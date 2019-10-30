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内地IMAX银幕首迎日本动画《天气之子》

两位声优俏皮出镜 悦目动心的大银幕之约

2019-10-30 11:49:34 来源：Mtime时光网

《天气之子》是首部登上内地IMAX银幕的日本动画，也是爆款动画《你的名字。》导演新海诚的全新力作和2019年日本票房冠军(暂列)。

《天气之子》IMAX特辑

　　奇幻爱情动画《天气之子》将于11月1日在内地约650家IMAX影院浪漫上映， IMAX专属特辑今日曝光，男女主角声优同时出镜推介，盛赞IMAX影院画质音质出色、临场感强，力邀观众亲临体验。《天气之子》是首部登上内地IMAX银幕的日本动画，也是爆款动画《你的名字。》导演新海诚的全新力作和2019年日本票房冠军(暂列)，精彩不容错过。

　　在特辑中，饰演男主角森岛帆高的声优醍醐虎汰朗和饰演女主角天野阳菜的声优森七菜俏皮出镜，从银幕、音画质和观影代入感等角度全面介绍IMAX特色：“IMAX的超大银幕能呈现出清晰画质，更有震撼的音响效果，观众仿佛能够身临其境，临场感真的很强！”两位声优同时发出真诚邀请：“《天气之子》这部影片请一定要去看IMAX版！”而特辑中展现的画面也将唯美细腻的画风和浪漫动人的氛围展露无遗，令人更加期待《天气之子》在IMAX高清高亮的超大银幕上的表现。

《天气之子》IMAX海报

　　《天气之子》影片导演新海诚是近年来强势崛起的日本电影人，其上部作品《你的名字。》曾连破日本电影票房纪录，引进内地后也创下日本电影在华票房新高。《天气之子》继续将现代都市的浪漫爱情与神秘莫测的奇幻元素融为一体，故事和角色都引人入胜；画风则依旧清新明丽、极致细腻，有影迷评论称“每一帧画面都可以做壁纸”。《天气之子》无疑将是一场悦目动心的大银幕之约。

　　此次《天气之子》登陆内地IMAX，对日本动画电影来说尚属首次，从而为国内影迷提供全新的升级体验。除了观众熟知的超大银幕，IMAX系统的各个环节均经过技术升级，拥有水晶般清澈的画质、纤毫毕现的细节呈现、真实鲜艳的色彩和高保真的震撼音响，使观影过程变为一场悦目悦耳、极具身临其境效果的沉浸式体验。在IMAX影院欣赏《天气之子》，新海诚团队精心打造的壁纸级画面将更加美不胜收，从繁华都市到云上世界无不使人叹为观止；而一波三折的爱情故事也将在“沉浸式体验”加持下更令人共鸣感动，成就唯美记忆。

   编辑：边界

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