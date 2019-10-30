时光早报："权游"首部前传取消改拍"血与火"，Netflix测试倍速播放被抵制，《少年的你》总票房破7亿。

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01.权游第一部前传剧被取消
《血与火》小说封面
据外媒多家媒体确认，HBO已经取消了计划开发的"权游“前传衍生剧《权力的游戏：长夜》
项目，并通过邮件通知了演员和剧组工作人员。该剧原定由娜奥米·沃茨主演，已经于今年6月拍摄了试播集。有猜测取消前传可能跟华纳媒体准备主攻HBO Max流媒体有关，目前尚不清楚是否会由HBO Max接手。据Deadline，该衍生剧前传在漫长的后期制作和北爱片场拍摄时都出现过问题。
就在这个消息放出后的几个小时，HBO又官宣直接预订另一部聚焦维斯特洛大陆的前传，名为《龙之堡》（暂译，House of Dragon）。《龙之堡》改编自乔治·R·R·马丁去年发行的小说《血与火》，讲述发生在《权力的游戏》三百年前坦格利安家族的故事。马丁以及《狂暴巨兽》编剧莱恩·康道尔将担任编剧和制片人。曾凭借《权力的游戏》第6季第9集“私生子之战”拿下艾美奖的明格尔·萨普什尼克将执导试播集以及接下来的一整季。
《帝国》杂志曝光《王牌特工：缘起》新剧照，瑞斯·伊凡斯饰演的反派角色亮相。据导演马修·沃恩介绍，这个反派灵感来自著名的“魔僧”拉斯普京。同时他还在采访中谈到这部电影是他所拍摄过的电影中“最老派”的一部，”这部《王男》前传，是一部约翰·休斯顿(《马耳他之鹰》)式经典电影，“现在没人再拍这样的电影了，宏大、史诗、有趣的冒险，有灵魂，有恰当的故事讲述。以一种奇怪的方式：这将是我的电影里最‘老派’的一部。拍这部电影我他X的可是走出自己的舒适区了，很兴奋！”
03.”绿灯侠“将拍新剧
CW的DC剧集宇宙的掌舵人Greg Berlanti宣布，他将为华纳的新流媒体平台HBO Max打造两部新DC剧：一部以绿灯侠为主角，将是目前规模最大的DC剧集，”会通向宇宙”，而另一部则是《奇特冒险》(Strange Adventure)，改编自DC同名漫画系列，由多个独立故事组成，讲述多个DC角色相关、普通人和超级英雄共存的道德故事。
04.测试倍速播放被抵制 Netflix主席回应
近日Netflix开始测试在智能手机上的“倍速播放”功能，包括将视频以0.5x、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x等倍速播放。但此举却引起了大量抵制，包括很多影视从业者，他们认为倍速播放，代表控制和改变创作者们的工作成果。对此Netflix主席也做出了回应，”这个功能在DVD上早就有了，也有很多用户要求网飞引进；测试是移动端，不包括电视，且有一些针对性调整；该功能短期内不会实行，最终是否会实行要看测试反馈。“
《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格改编并执导的新版《小妇人》电影曝光新海报及多张人物角色海报，影片改编自同名经典名著，聚焦美国南北战争时期的四位姐妹，在寻找新生活、真爱与理想时，由女孩逐渐成长为女人的过程。“甜茶”提莫西·查拉梅继《伯德小姐》之后在本片中将再次恋上罗南。而后者将与艾玛·沃森、佛罗伦斯·珀、伊莱扎·斯坎伦组成银幕姐妹花，重现原著中的马屈四姐。影片将于12月25日圣诞节登陆北美院线。
06.“供您参考版”海报来袭
2019-2020年奥斯卡颁奖季“供您参考版”海报来袭！《玩具总动员4》
拿下《综艺》封面。
据专资办票房数据，10月28日，由周冬雨和易烊千玺主演的电影《少年的你》再入7000万票房，上映5天累计票房突破7亿。有专业票房平台预测，该片的最终票房可能会突破13亿，极有可能位列今年中国电影票房前十。
01.泰妍为《冰雪奇缘2》演唱韩国版主题曲
《冰雪奇缘2》全新原创歌曲《Into the Unknown》韩国版演唱者正式官宣为金泰妍，并曝光的宣传海报。
01.施瓦辛格首谈女婿帕帕：看他健身征服了我
最近在宣传新片《终结者：黑暗命运》的施瓦辛格在采访中首次谈到了女婿克里斯·帕拉特。他说：““我们第一次见面他就跟我说‘我们可以一起健身吗？我得知道些《施瓦辛格健美之路》（1977年）的独家内幕。’于是我就带着他去健身房一起锻炼。他是个非常强壮又坚强的男人，健身没有可以偷懒的余地。我为他感到非常骄傲。当我在健身房看到他锻炼的样子，他做上斜卧推的动作非常专业。为什么要让他当我女婿？就是上斜卧推征服了我。”