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北野武导演回顾影展将于12月举行

导演代表作《菊次郎的夏天》开幕影展

2019-10-30 11:11:25 来源：Mtime时光网

今年，是北野武作为电影导演出道30周年，《小心恶警》的横空出世就此奠定了北野武的暴力美学。同时，今年也是《菊次郎的夏天》上映20周年，为此主办方选择将这部影片作为开幕片。

　　时光网讯  北野武导演回顾影展将于12月6日—12月15日举行，共展映北野武8部代表作。此次北野武导演回顾展作为北京百老汇电影中心自主策划的主题影展，不仅是为北京百老汇电影中心10周年庆生，也为后续影展拉开帷幕。

　　今年，是北野武作为电影导演出道30周年，《小心恶警》的横空出世就此奠定了北野武的暴力美学。同时，今年也是《菊次郎的夏天》上映20周年，为此主办方选择将这部影片作为开幕片。 



　　1989年，凶暴警察复仇的电影《小心恶警》拍摄进程过半，因执导《大逃杀》而名声大振的原导演深作欣二因与制片公司的纠纷愤而退出。只作为男主角演出的北野武在制片人的劝说下，选择完成这部备受重视的作品。

　　临危受命的北野武，几乎是一半被逼一半跟自己开玩笑似地初次执起了导筒。就在当年，一部打破传统的暴力美学电影诞生，一位极具个人风格的世界级的暴力美学大师初露锋芒。

　　这不是北野武的命运的第一次转折，从出租车司机、脱衣舞秀场的喜剧演员到出演电影和电视剧，北野武早就经历了比常人丰富得多的人生。

　　但这或许是他面临最关键的一次转折，就在《小心恶警》上映的两年后，北野武迅速完成了自己的第二部导演作品《那年夏天，宁静的海》。与北野武以暴力见长的个人风格相比，这部影片揭示了这位导演温柔的另一面。

　　从此以后，暴力与温情这两个差异巨大的标签成就了他，而这种矛盾恰恰是理解北野武的关键。在他的电影中，极致的爆裂与极致的平静奇异地和谐共存。正如那场车祸在他脸上留下的印记：一半令人胆寒，一半笑得天真。

　　今年是北野武作为电影导演出道30周年，影展将为观众带来在北野武导演生涯中最具代表性的八部电影：《小心恶警》、《那年夏天，宁静的海》、《奏鸣曲》《坏孩子的天空》《花火》、《菊次郎的夏天》、《座头市》《玩偶》，希望观众能感受到北野武的矛盾与魅力。

排片表
10月30日 12:00 开票


   编辑：hello王小羊

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关键词： 菊次郎的夏天 北野武
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北野武

北野武

Kitano Takeshi

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 剪辑 | 制作人

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菊次郎的夏天

菊次郎的夏天 (1999)

8.4

导演：北野武

主演：北野武 关口雄介

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