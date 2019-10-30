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史上最贵英剧《黑暗物质》曝新照即将开播

"一美""小狼女"领衔主演 HBO与BBC联合制作

2019-10-30 11:13:37 来源：Mtime时光网

由HBO与BBC强强联手共同制作的魔幻史诗新剧《黑暗物质》曝光主演定妆照。“小狼女”达芙妮·基恩、“一美”詹姆斯·麦卡沃伊等明星卡司亮相。
　　时光网讯 号称“史上最贵英剧”的新剧《黑暗物质》曝光主演定妆照，《金刚狼3》的“小狼女”达芙妮·基恩、“一美”詹姆斯·麦卡沃伊等明星卡司还登上英国杂志封面。


　　该剧根据菲利普·普尔曼的《黑暗物质》三部曲小说改编，与2007年妮可·基德曼、丹尼尔·克雷格、爱娃·格林主演的魔幻大片《黄金罗盘》同根同源。


　　《黑暗物质》系列剧由HBO与BBC强强联手共同制作。不仅主演拥有全明星阵容，幕后团队与投资也是好莱坞大片级配置。由《国王的演讲》与《悲惨世界》导演汤姆·霍伯执导，《奇迹男孩》编剧杰克·索恩改编剧本。


　　《黑暗物质》将原著三部曲改编为两季内容。制作方担心青春期的小主角们发育太快，于是在第一季完成后背靠背拍摄了第二季。第一季将于11月4日在英国首播，北美次日播出。


   编辑：Joker

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关键词： 黑暗物质 詹姆斯·麦卡沃伊
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