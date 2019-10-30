《别告诉她》发布中文先导预告，影片不仅获得了圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖项，更拿下哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名，或成奥斯卡热门影片。





电影《别告诉她》定档11月22日上映 影片不仅获得了圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖项，更拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名，被外媒盛赞是“2019北美年度黑马华语片”，或成奥斯卡热门影片。电影《别告诉她》根据导演王子逸的真实家庭故事改编，如导演所说，“最终电影重点是我们随时都带着敬爱的家人的精神”。





“真诚、感人、有力量”成了外媒热议影片的关键词，《旧金山纪事报》称它“现实又富有感情，不是那种刻意煽情的电影”；《芝加哥论坛报》夸赞“导演创作了一部有趣真挚、有笑有泪的电影”；《西雅图时报》用“非常治愈”形容这部电影，“看的过程沉浸在影片所表达的爱和艺术性里了”；《好莱坞报道》撰文表示“导演对氛围的把握到位，自然的叙事手法令人赏心悦目”；《华尔街时报》力赞电影“是一部有趣、情感丰富、感人至深的故事”。





电影《别告诉她》根据好莱坞华裔女导演王子逸家中的真实故事改编，讲述了一个华人家庭里，以一场喜宴来圆一个谎言的故事。从《瞒天过海：美人计》到去年的“爆款”《摘金奇缘》，在好莱坞迅速收获知名度的演员奥卡菲娜这次出演《别告诉她》的女主角，她自称决定出演影片的原因是“故事很打动我，有趣感人，没有见过这样强调祖孙关系的影片”。





作为一部现实主义题材电影，导演王子逸用一种喜剧的形式来讲述一个关于爱与告别的感人故事，从家庭关系的角度出发探讨了中西文化冲突，对于亚裔文化把握准确、真实。除了故事感人，影片还聚焦社会现实话题，正如预告片结尾引出的社会话题“奶奶得了癌症，要不要告诉她？”





电影《别告诉她》将于11月22日全国上映。



































