2019-10-30 11:13:37 来源：Mtime时光网
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编辑：Joker
导演：汤姆·霍伯
主演：达芙妮·基恩
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Dafne Keen
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James McAvoy
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柳梦璃么么哒
2分钟前
英国佬为了讨好美国观众老爷也是拼了
小双
10小时前
海报p出了经费不足的感觉
屌你卤味
11小时前
看片名还以为是DC闪电侠的衍生剧。。。
金门少爷
我喜欢皮草！
skystary
12小时前
除去银河系漫游指南最喜欢的故事，也是最期待的，因为故事没讲完
Mrdarkyx
第二张图就是个大剧透，原著到很后面才知道女主的叔叔是他爹的，你上来就一个父女。
大將軍11小时前
这是对没有看过小说的来说是个大剧透
gongwuling11小时前
原著党表示，早就知道。会追这部剧的应该都是原著粉吧？
bush_005
HBO年度大作守望者已经扑街了，希望这部大作能守住底线
方脸队长12小时前
没扑吧，烂番茄93也扑的话你对HBO是有多苛刻
月禾
挺神奇的，BBC也参与进来了。这剧非常期待，不过十多年前的黄金罗盘的剧情我都记不得了。
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