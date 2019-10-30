网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

柳岩直播卸妆自曝年龄诉北漂心酸经历

宁浩监制《受益人》曝“我想有个家”预告

2019-10-30 11:16:07 来源：Mtime时光网

宁浩监制新片《受益人》曝“我想有个家”预告，柳岩直播卸妆自曝年龄，自诉北漂心酸经历。因为角色与自身经历的相似性，柳岩的演绎十分具有感染力。
        时光网讯宁浩监制，申奥导演，大鹏柳岩张子贤主演的电影《受益人》，曝光“我想有个家”版预告，柳岩所饰演的网络女主播岳淼淼一边直播卸妆展现出素颜，一边走心独白自曝年龄和北漂的心酸经历。因为角色与自身经历的相似性，柳岩的演绎十分具有感染力。

       

《受益人》岳淼淼漂泊搬家

电影《受益人》是宁浩领衔的“坏猴子72变电影计划”推出的又一现实主义力作，影片关注底层群体生存现状，以一场啼笑皆非的爱情骗局，展现了残酷现实背后人性的挣扎与温存。此次，电影宣布今日开启预售，于11月2日、11月3日、11月7日继续超前点映，于11月8日正式全国上映。

        预告一开始，就是柳岩饰演的岳淼淼在“浮夸”妆容下正对着镜头说：“让大家看一下我不化妆的样子吧”，随着岳淼淼一点点揭开“网红面具”，她也用一句句独白将自己直播镜头外的真实生活向观众剖开。

       

《受益人》岳淼淼坐在家中

湖南北漂、“遭了蛮多罪，上了蛮多当”；对外谎称24岁本命年、其实已经38岁；如今终于遇到了那个“想娶我”、“让我做真实自己的人”。可正当观众以为剧情走向美好的时候，画面一转，一封保险单递上，生活的真相永远不是表面看起来的样子。岳淼淼的双眼有多憧憬未来，屏幕外的观众就有多心疼。柳岩饰演的岳淼淼一时让人分不清，到底是影片角色还是她自己本身。

        柳岩出生在湖南衡阳，长大后母亲突然被查出癌症，柳岩主动扛起家庭重担，为了10000元的奖金参加了主持人比赛，独自离家北上成为一名北漂。柳岩的星途不能算是坦荡，刚步入工作的前几年更是屡经不顺，但她凭借着一股韧劲与对家人的爱，硬是活成了众所周知的“拼命三娘”。

       

《受益人》岳淼淼告别直播后神伤

在电影《受益人》路演时，柳岩表示在演绎岳淼淼这个角色时，50%的灵感来源于自己，而另外50%，则来源于她母亲。有观众因为被柳岩的演绎打动，更是直接在现场对她“示爱”催婚，还呼喊大鹏“加油”帮忙。柳岩个人经历与角色的共振，让她奉献了“高光”般的演技。

        电影《受益人》将于11月8日正式全国上映。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 受益人 宁浩 柳岩
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

受益人

受益人 (2019)

0.0

导演：申奥

主演：大鹏 柳岩

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“精分片”到底是怎么一回事？

看完这十部电影你就明白

你可能猜不到，“精分片”起源于《第十放映室》
2

李安与他的电影主角 海量片场照曝光

安叔65岁生日快乐！三十年电影梦未醒

21
李安65岁生日快乐！我们总结了不少他和主演们的珍贵片场..
3

迪士尼CEO针对"漫威电影是卑劣的"发声

"他们对工作人员不尊重 黑豹难道比不上?"

当被问到“斯科塞斯/科波拉diss漫威电影”的话题，迪士..
4

童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告

战部渡&虎王等回归 计划2020年春播出

中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄..
5

《小丑》打破R级电影全球票房纪录

小贱贱发“猜谜”贺图 连贺词都是R级的！

15
DC《小丑》打破R级电影全球票房纪录，晋升R级片全球影史..

查看更多