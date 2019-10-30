时光网讯
当地时间周二，华纳传媒召开发布会，介绍即将推出的流媒体平台HBO Max。在正式推出前，HBO Max已经赚足了眼球，大动作包括分别花5亿美元买下《生活大爆炸》《老友记》
独家线上播放权；以及拿下了吉卜力工作室作品的线上播放权，这将是吉卜力工作室作品首次登陆流媒体。
在周二的大会上，HBO Max的订阅价格正式公布——15美元/月
。这个价格比竞争对手们都贵——Netflix的标准套餐13美元/月，Apple TV订阅价格5美元/月，Disney+的价格是7美元/月。
HBO Max将于明年5月上线，提供超1万个小时的节目。CEO约翰·斯坦利表示，他们的目标是在2025年之前在美国获得5000万订阅账户。
除此之外，HBO Max还宣布了以下新动作：
2.雷德利·斯科特
将为HBO Max拍摄科幻史诗剧集《狼孩》（暂译，Raised by Wolves）；这是82岁的雷德利·斯科特首次执导剧集。该剧集由《囚徒》《巴比龙》
编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，总共10集，刚刚与南非杀青。
剧情描述为：该剧集以两个机器人为中心，他们被授予任务，在一个神秘的处女星球上抚养人类的孩子。随着人类群体面临被宗教差异撕裂的危险，机器意识到，控制人类的信仰是一项危险而困难的任务。
4.《绿箭侠》《闪电侠》《泰坦》
制片人格里格·伯兰蒂
宣布，他将为HBO Max打造一部新的DC超英剧集《奇异旅程》（ Strange Adventures）。剧情简介是“一个发生在超能力存在世界的警示剧集”。这将是一部选集剧，类似于《黑镜》
那样，每集都是独立故事。
除此之外，格里格·伯兰蒂还将为HBO Max打造一部新的“绿灯侠”剧集，他表示“我保证这将是有史以来最大型的DC狂欢”。
5.HBO宣布三部新喜剧，分别是：
伊丽莎白·班克斯
的《DC超级英雄狂欢》（DC Super Hero High），这部剧有点像《X战警》和《早餐俱乐部》
的综合，是一部青少年喜剧，讲述发生在超能力学园里的故事；
伊莎·芮
的《饶舌大便》（Rap Shit），聚焦一个女性嘻哈团体的奋斗故事；
敏迪·卡灵
的《大学女生》（College Girls），聚焦三个大学新生室友摸索新生活的故事。
6.《瑞克和莫蒂》
前三季将登陆HBO Max。不过新一季仍将先登陆Adult Swim，再登陆HBO Max。