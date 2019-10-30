时光早报："权游"首部前传取消改拍"血与火"，Netflix测试倍速播放被抵制，《少年的你》总票房破7亿。

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01.权游第一部前传剧被取消







《血与火》小说封面 《血与火》小说封面









就在这个消息放出后的几个小时，HBO又官宣直接预订另一部聚焦维斯特洛大陆的前传，名为《龙之堡》（暂译，House of Dragon）。《龙之堡》改编自乔治·R·R·马丁去年发行的小说《血与火》，讲述发生在《权力的游戏》三百年前坦格利安家族的故事。马丁以及《狂暴巨兽》编剧莱恩·康道尔将担任编剧和制片人。曾凭借《权力的游戏》第6季第9集“私生子之战”拿下艾美奖的明格尔·萨普什尼克将执导试播集以及接下来的一整季。













《帝国》杂志曝光《王牌特工：缘起》新剧照，瑞斯·伊凡斯饰演的反派角色亮相。据导演马修·沃恩介绍，这个反派灵感来自著名的“魔僧”拉斯普京。同时他还在采访中谈到这部电影是他所拍摄过的电影中“最老派”的一部，”这部《王男》前传，是一部约翰·休斯顿(《马耳他之鹰》)式经典电影，“现在没人再拍这样的电影了，宏大、史诗、有趣的冒险，有灵魂，有恰当的故事讲述。以一种奇怪的方式：这将是我的电影里最‘老派’的一部。拍这部电影我他X的可是走出自己的舒适区了，很兴奋！”





03.”绿灯侠“将拍新剧









CW的DC剧集宇宙的掌舵人Greg Berlanti宣布，他将为华纳的新流媒体平台HBO Max打造两部新DC剧：一部以绿灯侠为主角，将是目前规模最大的DC剧集，”会通向宇宙”，而另一部则是《奇特冒险》(Strange Adventure)，改编自DC同名漫画系列，由多个独立故事组成，讲述多个DC角色相关、普通人和超级英雄共存的道德故事。





04.测试倍速播放被抵制 Netflix主席回应







近日Netflix开始测试在智能手机上的“倍速播放”功能，包括将视频以0.5x、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x等倍速播放。但此举却引起了大量抵制，包括很多影视从业者，他们认为倍速播放，代表控制和改变创作者们的工作成果。对此Netflix主席也做出了回应，”这个功能在DVD上早就有了，也有很多用户要求网飞引进；测试是移动端，不包括电视，且有一些针对性调整；该功能短期内不会实行，最终是否会实行要看测试反馈。“













《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格改编并执导的新版《小妇人》电影曝光新海报及多张人物角色海报，影片改编自同名经典名著，聚焦美国南北战争时期的四位姐妹，在寻找新生活、真爱与理想时，由女孩逐渐成长为女人的过程。“甜茶”提莫西·查拉梅继《伯德小姐》之后在本片中将再次恋上罗南。而后者将与艾玛·沃森、佛罗伦斯·珀、伊莱扎·斯坎伦组成银幕姐妹花，重现原著中的马屈四姐。影片将于12月25日圣诞节登陆北美院线。





06.“供您参考版”海报来袭











