宁浩监制新片《受益人》曝“我想有个家”预告，柳岩直播卸妆自曝年龄，自诉北漂心酸经历。因为角色与自身经历的相似性，柳岩的演绎十分具有感染力。





《受益人》岳淼淼漂泊搬家 电影《受益人》是宁浩领衔的“坏猴子72变电影计划”推出的又一现实主义力作，影片关注底层群体生存现状，以一场啼笑皆非的爱情骗局，展现了残酷现实背后人性的挣扎与温存。此次，电影宣布今日开启预售，于11月2日、11月3日、11月7日继续超前点映，于11月8日正式全国上映。





预告一开始，就是柳岩饰演的岳淼淼在“浮夸”妆容下正对着镜头说：“让大家看一下我不化妆的样子吧”，随着岳淼淼一点点揭开“网红面具”，她也用一句句独白将自己直播镜头外的真实生活向观众剖开。





《受益人》岳淼淼坐在家中 湖南北漂、“遭了蛮多罪，上了蛮多当”；对外谎称24岁本命年、其实已经38岁；如今终于遇到了那个“想娶我”、“让我做真实自己的人”。可正当观众以为剧情走向美好的时候，画面一转，一封保险单递上，生活的真相永远不是表面看起来的样子。岳淼淼的双眼有多憧憬未来，屏幕外的观众就有多心疼。柳岩饰演的岳淼淼一时让人分不清，到底是影片角色还是她自己本身。





柳岩出生在湖南衡阳，长大后母亲突然被查出癌症，柳岩主动扛起家庭重担，为了10000元的奖金参加了主持人比赛，独自离家北上成为一名北漂。柳岩的星途不能算是坦荡，刚步入工作的前几年更是屡经不顺，但她凭借着一股韧劲与对家人的爱，硬是活成了众所周知的“拼命三娘”。





《受益人》岳淼淼告别直播后神伤 在电影《受益人》路演时，柳岩表示在演绎岳淼淼这个角色时，50%的灵感来源于自己，而另外50%，则来源于她母亲。有观众因为被柳岩的演绎打动，更是直接在现场对她“示爱”催婚，还呼喊大鹏“加油”帮忙。柳岩个人经历与角色的共振，让她奉献了“高光”般的演技。





电影《受益人》将于11月8日正式全国上映。