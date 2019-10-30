让我们进入横跨半个多世纪的武侠光影，一起来回味其笔下的那些经典角色，缅怀武侠泰斗金庸先生。













金庸，本名查良镛，1955年，他以“金庸”为笔名，开始武侠小说创作，首部作品是《书剑恩仇录》。三年后的1958年，香港峨眉影片公司将他已经写成的《射雕英雄传》和《碧血剑》改编为系列电影。





从此至今半个多世纪，“金庸”这个名字既意味着小说，也意味着电影和电视剧；既是文字和想象，也是影像和形象。无论大银幕还是小荧屏，金庸作品不断被重新演绎，成为两岸三地乃至海外华人心中理解武侠精神和中国历史文化的故乡。











两岸三地，在将金庸小说影像化的热情上，几乎达成了一致。依照“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”这副对子的总结，金庸一共创作了十四部作品，而被反复改编成影视剧的，其实不超过一半。就是这六七部小说，经过几十年传播，以及影视的热心改编，已经进入华人的公共记忆。





但金庸作品也是最难改编的，几乎每个改编为影像的版本，都会引起观众们的激烈吐槽。人们愿意一遍遍地看金庸小说的各种改编版本，是为了看到新面孔，也是为了看到改编者怎么解决那些公共记忆和个人形象、个人表达之间的矛盾。





《书剑恩仇录》





作为金庸创作的第一部长篇小说，《书剑恩仇录》1955年开始连载于香港《新晚报》，1980年出版单行本。该小说以清乾隆年间汉人反满斗争为背景，围绕乾隆皇帝与反清组织红花会总舵主陈家洛二人间奇特的矛盾纠葛而展开。该作品相比金庸后来的作品，在人物塑造和故事结构方面都略显稚嫩。







郑少秋版陈家洛和汪明荃饰演的霍青桐











狄龙版陈家洛 狄龙版陈家洛











赵文卓版陈家洛 赵文卓版陈家洛





对于内地观众而言，2002年由赵文卓、谢君豪、关咏荷、孙莉主演，唐人出品的电视剧《书剑恩仇录》虽然因为改编巨大而引人诟病，但谢君豪饰演的余鱼同和孙莉饰演的李沅芷还是给人留下了深刻印象。





《碧血剑》





碧血剑是金庸第二部小说，发表于1956年，《碧血剑》的主线故事是明末被冤杀的大将袁崇焕之子袁承志及其师门华山派义助闯王，夺取大明江山所引起的一系列江湖恩怨。在这部作品中，“金蛇郎君”夏雪宜这个自始至终没有出场的隐身主角，在影视改编中也成为了备受关注的角色。让人印象深刻的还要属2000年香港TVB版剧集中的江华、和2007年张纪中内地版的《碧血剑》中的焦恩俊的演绎。





焦恩俊版金蛇郎君





江华版金蛇郎君 江华版金蛇郎君











毛舜筠、黄日华、温青青 毛舜筠、黄日华、温青青







黄圣依版温青青 黄圣依版温青青





唯一的一版内地版《碧血剑》在2007年播出，张纪中出任制片人。窦智孔饰演袁承志、黄圣依饰演温青青。据说金庸本人比较满意这一版的改编，同时这也是张纪中自己最满意的金庸作品。





《射雕英雄传》





《射雕英雄传》是“射雕三部曲”的第一部，故事以宁宗庆元五年（1199年）至成吉思汗逝世（1227年）这段历史为背景，反映了南宋抵抗金国与蒙古两大强敌的斗争，充满爱国的民族主义情愫，同时也创造了郭靖、黄药师、欧阳锋、黄蓉等脍炙人口的武侠经典人物。







“郭靖”（黄日华）、“黄蓉”（翁美玲）、“穆念慈”（杨盼盼）和“杨康”（苗侨伟） “郭靖”（黄日华）、“黄蓉”（翁美玲）、“穆念慈”（杨盼盼）和“杨康”（苗侨伟）





内地观众最为熟知的经典改编应该是1983年版59集的电视剧TVB剧集，分为《铁血丹心》、《东邪西毒》、《华山论剑》三部播出，杜琪峯亦参与了执导。该剧在1985年引进内地获得空前成功，而作为内地观众较早接触的 TVB电视剧，该剧也对中国的电视剧作产生了深远影响。







刘嘉玲龙套现身 刘嘉玲龙套现身





这部作品中不但有被视作经典，难以超越的“郭靖”（黄日华）、“杨康”（苗侨伟）、“黄蓉”（翁美玲）和“穆念慈”（杨盼盼），更有许多在日后成为大咖的明星龙套现身。其中就有饰演华筝侍女的刘嘉玲，她在剧中只有一句台词：“公主，驸马醒了。”







欧阳震华龙套现身，左为吴孟达 欧阳震华龙套现身，左为吴孟达





此外还有后来的视帝级人物欧阳震华，他在剧中饰演陆乘风三里庄的家丁，还被吴孟达扮演的彭长老暴打了一顿。而容貌英俊出挑的吴镇宇在这部剧中以村民、乞丐和门卫三个身份三次登场。





最让人意外还要属周星驰，他在剧中饰演的宋兵乙、逃命村名和囚犯三个角色或许在他“死跑龙套”的表演生涯中，也算是一笔浓墨重彩了。







周星驰“死跑龙套的” 周星驰“死跑龙套的”











朱茵版黄蓉 朱茵版黄蓉









周迅版黄蓉和李亚鹏版郭靖





除了83版"射雕"，1994年版中朱茵饰演的黄蓉被视作全剧最大的亮点。2003年，内地推出了42集版本的《射雕英雄传》，李亚鹏和周迅分别饰演郭靖和黄蓉，成为许多内地观众心目中的经典。金庸还曾公开表示周迅比温美玲漂亮，并且对她的演技大加赞赏。这版中值得一提的还有舞蹈大师杨丽萍饰演的梅超风让人过目难忘。







林依晨版黄蓉和胡歌版郭靖 林依晨版黄蓉和胡歌版郭靖





袁弘版杨康和刘诗诗版穆念慈







谢娜版华筝 谢娜版华筝









《雪山飞狐》、《飞狐外传》





《雪山飞狐》是金庸的第四部武侠小说。金庸承认，不论是故事的框架还是结尾，还是人物的塑造，《雪山飞狐》受到了大仲马《基督山伯爵》的影响，因为在外国作家中，对他影响最大的便是大仲马。小说以苗人凤和胡一刀夫妇为主角，通过宝树、苗人凤之女苗若兰、平阿四及陶百岁之口讲述了数年前与此相关的武林风波，用倒叙的手法讲述了江湖恩怨、藏宝寻宝、美女爱英雄的故事。





金庸因为很喜爱这个故事，在写完《神雕侠侣》之后，又将胡一刀之子胡斐的故事展开，写出了篇幅更长的《飞狐外传》，所以后来改编的一些影视作品是将《雪山飞狐》和《飞狐外传》糅合到一起做的改编。









赵雅芝版马春花





吕良伟版胡斐和曾华倩版苗若兰

吕良伟版胡斐和曾华倩版苗若兰





这部作品改编最成功一版剧集是王天林在1985年执导的《雪山飞狐》，吕良伟和曾华倩分别饰演胡斐和苗若兰，赵雅芝在剧中饰演马春花，谢贤饰演苗人凤，从演员阵容来说亮点纷呈，称得上是经典版本了。





黄日华版胡斐





此外，1984年同样由王天林导演的电影版《飞狐外传》也反响不错，黄日华饰演胡斐，万梓良饰演苗人凤。











而值得一提的还有91年台版《雪山飞狐》，这也是台湾众多金庸剧中唯一胜过港版的。特别是电视剧插曲《雪中行》和《追梦人》在当年曾经红极一时。这也是两岸三地演员第一次合作电视剧，孟非和龚慈恩饰演胡斐和程灵素，王璐瑶饰演苗若兰。





《神雕侠侣》









刘德华和陈玉莲





《神雕侠侣》是金庸“射雕三部曲”系列的第二部。小说的主脉写的是杨康之遗孤杨过与其师小龙女之间的爱情故事。最经典的一版要算1983年由刘德华和陈玉莲主演的TVB版电视剧。金庸也表示最喜欢这一版。





任贤齐版杨过和吴倩莲版小龙女





古天乐版杨过和李若彤版小龙女 古天乐版杨过和李若彤版小龙女











刘亦菲版小龙女 刘亦菲版小龙女





2006年内地版中的小龙女至今依然是刘亦菲最具代表性的角色。但金庸并不是很满意刘亦菲，他曾经公开表示，刘亦菲样子不错，但演技太差，脸上表情太少，哭戏也比较牵强。







陈妍希版小龙女和陈晓版杨过 陈妍希版小龙女和陈晓版杨过





此外，不得不提的还有2014年于正炮制的满是槽点的《神雕侠侣》，该剧由陈晓和陈妍希出演杨过、小龙女，两人也因为该剧而结缘步入婚姻殿堂。虽然饱受诟病，但并妨碍其热度飙升，也可谓于正作品的范本式操作了。



