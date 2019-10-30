砸了这么多钱的华纳超自信，HBO Max的订阅价格傲视群雄。











HBO MAX宣传片 HBO Max的订阅价格正式公布——15美元/月。这个价格比竞争对手们都贵——Netflix的标准套餐13美元/月，Apple TV订阅价格5美元/月，Disney+的价格是7美元/月。 在周二的大会上，。这个价格比竞争对手们都贵——Netflix的标准套餐13美元/月，Apple TV订阅价格5美元/月，Disney+的价格是7美元/月。





HBO Max将于明年5月上线，提供超1万个小时的节目。CEO约翰·斯坦利表示，他们的目标是在2025年之前在美国获得5000万订阅账户。









除此之外，HBO Max还宣布了以下新动作：

























剧情描述为：该剧集以两个机器人为中心，他们被授予任务，在一个神秘的处女星球上抚养人类的孩子。随着人类群体面临被宗教差异撕裂的危险，机器意识到，控制人类的信仰是一项危险而困难的任务。

























除此之外，格里格·伯兰蒂还将为HBO Max打造一部新的“绿灯侠”剧集，他表示“我保证这将是有史以来最大型的DC狂欢”。











5.HBO宣布三部新喜剧，分别是：















