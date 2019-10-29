《南方车站的聚会》曝国际版预告，信息量很大。





时光网讯 由刁亦男执导，胡歌，桂纶镁，廖凡、万茜、奇道主演的电影《南方车站的聚会》曝光国版预告，对比上版预告有不少新镜头，也能看出故事发展脉络：预告开头夜雨中的胡歌扮演的偷车团伙头目周泽农深陷枪战，误伤警察后，满面鲜血上演街头飙车大逃亡。









逃亡过程中，周泽农（胡歌饰）对刘爱爱（桂纶镁 饰）和杨淑俊（万茜 饰）也陷入了微妙的关系纠葛。预告节奏凌厉之余氤氲着扑朔迷离的氛围，吊足观众胃口。









电影《南方车站的聚会》讲述了偷车团伙头目周泽农，在重金悬赏下走上逃亡之路，艰难寻求自我救赎的故事。



据悉，电影《南方车站的聚会》在武汉取景，演员们全程使用武汉方言演绎，以确保影片的沉浸代入感。此次公布的人物海报中，蔓延的雨滴与湿热气氛也恰似一个微观的南方环境，为故事的发展提供了绝佳的布景。



对于这样的空间选择，刁亦男导演有着自己的用意：“这样的空间可以引领人物和故事，等待他们来开辟。我想表达的是生活的神秘、不安，这也是我内心的一种投射。” 从“北”到“南”，从“白日”到“夜雨”，环境元素愈加丰富多变，刁亦男对本土语境下犯罪类型片的尝试也一直在进化升级。



影片海报





人物关系也更加羁绊：周泽农（胡歌饰）对刘爱爱（桂纶镁 饰）和杨淑俊（万茜 饰）分别怀有怎样的感情？刘爱爱主动接近周泽农是否别有用心？刘队（廖凡 饰）与杨淑俊之间又有着什么关系？





作为本年度唯一一部入围第72届戛纳国际电影节主竞赛单元的华语电影，《南方车站的聚会》是导演刁亦男继金熊奖作品《白日焰火》后，在本土语境下对犯罪类型片全新表达的尝试。影片已正式定档12月6日岁末相聚。

在胡歌的理解中，周泽农和刘爱爱之间是超越爱情的关系：“就像黑暗中的两只萤火虫，用自己的光去照亮对方。”而对于刘队的一系列选择，廖凡则认为他“有一些人性的温度”。