《大约在冬季》曝"没有你"角色海报，该片来源于齐秦的同名传唱金曲，一句 “没有你的日子里……”更是将片中人物的情感关系，展现得淋漓尽致。











电影《大约在冬季》来源于齐秦的同名传唱金曲，经饶雪漫之手成型为牵引众多读者心绪的缠绵爱情故事，它讲述的是北师大才女安然（马思纯饰）与台北男生齐啸（霍建华饰）跨越30年时光爱情中的遗憾与美好。而一句 “没有你的日子里……”更是将这种情感展现的淋漓尽致，未完待续的后半句，是留给每一个人的未来。





在片方公布“没有你”版系列全阵容角色海报后，《大约在冬季》的几位主演纷纷以剧中角色的姿态进行了转发，相同的开头，却造就了截然不同的结果，作为安然的饰演者，马思纯为所有人留下了一道填空题“没有你的日子里，__。”，一句留白，引人遐想，其他所有主创则纷纷来表达自己的所思所想。





魏大勋此次一改以往的形象，饰演阳光温暖，默默守护安然的于枫，在转发之时，也将于枫一直隐藏于心间的爱意说了出口“没有你的日子里，我一直在这里”。而齐秦的惊喜发布更是为这一场互动画下了一个完美的句点。他们就如同于角色共同经历了那一段刻骨铭心的爱恋，而千帆过尽，经历过遗憾与不舍，经历过重逢与释然，没有你的日子，每个人都活出了属于自己的样子。





电影《大约在冬季》将于11月15日全国上映。













编辑：隐饮