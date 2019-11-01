



《终结者》电影总能想到办法让施瓦辛格回归，在米勒看来影片最特别的地方就是能够请回初代“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿。





“它续写了这些角色的故事，我一直希望能看到一部这样的电影，他们依然存在于现代社会，而且这么多年过去后，现在我们知道了莎拉的抉择带来的后果，但这个结果并不好。”





中国独家终极预告 如今63岁的琳达·汉密尔顿已经远离好莱坞多年。采访中琳达告诉我们，她曾经拒绝了《终结者3》的回归邀请。





“当时我觉得，已经没有什么故事可讲了。我也不想再重复自己，因为作为一名演员，这不是我们该做的事情，第三部基本没什么新东西，所以我拒绝了，我退出了， 到此为止，在过去的28年里，我以为这个角色就此结束。”