罗丝·麦克莱弗饰）是一名医科学生，不小心成了僵尸。她为此在验尸所里找到了一份工作，好接触尸体，得到食物。尽管并不情愿，但丽芙必须以人类大脑为食，这样才能保持住她的人性。没想到，每吃下一具大脑，她就继承了死去的人的记忆。丽芙开始利用这些死者的记忆，帮助验尸官和侦探破案。
05《王国》（2019-） 



　　烂番茄89%  IMDb8.3美国/韩国
　　导演：金成勋
　　编剧：金恩熙
　　主演：朱智勋裴斗娜柳承龙
　　剧情梗概：在一个充斥着贪腐和饥荒的王国中，已故国王的死而复生，国内出现了一股前所未见的丧尸力量，李氏王朝秒变丧尸国度。成为阴谋牺牲品的朝鲜王世子在调查这起神秘的疫病时，查获了威胁整个国家的巨大阴谋。
十部僵尸题材电影




　　烂番茄100%  IMDb7.7 日本
　　导演/编剧：上田慎一郎
　　剧情梗概：一部独立电影剧组正在深山废墟中拍摄一部僵尸电影，谁知真的僵尸袭击了那里。 导演日暮大喜过望继续拍摄，记录下了剧组成员一个接一个成为僵尸……以上便是日暮现场直播所拍的僵尸片，一部“37分钟一镜到底的僵尸逃生剧”就是这样炼成的。
02《棒球伙伴》（2012） 



　　烂番茄100% IMDb6.4 美国
　　导演/编剧：杰瑞米·加德奈
　　主演：杰瑞米·加德奈、Adam CronheimNiels Bolle
　　剧情梗概：两位曾经的棒球运动员队友Ben（导演本人饰）和Mickey（Adam Cronheim饰）结伴同行，穿梭在僵尸肆虐的美国新英格兰乡间地区。他们的性格不太合得来，还要应付一路上的不死族们，两人在途中收到了一个看上去安全的社区发来的无线电信号。
03《釜山行》（2016） 



　　烂番茄93% IMDb7.5 韩国
　　导演/编剧：延相昊
　　主演：孔侑郑有美马东锡
　　剧情梗概：单亲爸爸石宇（孔侑饰）带着女儿乘坐高速列车前往釜山，列车遭到了丧尸袭击，车上的人们为了活下来，与丧尸以及不明病毒展开拼死较量。这是韩国首部丧尸题材的灾难电影，公映后立刻成为了“明知山有fu，偏向釜山行”的大热电影。
04《群魔乱舞》（2011） 



　　烂番茄89% IMDb6.3 德国
　　导演：马文·科伦
　　编剧：本雅明·海斯勒
　　剧情梗概：迈克尔（迈克尔·福思饰）来到柏林拜访自己的前女友加比（安卡·格拉泽克饰），却遭遇一场僵尸病毒的全城大爆发。迈克尔没有在哈比的公寓里找到她，却遇到了修理工学徒哈珀（提奥·特雷博斯饰），两人齐心逃过僵尸的袭击，并且试图找到加比。
05《请叫我英雄》（2015） 



　　烂番茄88% IMDb6.8 日本
　　导演：佐藤信介
　　编剧：野木亚纪子花泽健吾
　　剧情梗概：一心希望成为出色漫画家的铃木英雄（大泉洋饰），直至女友彻子（片濑那奈饰）变成可怕的咬人狂魔，才懂得带着散弹枪逃走。救回高中女生比吕美（有村架纯饰）后，两人结伴遇上曾任护士的薮（长泽雅美饰），及一群仍未被感染的生还者。
06《负重前行》（2017） 



　　烂番茄88% IMDb6.3 澳大利亚
　　编剧：尤兰达·拉梅克
　　剧情梗概：世界末日丧尸病毒大爆发，男主角安迪（马丁·弗瑞曼饰）被丧尸妻子咬伤后，意识到自己会在48小时内尸变。身为人父的安迪为了让刚刚降生的女儿免遭厄运，踏上旅途，为宝宝寻找新的监护人和避难所。本片是2013年澳州同名微电影的加长电影版。
07《天赐之女》（2016） 



　　烂番茄86% IMDb6.6 英国
　　导演：柯尔姆·麦卡锡
　　编剧：麦克·凯里
　　剧情梗概：未来世界，人类突然变异成了行尸走肉，一名科学家（格伦·克洛斯饰）和一位教师（杰玛·阿特登饰）踏上逃亡之路。他们身边有一个叫Melanie（森尼娅·纳阿）的小女孩，似乎拥有某种特殊而残忍的技能。
08《小怪兽》（2019） 



　　烂番茄82% IMDb6.3 英国/澳大利亚/美国
　　导演/编剧：亚伯·福赛斯
　　剧情梗概：一位不得志的音乐家Dave（亚历山大·英格兰饰），对侄子的幼儿园老师（露皮塔·尼永奥饰）产生好感，自愿担任起陪护老师，护送他们参加儿童音乐节。而音乐节主办人也对老师展开爱情攻势，正当三人关系陷入窘境，僵尸来了！
09《温暖的尸体》（2013） 



　　烂番茄81% IMDb6.9 美国/加拿大
　　导演：乔纳森·莱文
　　编剧：乔纳森·莱文、艾萨克·马里昂
　　剧情梗概：一个叫做R的僵尸（尼子饰）渴望得到人类的鲜活肉体和脑子，在一次袭击人类的过程中，R认识了美丽的少女朱莉（泰莉莎·帕尔墨），不仅没吃掉她，还一见钟情爱上了她，并从自己饥饿的僵尸同伴手中把她救了出来。本片被称作僵尸版的《暮光之城》
10《死亡之雪2》（2014） 



　　烂番茄81% IMDb6.9 挪威/冰岛/美国/英国
　　导演：托米·维尔科拉
　　编剧：托米·维尔科拉、斯蒂格·弗洛德·亨里克森维加·霍尔
　　主演：维加·霍尔、Ørjan Gamst马丁·斯塔尔
　　剧情梗概：本片是一部续集电影，上一部中唯一存活的马丁（维加·霍尔饰），成功逃脱了纳粹首领赫尔佐格（Ørjan Gamst饰）和手下的追杀，并扯下赫尔佐格一条胳膊。失去胳膊的赫尔佐格恼羞成怒，他唤醒了沉睡在地下的纳粹军团，准备向马丁复仇。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 僵尸 僵尸之地2 王国 摄影机不要停！ 釜山行 温暖的尸体
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