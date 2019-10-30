动作冒险电影《冰峰暴》今日发布一组角色剧照，首次展现了张静初饰演的女主角小袋子的“双面”人生。











在这组最新发布的剧照中，张静初在影片里的“双面”形象逐渐被勾勒出了雏形。一面是英勇无畏的“翼”小队成员，跌坐于皑皑白雪之上的她，连眉毛和睫毛都冻上了霜，身后大面积的白色使周边环境更加冷冽，让网友们看得直“哆嗦”。





然而，她在病房里流下的泪水却打破了美好时光，似乎在暗示观众危机正在步步逼近，冰川上满脸伤痕的她显得非常焦虑不安，仿佛刚刚经历了一场大战，其担忧的神情更能让人体会到此次任务的超高风险，但张静初却丝毫没有表现出害怕怯懦的样子，即使身处于狂风暴雪中，她也依然选择继续前行，不禁令人好奇：究竟是怎样的原因才让她不顾一切地勇敢攀登？











戏内的危机还未上演，戏外的挑战却接踵而至。据了解，影片中跟雪山有关的戏份多达70%，在这样艰难的条件下进行工作，危险无处不在，由于天气造成的不可抗力，人手短缺、紧急撤离等意外事件时有发生。





作为影片女主角，首次出演惊险动作戏的张静初一改往日文艺形象，化身硬核攀登者与不法分子正面对抗，影迷们早已迫不及待想要见见以全新面貌示人的张静初。为了演好攀登技能绝佳的小袋子，张静初接受了数月艰苦的专业训练，在拍摄过程中还经常求教技术顾问，力求每个动作都能呈现出最佳状态。













编辑：隐饮