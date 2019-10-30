《天气之子》是首部登上内地IMAX银幕的日本动画，也是爆款动画《你的名字。》导演新海诚的全新力作和2019年日本票房冠军(暂列)。









《天气之子》IMAX海报 《天气之子》影片导演新海诚是近年来强势崛起的日本电影人，其上部作品《你的名字。》曾连破日本电影票房纪录，引进内地后也创下日本电影在华票房新高。《天气之子》继续将现代都市的浪漫爱情与神秘莫测的奇幻元素融为一体，故事和角色都引人入胜；画风则依旧清新明丽、极致细腻，有影迷评论称“每一帧画面都可以做壁纸”。《天气之子》无疑将是一场悦目动心的大银幕之约。





此次《天气之子》登陆内地IMAX，对日本动画电影来说尚属首次，从而为国内影迷提供全新的升级体验。除了观众熟知的超大银幕，IMAX系统的各个环节均经过技术升级，拥有水晶般清澈的画质、纤毫毕现的细节呈现、真实鲜艳的色彩和高保真的震撼音响，使观影过程变为一场悦目悦耳、极具身临其境效果的沉浸式体验。在IMAX影院欣赏《天气之子》，新海诚团队精心打造的壁纸级画面将更加美不胜收，从繁华都市到云上世界无不使人叹为观止；而一波三折的爱情故事也将在“沉浸式体验”加持下更令人共鸣感动，成就唯美记忆。