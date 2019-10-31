讲述中国和印尼跨国爱情故事的《爱在零纬度》在北京举行首映礼。











首映礼由印度尼西亚共和国驻华大使馆、中共甘肃省委宣传部主办，国家能源集团国华电力公司、甘肃表是文化传播集团股份有限公司、北京南洋桥文化发展有限公司、保利影业投资有限公司共同承办。









这部影片不仅讲述了中国在外的建设者，为“一带一路”建设奉献了青春和爱情的故事，更是实现“一带一路”沿线“民心相通”的价值体现。















电影制片人刘青录表示：“影片跨越50年的爱情故事也说明了，个人的爱情与国家的强大是分不开的。”





影片由硬汉小生”沈浩携手印尼之花卜提·阿尤蒂雅，以及实力派明星王姬、雷·萨黑塔比共同主演。沈浩此次担当男主角，完美塑造一个内向、深情、有责任感的人物形象。





映后见面会上，沈浩自曝因为出演剧中的角色一度很自闭，“拍摄的过程很艰苦，片中有个不到一分钟的水下镜头，前前后后折腾14个小时，拍完这个镜头两眼通红，但看完成片后，觉得所有的付出都是值得的。”















《爱在零纬度》已先后入围第12届巴厘岛国际电影节、第二届平遥国际电影展、南非国际电影节等主竞赛单元，荣获第八届法国尼斯国际电影节“最佳新晋导演奖”、第36届美国迈阿密国际电影节华语竞赛单元“最佳爱情故事片奖”、2019荷兰新视野国际电影节“最佳亚洲影片提名”等，男一号沈浩还斩获“最具潜力演员奖”“最佳亚洲男演员提名”等奖项。





据悉，电影《爱在零纬度》将于10月29日在全国上映。



