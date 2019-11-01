时光网特稿
1984年詹姆斯·卡梅隆开启了长盛不衰的科幻动作经典《终结者》系列。今天，最新篇章《终结者：黑暗命运》
登陆内地院线。
影片上映前夕，回归该系列的灵魂人物“T-800”阿诺·施瓦辛格
、“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿
携多位《终结者：黑暗命运》主创在中美两地接受时光网独家专访，谈他们与《终结者》的过去、现在和未来。
导演提姆·米勒
强调：“这次不是第六部《终结者》电影，是第三部
”。观众可以把《终结者：黑暗命运》当做《终结者3》
来看，不仅因为剧情直接衔接卡梅隆导演的原版《终结者》
和《终结者2：审判日》
（可以无视其他《终结者》续集电影和电视剧的存在），而且带回《终结者》系列的铁三角——卡梅隆、施瓦辛格与汉密尔顿。
《终结者》电影总能想到办法让施瓦辛格回归，在米勒看来影片最特别的地方就是能够请回初代“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿。
“它续写了这些角色的故事，我一直希望能看到一部这样的电影，他们依然存在于现代社会，而且这么多年过去后，现在我们知道了莎拉的抉择带来的后果，但这个结果并不好。”
如今63岁的琳达·汉密尔顿已经远离好莱坞多年。采访中琳达告诉我们，她曾经拒绝了《终结者3》的回归邀请。
“当时我觉得，已经没有什么故事可讲了。我也不想再重复自己，因为作为一名演员，这不是我们该做的事情，第三部基本没什么新东西，所以我拒绝了，我退出了， 到此为止，在过去的28年里，我以为这个角色就此结束。”
“我还没看过《终结者：创世纪》，我会去看的。
但是这部电影是衔接第二部剧情，我不必去补另外几部，所以我没有看艾米莉亚·克拉克演的莎拉，但我看过琳娜·海蒂演的莎拉，我爱她爱到死。
”
“成为一个系列中的角色后，我并没有很强的竞争心态，或者巴不得别人演砸，演了这个角色后，你会希望她好好发展，就好像生小孩一样，你希望这个孩子能好好活下去，越来越好，我一直很期待看到其他版本的莎拉·康纳，真心话。”
《终结者：创世纪》中的莎拉·康纳：艾米莉亚·克拉克