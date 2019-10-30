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盛宴！华纳流媒体HBO Max大动作不断

雷德利斯科特首导剧集 "小丑"随平台5月上线

2019-10-30 08:50:25 来源：Mtime时光网

砸了这么多钱的华纳超自信，HBO Max的订阅价格傲视群雄。


　　时光网讯 当地时间周二，华纳传媒召开发布会，介绍即将推出的流媒体平台HBO Max。在正式推出前，HBO Max已经赚足了眼球，大动作包括分别花5亿美元买下《生活大爆炸》《老友记》独家线上播放权；以及拿下了吉卜力工作室作品的线上播放权，这将是吉卜力工作室作品首次登陆流媒体。

HBO MAX宣传片

　　在周二的大会上，HBO Max的订阅价格正式公布——15美元/月。这个价格比竞争对手们都贵——Netflix的标准套餐13美元/月，Apple TV订阅价格5美元/月，Disney+的价格是7美元/月。

　　HBO Max将于明年5月上线，提供超1万个小时的节目。CEO约翰·斯坦利表示，他们的目标是在2025年之前在美国获得5000万订阅账户。


除此之外，HBO Max还宣布了以下新动作：



　　1.直接预订《权力的游戏》前传《龙之堡》（暂译，House of Dragon）一整季，改编自乔治·R·R·马丁新作小说《血与火》，讲述发生在《权力的游戏》三百年前坦格利安家族的故事。而另一部娜奥米·沃茨主演的“权游”前传《权力的游戏：长夜》被砍。



　　2.雷德利·斯科特将为HBO Max拍摄科幻史诗剧集《狼孩》（暂译，Raised by Wolves）；这是82岁的雷德利·斯科特首次执导剧集。该剧集由《囚徒》《巴比龙》编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，总共10集，刚刚与南非杀青。

　　剧情描述为：该剧集以两个机器人为中心，他们被授予任务，在一个神秘的处女星球上抚养人类的孩子。随着人类群体面临被宗教差异撕裂的危险，机器意识到，控制人类的信仰是一项危险而困难的任务。



　　3.全部DC电影将随HBO Max一同上线，除了《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《神奇女侠》《海王》等较早作品，最新作《小丑》也将一起上线。



　　4.《绿箭侠》《闪电侠》《泰坦》制片人格里格·伯兰蒂宣布，他将为HBO Max打造一部新的DC超英剧集《奇异旅程》（ Strange Adventures）。剧情简介是“一个发生在超能力存在世界的警示剧集”。这将是一部选集剧，类似于《黑镜》那样，每集都是独立故事。

　　除此之外，格里格·伯兰蒂还将为HBO Max打造一部新的“绿灯侠”剧集，他表示“我保证这将是有史以来最大型的DC狂欢”。



　　5.HBO宣布三部新喜剧，分别是：

　　伊丽莎白·班克斯的《DC超级英雄狂欢》（DC Super Hero High），这部剧有点像《X战警》和《早餐俱乐部》的综合，是一部青少年喜剧，讲述发生在超能力学园里的故事；

　　伊莎·芮的《饶舌大便》（Rap Shit），聚焦一个女性嘻哈团体的奋斗故事；

　　敏迪·卡灵的《大学女生》（College Girls），聚焦三个大学新生室友摸索新生活的故事。

　　6.《瑞克和莫蒂》前三季将登陆HBO Max。不过新一季仍将先登陆Adult Swim，再登陆HBO Max。

   编辑：SaSa

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关键词： HBO 流媒体 华纳
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