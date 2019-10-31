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跨国爱情电影《爱在零纬度》北京首映

印尼驻华大使盛赞 10月29日全国上映

2019-10-31 05:46:48 来源：Mtime时光网

讲述中国和印尼跨国爱情故事的《爱在零纬度》在北京举行首映礼。
　　时光网讯 10月28日下午，跨国爱情影片《爱在零纬度》，在北京举行首映礼。该片制片人、表是文化董事长刘青录，导演王益民、主演沈浩、编剧章元、作曲叶敏等主创人员悉数亮相，与观众分享了这部影片台前幕后的故事。



　　首映礼由印度尼西亚共和国驻华大使馆、中共甘肃省委宣传部主办，国家能源集团国华电力公司、甘肃表是文化传播集团股份有限公司、北京南洋桥文化发展有限公司、保利影业投资有限公司共同承办。

　　电影《爱在零纬度》以国家能源投资集团在印尼投资的南苏电厂真人故事改编，讲述了主人公陈昶与印尼姑娘诺娃相恋，在遭遇到了来自方方面面的反对与阻碍后，最终，他们跨越了国别、文化、宗教的种种差异生死守候的故事。

　　这部影片不仅讲述了中国在外的建设者，为“一带一路”建设奉献了青春和爱情的故事，更是实现“一带一路”沿线“民心相通”的价值体现。



　　在北京首映礼映后见面会现场，王益民导演讲述了团队历时两年时间筹备拍摄影片的幕后点滴。”《爱在零纬度》是我国首部全程在印尼拍摄的影片。遇到了语言、饮食、习惯等多方面的困难，但都一一克服，经历48次修改，将一个纯粹的爱情故事呈现给观众。”

　　电影制片人刘青录表示：“影片跨越50年的爱情故事也说明了，个人的爱情与国家的强大是分不开的。”

　　影片由硬汉小生”沈浩携手印尼之花卜提·阿尤蒂雅，以及实力派明星王姬、雷·萨黑塔比共同主演。沈浩此次担当男主角，完美塑造一个内向、深情、有责任感的人物形象。

　　映后见面会上，沈浩自曝因为出演剧中的角色一度很自闭，“拍摄的过程很艰苦，片中有个不到一分钟的水下镜头，前前后后折腾14个小时，拍完这个镜头两眼通红，但看完成片后，觉得所有的付出都是值得的。”



　　值得一提的是，《爱在零纬度》特别邀请青年演员、歌手熊梓淇演唱主题曲《月亮代表我的心》，熊梓淇的声音既带有少年感的清新，也不失情感的厚重深沉。当这一经典的旋律缓缓响起，观众沉浸于剧情之中，感受着电影表达出的无尽爱意。

　　《爱在零纬度》已先后入围第12届巴厘岛国际电影节、第二届平遥国际电影展、南非国际电影节等主竞赛单元，荣获第八届法国尼斯国际电影节“最佳新晋导演奖”、第36届美国迈阿密国际电影节华语竞赛单元“最佳爱情故事片奖”、2019荷兰新视野国际电影节“最佳亚洲影片提名”等，男一号沈浩还斩获“最具潜力演员奖”“最佳亚洲男演员提名”等奖项。

　　据悉，电影《爱在零纬度》将于10月29日在全国上映。

   编辑：SaSa

关键词： 合拍 爱情 印尼 首映礼
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