今年，是北野武作为电影导演出道30周年，《小心恶警》的横空出世就此奠定了北野武的暴力美学。同时，今年也是《菊次郎的夏天》上映20周年，为此主办方选择将这部影片作为开幕片。























临危受命的北野武，几乎是一半被逼一半跟自己开玩笑似地初次执起了导筒。就在当年，一部打破传统的暴力美学电影诞生，一位极具个人风格的世界级的暴力美学大师初露锋芒。





这不是北野武的命运的第一次转折，从出租车司机、脱衣舞秀场的喜剧演员到出演电影和电视剧，北野武早就经历了比常人丰富得多的人生。









从此以后，暴力与温情这两个差异巨大的标签成就了他，而这种矛盾恰恰是理解北野武的关键。在他的电影中，极致的爆裂与极致的平静奇异地和谐共存。正如那场车祸在他脸上留下的印记：一半令人胆寒，一半笑得天真。









排片表

10月30日 12:00 开票





