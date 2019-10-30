迪士尼年度最受期待动画作品《冰雪奇缘2》正式宣布将同步北美，于11月22日在国内公映。

中国正式海报





现象级IP归来 姐妹情深共度危机





2013年的《冰雪奇缘》不仅以近13亿美元的票房，刷新全球范围内最卖座动画电影的纪录，更成为全球流行文化不可或缺的一部分——本片包揽2014年奥斯卡奖最佳动画长片、奥斯卡奖最佳原创歌曲、金球奖最佳动画长片、格莱美奖、动画安妮奖等诸多荣誉，掀起全球范围的现象级风潮。而经过长达六年的精雕细琢，全方位升级的《冰雪奇缘2》将于2019年11月22日震撼回归。





在前作中，阿伦黛尔王国的公主艾莎因为拥有难以控制的强大魔力而选择封闭心扉，远离家园。在妹妹安娜等的帮助鼓舞下，艾莎终于鼓起勇气拥抱真我获得真正的力量。正当艾莎与安娜终于获得了曾经梦寐以求的生活，艾莎却听到了一个神秘声音的呼唤——这声音许诺将揭示她为何拥有冰雪魔法的真相，而这个神秘的真相也威胁着她的王国。





艾莎与安娜不得不再次踏上非凡的旅程，前往未知的魔法森林和暗海。在艰险加倍的旅程中，艾莎和安娜的姐妹深情，也更加熠熠生辉，令人动容。在前作中，艾莎担心她的魔法不会被世人接受，但在《冰雪奇缘2》中，她必须祈祷自己的魔法足够强大，以保护她的亲人与王国。





新冒险全面升级 艾莎挑战能力极限





前作《冰雪奇缘》为全球观众打造了一个晶莹剔透，充满魔法的阿伦黛尔王国，而此次《冰雪奇缘2》则将进一步拓展世界观，带观众领略秋季波澜壮阔的景观。在这场秋季启程的冒险中，艾莎与安娜一行人走出阿伦黛尔，探索一个更丰富多彩的宏大世界。





从惊涛骇浪的暗海到迷雾重重的魔法森林，从高耸入云的岩石巨人到神出鬼没的神秘水马，纤毫毕现的逼真场景和脑洞大开的魔法元素融合，惊喜不断。艾莎也将不断挑战自己的能力极限，面对来自天涯海角各种神奇力量的考验，探寻自己为何拥有神奇魔法的惊天秘密。





承接前作中的成长，《冰雪奇缘2》预告片中的艾莎已通过一系列气场强大的造型引发热议，然而这只是冰山一角。随着探索的不断深入，观众将目睹拥有神奇魔力的艾莎，继续不断成长，进一步完成终极蜕变，找到自己在这个魔法世界中的真正归属。





奥斯卡原班人马 新老朋友惊喜银幕





Into the Unkown歌曲MV 《冰雪奇缘2》由前作和《疯狂动物城》(Zootopia)原班人马打造，重新集结奥斯卡最佳动画长片得主，导演珍妮弗·李(Jennifer Lee)和克里斯·巴克(Chris Buck)以及奥斯卡最佳原创歌曲《随它吧》歌曲创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹(Kristen Anderson-Lopez)和罗伯特·洛佩兹(Robert Lopez)，为本片构想更具创意的华丽历险和恢弘震撼的世界观。





于此同时，全球观众熟悉的“艾莎”伊迪娜·门泽尔(Idina Menzel)、“安娜”克里斯汀·贝尔(Kristen Bell)、“雪宝”乔什·盖德(Josh Gad)、“克斯托夫”乔纳森·格罗夫(Jonathan Groff)也将携手回归。而除了雪宝、麋鹿等老朋友外，还有更多的新角色现身，比如两姐妹的母亲阿杜娜皇后(《西部世界》女主角埃文·蕾切尔·伍德献声)以及马提斯上尉(《我们这一天》男主角斯特林·K·布朗献声)。除此之外还有更多脑洞大开又栩栩如生的魔法生物，有待在完整影片中发现。

由中影/华夏发行，迪士尼影业出品的动画冒险巨制《冰雪奇缘2》(Frozen 2)正式宣布将同步北美，于11月22日（周五）在国内公映。席卷全球的动画巨制《冰雪奇缘》(Frozen)升级归来，奥斯卡原班人马悉数回归，解开艾莎魔法背后的秘密，带领艾莎与安娜开启一场更宏大的旅程，踏入未知世界。