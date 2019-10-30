中影动画等国内外20余个制作团队，超过650人共同参与了制作，萌宠们身上的毛发全都是由建模师一根根“手工”打造，上万个小时的付出，让小宠物们的毛发有了通透的呼吸感。











德国驻华大使馆公使雷宇翰（Johannes Regenbrecht）先生，德国驻华大使馆文化处处长蒋玲（Katrin Buchholz）女士，中影股份总经理傅若清先生、副总经理赵海城先生、周宝林先生等出席发布会。





《宠物联盟》讲述了流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们打败试图用机器人代替人类的未来之城的统治者弗兰克斯通，恢复了未来之城的平静的故事。





导演





中影动画产业有限公司常务副总、《宠物联盟》监制宋薇薇分享了影片幕后故事，并带来一段《宠物联盟》的幕后制作花絮。看着电脑中，那一条条纵横交错的线条，变成了充满科技感的未来之城，一个个可爱的动物动起来、笑起来，让人明白为什么电影会被称为一门造梦的艺术。











而建模师对于细节的刻画，更是让人对于他们的“匠人精神”表示叹服：从空气里的灰尘到玻璃门上的反光，这些细节如果不仔细看可能没人会注意，但正是这些细节，造就了那座未来之城的生活气息和真实感，中影动画等国内外20余个制作团队，超过650人共同参与了制作，萌宠们身上的毛发全都是由建模师一根根“手工”打造，上万个小时的付出，让小宠物们的毛发有了通透的呼吸感。





如果说这些是电影造梦的过程，那么电影的导演莱茵哈德·克洛泽就是这个梦的设计师。他表示动画对他来说是事业，同样也是生活，每一部作品都是自己的孩子，都倾注着自己全部的爱，他相信《宠物联盟》这个“孩子”，能够得到观众喜爱。



